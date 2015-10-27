Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА. Имя тренера сборной будет объявлено 5-6 ноября. Дайджест событий дня

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией. Представлен официальный гимн «Матч ТВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Ари: «Сейчас не заинтересован в получении паспорта РФ»

Нападающий "Краснодара" Ари прервал свою затяжную безголевую серию в матче с "Рубином", отметившись дублем. "Если я получу российское гражданство и сборной России понадобятся мои услуги, то я с радостью приму приглашение, но сейчас я не заинтересован в получении паспорта, как это было раньше", - заявил Ари.

Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за бразильский "Интернасионал", заявил, что хотел бы продолжить свои выступления на родине.

"Я не в курсе переговоров между клубами, но "Интернасьонал" обговаривает этот вопрос с моим агентом и ЦСКА. Многое еще предстоит обсудить, но я хочу играть в "Интернасьонале" и в 2016 году", - сказал бразилец.

Моуринью через неделю может быть уволен

Следующий матч "Челси" предстоит провести против "Ливерпуля". В случае неудачи Жозе Моуринью будет уволен. Главными кандидатами на пост тренера "Челси" являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти. Стоит отметить, что после десяти туров в чемпионате Англии "Челси" располагается лишь на 15-м месте в турнирной таблице.

Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги

Баста и Смоки Мо презентовали гимн «Матч ТВ»

Сегодня в прямом эфире "Авторадио" состоялась премьера песни Баста и Смоки Мо, которая стала гимном нового спортивного телеканала "Матч ТВ". Послушать гимн можно здесь.

Мутко: «До 5-6 ноября вынесем решение по главному тренеру сборной»

Я уже говорил, что мы удовлетворены работой тренерского штаба. 13 ноября у нас матч с Португалией. Как минимум до 5-6 ноября должны будем вынести решение. Напомним, что после завершения отборочного турнира Евро-2016 краткосрочный контракт наставника Леонида Слуцкого с национальной сборной истек. Новый контракт пока не подписан.

Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией

Сборная России в рамках подготовки к Евро-2016 проведет товарищеские матчи против Португалии и Хорватии. Встречи запланированы на ноябрь. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

"13 ноября мы встретимся с Португалией. Матч пройдет в Лондоне. 17 ноября сыграем с Хорватией в Краснодаре. Весной – 29 марта - будет матч с Францией в Париже. В июне запланирована Италия. Постараемся сыграть с ней в России. Кроме того, ведем переговоры с Аргентиной, Бразилией и другими топ-сборными", - проинформировал Мутко.

«Рубину» и армавирскому «Торпедо» запрещено регистрировать новых игроков

На казанский "Рубин" и армавирское "Торпедо" наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данное решение было вынесено палатой по разрешению споров РФС в качестве обеспечительной меры. Это связано с тем, что команды не до конца рассчитались со своими бывшими тренерами.

РФПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову»

В матче 13-го тура РФПЛ "Локомотив" проиграл "Ростову" со счетом 0:2. Голы на счету Полоза и заменившего его Думбия.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:2 – Полоз, 57; Думбия, 85.

Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