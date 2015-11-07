«Челси» и «Спартак» снова потерпели поражения. Дайджест событий дня

РФС обзаведется новым спонсором. Гарай пропустит встречу с "Локомотивом". Моуринью может возглавить "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Глушаков нужен "Зениту", но Федун больше не хочет усиливать конкурента

Представители игроков "Спартака" — защитников Дмитрия и Кирилла Комбаровых и полузащитника Дениса Глушакова — в телефонной беседе с президентом "Зенита" Александром Дюковым обсуждали возможность их трудоустройства в петербургской команде. Позиция сине-бело-голубых конкретна: в услугах братьев Комбаровых "Зенит" не нуждается, а вот трансфер Глушакова вызывает серьезный интерес у руководства клуба. Особенно в связи с тем, что летом "Зенит" может покинуть полузащитник Аксель Витсель, которого в минувшее трансферное окно не отпустили в Серию А. Сам Глушаков не хочет уезжать из Москвы, его контракт со "Спартаком" истекает в 2019 году.

Напомним, что "Спартак" выставил троих футболистов на трансфер, а руководство клуба встало на сторону Аленичева в конфликте с Глушаковым и Комбаровыми. Однако, в связи с интересом "Зенита" к Глушакову владелец красно-белых Леонид Федун, который лично принял решение расстаться с этими игроками, попросил Аленичева урегулировать конфликт. После истории с уходом нападающего Артема Дзюбы из "Спартака" в "Зенит" Федун не хочет усиливать конкурента.

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Моуринью летом может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассматривается руководством "Манчестер Юнайтед" одним из кандидатов по пост главного тренера команды. Сообщается, что "боссы" "красных дьяволов" не довольны работой нынешнего наставника Луи ван Гаала.

Моуринью в случае увольнения из "Челси" останется без работы, поэтому с лета может приступить к выполнению своих обязанностей в новом клубе.

Новая форма сборной России будет презентована в эфире шоу "Вечерний Ургант"

Презентация новой игровой формы сборной России, которая будет предназначена для участия в чемпионате Европы-2016 во Франции, состоится 10 ноября в эфире телешоу "Вечерний Ургант", сообщается на официальном сайте программы. Передача выходит на "Первом" и обычно начинается в 23:35 по московскому времени.

Отмечается, что гостями шоу станут президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко, а также футболисты сборной России нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев.

РФС подпишет контракт с новым спонсором на следующей неделе

РФС заключит договор со своим новым спонсором 12 или 13 ноября. Об этом сообщил президент организации и министр спорта РФ Виталий Мутко.

"У РФС есть подвижки в поисках нового спонсора. Уже есть договоренности, мы утверждаем дату подписания. Вопрос будет решен в понедельник. Скорее всего, подпишем 12 или 13 ноября. Будет ли это "Газпром"? Нет, это не "Газпром", - рассказал Мутко.

Напомним, что в сентябре спонсором РФС стал "Норильский никель".

Англия требует от ФИФА разъяснений по вопросу выбора места проведения ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА с требованием разъяснить слова президента организации Зеппа Блаттера. Напомним, Блаттер утверждал, что договоренность отдать ЧМ-2018 России существовала еще до голосования.

"FA пересматривает свою позицию, и, как следствие, обратилась в ФИФА с целью разъяснить ряд важных вопросов о процессе, в результате которого ЧМ-2018 был отдан России. Эти вопросы основаны на интервью Блаттера ТАСС и Financial Times. В то же время, мы официально сохраняем свою позицию", - заявил представитель организации.

Гарай не сыграет с "Локомотивом"

"Зенит" отправился в Москву, где завтра сыграет в матче 15-го тура РФПЛ с "Локомотивом". На игру в Черкизово команда отправилась не в полном составе: из-за травм сине-бело-голубым не помогут защитник Эсекьель Гарай и полузащитник Виктор Файзулин.

29-летний игрок сборной Аргентины, пропустивший матч с "Лионом" (2:0) в Лиге чемпионов, не тренируется с понедельника и должен вернуться в строй к игре с "Уралом" (21 ноября). 29-летний Файзулин, перенесший операцию в США, вернулся вчера в Санкт-Петербург и на следующей неделе должен приступить к тренировкам. Продолжается восстановление защитника Игоря Смольникова, поэтому не стоит ожидать его появления в стартовом составе.

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Феноменальный гол Мбенге принес "Тереку" победу над "Спартаком"

В заключительном для субботы матче 15-го тура российской Премьер-лиги грозненский "Терек" нанес поражение "Спартаку" (2:1). Победу хозяйской команде принес Аблайе Мбенге, который поразил ворота соперника ударом через себя.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Семенов, 6 (автогол); 1:1 – Адилсон, 21; 2:1 – Мбенге, 81.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Кудряшов, Адилсон, Маурисио, Айссати (Грозав, 90), Лебеденко (Рыбус, 72), Иванов, Митришев (Мбенге, 77).

Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Попов, Промес, Зе Луиш (Леонтьев, 71).

Предупреждения: Семенов, 38; Родолфо, 52; Паршивлюк, 63.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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Кафельников: "Федун, продай команду!"

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников прокомментировал поражение "Спартака" в матче 15-го тура РФПЛ против "Терека" (1:2).

"Я бы реально от стыда на месте Федуна провалился сейчас под землю. Продай команду! Я обещаю, пока Федун – владелец "Спартака", я на "Открытие Арену" ногой не ступлю. Прости меня, любимая команда, но терпеть такое я больше не могу", – написал Кафельников на своей странице в Twitter.

АПЛ. "Челси" вновь проиграл "Стоку"

В матче 12-го тура АПЛ "Челси" на выезде уступил "Стоку" с минимальным счетом - 0:1. Победу хозяевам принес гол Арнаутовича, который отличился во второй половине игры. Отметим, что для синих данное поражение в чемпионате стало третьим подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Сток Сити - Челси - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Арнаутович, 54.