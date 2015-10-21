Антисборная 12-го тура РФПЛ: Широков, Игнашевич, Аленичев и другие

<p><em>Очередной оборонец – автобомбардир, вынужденный центральный защитник и перебежчик из «Локомотива» в «Спартак» – в списке неудачников 12-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 12-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445416842_a3ju5FeBnYs.jpg" style="height:456px; width:340px" /></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1445417137_Arapov-Dmitrii.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Вратарь. Дмитрий Арапов («Урал»)</strong></span><br /> <br /> <strong>Общая оценка: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> неуверенно сыграл на выходе в эпизоде с 3-м голом</p> <p>Если проводить параллели, то примерно в таком же стиле сыграл давеча голкипер французского «Лиона» Энтони Лопеш. Только с небольшой поправкой: после подачи углового Арапов даже близко к месту, откуда был нанесен удар по его воротам, подобраться не сумел.</p> <p>То ли предпочел остаться на своей позиции (тогда зачем так суетиться?), то ли не смог пробраться через своих и чужих, но в итоге именно пассивность Дмитрия позволила Вернблуму нанести акцентированный удар, который и стал для армейцев 3-м голом в матче с «Уралом».</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445417286_Nahushev-Ruslan.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Правый защитник. Руслан Нахушев («Мордовия») (с)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>замкнул подачу в собственной штрафной</p> <p>«Мордовии» сейчас очки нужны, возможно, даже больше, чем воздух. И хотя бы один результативный балл саранчанам удалось бы заработать, если бы не предательская оплошность собственного защитника.</p> <p>После подачи Навас сбросил мяч головой под удар игроку «Ростова», но того опередил Нахушев, самостоятельно переправив мяч в ворота Чебану.</p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445417334_Ryazantsev-Aleksandr.jpg" style="width: 200px; height: 266px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /><span style="color:#FF8C00;">Центральный защитник. Александр Рязанцев («Зенит»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> вышел на поле не на свою позицию</p> <p>Рязанцев – знатный универсал. Однако это вовсе не означает, что выход его на позицию центрального защитника добавит команде надежности в задней линии. Конечно, этот вопрос выходит за грани игроцкой компетентности и прирастает к компетентности тренерской, но раз уж вышел на поле, то играй до конца.</p> <p>Александр же в целом смотрелся не так уж плохо, но недостаток опыта в данном амплуа сказывался довольно серьезно. Особенно в эпизоде с голом Мельгарехо, когда Рязанцев не вовремя выпрыгнул снимать верх, чем позволил нападающему «Кубани» спокойно распоряжаться моментом.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445417413_Ignashevich-Sergey.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Центральный защитник. Сергей Игнашевич («ЦСКА»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> еще раз показал всем, что годы берут свое</p> <p>Сергей, безусловно, является одним из лучших защитников за всю историю нашей страны. Однако даже у таких профессионалов своего дела наступают моменты, после которых становятся заметны несовершенства, приобретенные в возрасте.</p> <p>Против «Урала» Игнашевич действовал без прежней быстроты и уверенности, нередко (как в моменте с голом Гогниева) своей медлительностью даря сопернику возможности лишний раз повидаться с Акинфеевым.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445417481_Petrov-Sergey.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Левый защитник. Сергей Петров («Краснодар»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> дважды позволил Боли создать голевую активность</p> <p>По-прежнему тягостно «Краснодару» играется в текущем сезоне. Причем как в атаке, так и в обороне – даже некогда надежные Страндберг и Гранквист допускают роковые ошибки.</p> <p>Не говоря уже о Петрове, который в общем-то и стал причиной обоих забитых «Анжи» мячей: сперва Сергей позволил Боли нанести удар (который вылился в гол Алмейда), а затем пустил его же в штрафную площадь, откуда ивуариец самолично переиграл Синицына.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418033_Glushakov-Denis.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Опорный полузащитник. Денис Глушаков («Спартак»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> провалил матч против бывшей команды</p> <p>«Спартак» «Локомотиву» проиграл прежде всего дуэль в центре поля, а затем уже – по счету. Если бы хозяевам красавца «Открытии Арены» удалось навязать оппоненту борьбу за мяч в середине, у красно-белых появилось бы больше пространства в атаке, которого так не хватало Мовсисяну, а затем и Квинси Промесу.</p> <p>Денис Глушаков же, который по идее и должен был заниматься курированием этой миссии, со своей задачей не справился абсолютно. Да еще и Коломейцеву не помешал первый мяч в ворота Реброва отправить: по эпизоду работать с Александром должен был именно Глушаков.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418064_Shirokov-Roman.