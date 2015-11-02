10 лучших голов прошедшего уик-энда

<p><em>Ткачев забивает прямым ударом с углового, Эрнандес отправляет в нокаут «Реал Сосьедад», а Коне учиняет расправу над «Сандерлендом». «Бомбардир» представляет подборку самых красивых мячей европейских выходных.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>10 место: Джермейн Дефо</strong></span></p> <p><strong>Клуб: </strong><a href="https:///teams/sun" target="_blank">«Сандерденд» </a> </p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/80226" target="_blank">«Эвертон» - «Сандерленд» - 6:2</a></p> <p>Этот гол должен был перевернуть ход встречи. На индивидуальном мастерстве Дефо уделал нескольких соперников, а потом отправил мяч в ворота Тима Ховарда. «Черные коты» продолжают проигрывать, но хотя бы забивают красиво.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8072647" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>9 место: Гари Медель</strong></span></p> <p><strong>Клуб: </strong><a href="https:///teams/int" target="_blank">«Интер»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84523" target="_blank">«Интер» - «Рома» - 1:0</a></p> <p>Самир Ханданович совершал по несколько сейвов за одну атаку, Эдин Джеко чудом не забивал с нескольких метров. «Рома» пыталась, а «Интер» делал. Медель взял ситуацию в свои руки и принес «Интеру» очень важную победу.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8071443" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>8 место: Филиппе Коутиньо</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/liv" target="_blank">«Ливерпуль»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/80224" target="_blank">«Челси» - «Ливерпуль» - 1:3</a></p> <p>Жозе Моуринью уже готовился уйти в подтрибунное помещение, но судья не спешил отправлять команды на перерыв. Добавленное время уже переиграли, когда Филиппе Коутиньо обводящим ударом отправил Асмира Беговича и его партнеров в настоящий нокаут.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070409" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>7 место: Зоран Тошич</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/81021" target="_blank">ЦСКА - «Уфа» - 2:0</a></p> <p>Когда Тошич в оптимальной форме, то его невозможно остановить. Сначала был гол в кубковой встрече против «Урала», а теперь сербский полузащитник решил добить «Уфу». Внимания здесь заслуживает не только завершающий удар Зорана, но и вся комбинация в исполнении футболистов ЦСКА.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070308" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">6 место: Аруна Коне</span></strong></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/eve" target="_blank">«Эвертон»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/80226" target="_blank">«Эвертон» - «Сандерленд» - 6:2</a></p> <p>«Сандерленд» уже сдался и просто наблюдал, как соперник творит на поле настоящую сказку. Лукаку внешней стороной стопы вырезал мяч точно на голову Коне, которому оставалось не испугаться мяча и подставиться под пас. В этом матче это был уже третий гол опытного форварда, о котором еще в прошлом сезоне все стали понемногу забывать.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8072708" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>5 место: Анте Ребич</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/fio" target="_blank">«Фиорентина»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84521" target="_blank">«Фиорентина» - «Фрозиноне» - 4:1</a></p> <p>В этом моменте Анте Ребич наверняка хотел исполнить передачу, но получилось все намного интереснее. Мяч залетел за спину голкиперу, рикошетом от стойки ворот оказавшись в сетке. Вратарю «Фрозиноне» стоит посочувствовать, а за «Фиорентину» необходимо порадоваться. «Фиалки» вернули себе первое место в Серии А.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8072328" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>4 место: Закария Баккали</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/val" target="_blank">«Валенсия»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84109" target="_top">«Валенсия» - «Леванте» - 3:0</a></p> <p>Просто не забывайте о том, что этого парня когда-то считали большим талантом, а потом резко поставили крест на его успешной карьере. Баккали, обладая чудовищным характером, нашел пристанище в «Валенсии», где в него вдруг по-настоящему поверили. Гол в ворота «Леванте» не был решающим, но столь красивое исполнение удара заслуживает внимания.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8071141" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>3 место: Чезаре Бово</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/trn" target="_blank">«Торино»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84524" target="_blank">«Ювентус» - «Торино» - 2:1</a></p> <p>Наконец-то можно утверждать, что к этому туринскому дерби команды подошли в равных условиях. Однако более высокий класс футболистов «Ювентуса» все-таки сказался. «Торино», правда, сдерживал соперника почти весь матч, а Чезаре Бово даже умудрился вот таким чудовищно сильным ударом вколотить мяч в сетку ворот Буффона.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070989" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>2 место: Пабло Эрнандес</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/sel" target="_blank">«Сельта»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84108" target="_blank">«Реал Сосьедад» - «Сельта» - 2:3</a></p> <p>Вы когда-нибудь такое видели? «Сельта» только недавно отыгралась с 0:2 и вроде бы должна была довольствоваться ничьей, но Пабло Эрнандес оказался с этим не согласен. Полузащитник подхватил мяч и мощным ударом из-за пределов штрафной принес своей команде волевую победу. Заслуженное второе место в нашей подборке!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8071589" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>1 место: Сергей Ткачев</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">«Кубань»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/81024" target="_blank">«Кубань» - «Локомотив» - 6:2</a></p> <p>В чемпионате России можно увидеть всякое. Но когда футболист забивает прямым ударом с углового в ворота команды, претендующей на попадание в Лигу чемпионов, это заслуживает самого пристального внимания. Никому другому отдать первое место мы просто не могли! Наслаждайтесь.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8072925" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/alexandrp10/11-2-2015-9-28-04-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>