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Центральный полузащитник. Роман Широков («Спартак»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> голевой передачей… сопернику</p> <p>Прима «Спартака» и сборной России на сей раз у почтенной публики не в фаворе. И поделом: с созидательной функцией своей Роман не сдюжил, отправляя каждый второй свой пас в ноги железнодорожникам, а в оборонительных действиях смотрелся традиционно плохо. После перерыва так и вовсе включил режим «Кариока» и принялся цеплять руками каждого конкурента за мяч. Но все бы ничего, если бы Широкову не выпала честь стать фактически автором голевой передачи для Ньяссе. Форвард «Локомотива» адресовал передачу куда-то в район владений защиты «Спартака», но Роман решил мяч остановить. Да так, что для Ньяссе фактически получилась идеальная позиция для удара, чем он и воспользовался.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418171_Erohin-Aleksandr.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Центральный полузащитник. Александр Ерохин («Урал»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> сыграл в стиле Широкова</p> <p>Трудно предугадать, каким был бы счет в противостоянии ЦСКА и «Урала», не будь в нем двух очевидных ошибок екатеринбуржцев.</p> <p>Ерохин в общем-то сыграл по образу и подобию своего старшего товарища Широкова из команды, куда Александра активно сватают: блекло выглядел в создании собственных моментов (хотя именно этим он обычно и занят), но куда хуже то, что именно после его неудачной скидки в центре поля и состоялся гол Думбия.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418306_Vanderson.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Правый нападающий. Вандерсон («Краснодар»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> практически ничем</p> <p>Нападение «Краснодара» принято хвалить и даже перехваливать. Но раньше-то было за что, но в этом сезоне вся вереница нападающих «быков» смотрится одинаково нехорошо. И Вандерсон в их числе.</p> <p>Бразилец в матче с «Анжи» довольно быстро исчерпал запас своих острых передач и быстрых проходов, посему практически всю игру пребывал в состоянии анабиоза.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418354_Igbun-Silvestr-Emeka.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Левый нападающий. Сильвестр Игбун («Уфа»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>На правах одного из лидеров «Уфы» Слай может и должен вести команду за собой. Против «Рубина» же нигериец ничем особенным не отметился: редко шел в обводку, нечасто бил и в целом выглядел слишком уж рассеянным.</p> <p>В итоге Колыванов уже на 59-й минуте Слая заменил.</p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418387_Pogrebnyak-Pavel.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Центральный нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> слишком уж вальяжной игрой для форварда</p> <p>В который раз уже. Причем если раньше мы Павла журили просто за отсутствие голов при наличии мотивации и жажды играть, то в этот раз – за необязательность на последнем рубеже. Когда центральный нападающий за весь матч бьет по воротам соперника один (!) раз, то говорить здесь особо и нечего.</p> <p>Погребняку необходимо срочно прибавлять, иначе динамовцы уже к зимнему перерыву задумаются над покупкой форварда на замену.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445418455_5149.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" /><span style="color:#FF8C00;">Тренер. Дмитрий Аленичев («Спартак»)</span></strong></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 2/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 0/10</p> <p><strong>Замены: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> в очередной раз ни к месту использовал схему с 5-ю защитниками</p> <p>В поражении «Спартака» от «Локомотива» отразилось множество проблем в коллективе. В частности, в очередной раз стало понятно, что выпускать 3-х центральных защитников не нужно – от них все равно никакого толку. В атаке же красно-белые не выглядели вообще никак и предпочитали старое-доброе якиновское «выбей мяч на форварда, он что-нибудь придумает».</p> <p>Мовсисян придумать ничего не сумел. Да и в середине поля команде не хватало плотности – «Локомотив» соперника сминал и быстро достигал ворот Реброва. И во всем в этом есть вина главного тренера. Аленичев тактическую дуэль Черевченко проиграл целиком и полностью, и теперь у Дмитрия Анатольевича нет другого выбора, кроме как подготовить свою команду к победе над «Динамо». Иначе может случиться всякое. </p> <p><a href="https:///articles/445867" target="_blank"><strong>Кузьмин - лучший защитник России, а атака «Динамо» продолжает разочаровывать. Главные события 12-го тура РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445585" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" /> <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>11</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" /> <a href="https:///teams/spa">Спартак</a></td> <td style="text-align:center"><strong>10</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" /> <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" /> <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" /> <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" /> <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" /> <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" /> <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" /> <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" /> <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" /> <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" /> <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" /> <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" /> <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" /> <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" /> <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>