Антисборная 12-го тура РФПЛ: Широков, Игнашевич, Аленичев и другие

Очередной оборонец – автобомбардир, вынужденный центральный защитник и перебежчик из «Локомотива» в «Спартак» – в списке неудачников 12-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Антигерои 12-го тура РФПЛ

Вратарь. Дмитрий Арапов («Урал»)



Общая оценка: 1/10

Чем запомнился: неуверенно сыграл на выходе в эпизоде с 3-м голом

Если проводить параллели, то примерно в таком же стиле сыграл давеча голкипер французского «Лиона» Энтони Лопеш. Только с небольшой поправкой: после подачи углового Арапов даже близко к месту, откуда был нанесен удар по его воротам, подобраться не сумел.

То ли предпочел остаться на своей позиции (тогда зачем так суетиться?), то ли не смог пробраться через своих и чужих, но в итоге именно пассивность Дмитрия позволила Вернблуму нанести акцентированный удар, который и стал для армейцев 3-м голом в матче с «Уралом».

Правый защитник. Руслан Нахушев («Мордовия») (с)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: замкнул подачу в собственной штрафной

«Мордовии» сейчас очки нужны, возможно, даже больше, чем воздух. И хотя бы один результативный балл саранчанам удалось бы заработать, если бы не предательская оплошность собственного защитника.

После подачи Навас сбросил мяч головой под удар игроку «Ростова», но того опередил Нахушев, самостоятельно переправив мяч в ворота Чебану.

Центральный защитник. Александр Рязанцев («Зенит»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: вышел на поле не на свою позицию

Рязанцев – знатный универсал. Однако это вовсе не означает, что выход его на позицию центрального защитника добавит команде надежности в задней линии. Конечно, этот вопрос выходит за грани игроцкой компетентности и прирастает к компетентности тренерской, но раз уж вышел на поле, то играй до конца.

Александр же в целом смотрелся не так уж плохо, но недостаток опыта в данном амплуа сказывался довольно серьезно. Особенно в эпизоде с голом Мельгарехо, когда Рязанцев не вовремя выпрыгнул снимать верх, чем позволил нападающему «Кубани» спокойно распоряжаться моментом.

Центральный защитник. Сергей Игнашевич («ЦСКА»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: еще раз показал всем, что годы берут свое

Сергей, безусловно, является одним из лучших защитников за всю историю нашей страны. Однако даже у таких профессионалов своего дела наступают моменты, после которых становятся заметны несовершенства, приобретенные в возрасте.

Против «Урала» Игнашевич действовал без прежней быстроты и уверенности, нередко (как в моменте с голом Гогниева) своей медлительностью даря сопернику возможности лишний раз повидаться с Акинфеевым.

Левый защитник. Сергей Петров («Краснодар»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: дважды позволил Боли создать голевую активность

По-прежнему тягостно «Краснодару» играется в текущем сезоне. Причем как в атаке, так и в обороне – даже некогда надежные Страндберг и Гранквист допускают роковые ошибки.

Не говоря уже о Петрове, который в общем-то и стал причиной обоих забитых «Анжи» мячей: сперва Сергей позволил Боли нанести удар (который вылился в гол Алмейда), а затем пустил его же в штрафную площадь, откуда ивуариец самолично переиграл Синицына.

Опорный полузащитник. Денис Глушаков («Спартак»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: провалил матч против бывшей команды

«Спартак» «Локомотиву» проиграл прежде всего дуэль в центре поля, а затем уже – по счету. Если бы хозяевам красавца «Открытии Арены» удалось навязать оппоненту борьбу за мяч в середине, у красно-белых появилось бы больше пространства в атаке, которого так не хватало Мовсисяну, а затем и Квинси Промесу.

Денис Глушаков же, который по идее и должен был заниматься курированием этой миссии, со своей задачей не справился абсолютно. Да еще и Коломейцеву не помешал первый мяч в ворота Реброва отправить: по эпизоду работать с Александром должен был именно Глушаков.

Центральный полузащитник. Роман Широков («Спартак»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: голевой передачей… сопернику

Прима «Спартака» и сборной России на сей раз у почтенной публики не в фаворе. И поделом: с созидательной функцией своей Роман не сдюжил, отправляя каждый второй свой пас в ноги железнодорожникам, а в оборонительных действиях смотрелся традиционно плохо. После перерыва так и вовсе включил режим «Кариока» и принялся цеплять руками каждого конкурента за мяч. Но все бы ничего, если бы Широкову не выпала честь стать фактически автором голевой передачи для Ньяссе. Форвард «Локомотива» адресовал передачу куда-то в район владений защиты «Спартака», но Роман решил мяч остановить. Да так, что для Ньяссе фактически получилась идеальная позиция для удара, чем он и воспользовался.

Центральный полузащитник. Александр Ерохин («Урал»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: сыграл в стиле Широкова

Трудно предугадать, каким был бы счет в противостоянии ЦСКА и «Урала», не будь в нем двух очевидных ошибок екатеринбуржцев.

Ерохин в общем-то сыграл по образу и подобию своего старшего товарища Широкова из команды, куда Александра активно сватают: блекло выглядел в создании собственных моментов (хотя именно этим он обычно и занят), но куда хуже то, что именно после его неудачной скидки в центре поля и состоялся гол Думбия.

Правый нападающий. Вандерсон («Краснодар»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: практически ничем

Нападение «Краснодара» принято хвалить и даже перехваливать. Но раньше-то было за что, но в этом сезоне вся вереница нападающих «быков» смотрится одинаково нехорошо. И Вандерсон в их числе.

Бразилец в матче с «Анжи» довольно быстро исчерпал запас своих острых передач и быстрых проходов, посему практически всю игру пребывал в состоянии анабиоза.

Левый нападающий. Сильвестр Игбун («Уфа»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: абсолютно ничем

На правах одного из лидеров «Уфы» Слай может и должен вести команду за собой. Против «Рубина» же нигериец ничем особенным не отметился: редко шел в обводку, нечасто бил и в целом выглядел слишком уж рассеянным.

В итоге Колыванов уже на 59-й минуте Слая заменил.

Центральный нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: слишком уж вальяжной игрой для форварда

В который раз уже. Причем если раньше мы Павла журили просто за отсутствие голов при наличии мотивации и жажды играть, то в этот раз – за необязательность на последнем рубеже. Когда центральный нападающий за весь матч бьет по воротам соперника один (!) раз, то говорить здесь особо и нечего.

Погребняку необходимо срочно прибавлять, иначе динамовцы уже к зимнему перерыву задумаются над покупкой форварда на замену.

Тренер. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

Выбор состава: 2/10

Выбор тактики: 0/10

Замены: 2/10

Чем запомнился: в очередной раз ни к месту использовал схему с 5-ю защитниками

В поражении «Спартака» от «Локомотива» отразилось множество проблем в коллективе. В частности, в очередной раз стало понятно, что выпускать 3-х центральных защитников не нужно – от них все равно никакого толку. В атаке же красно-белые не выглядели вообще никак и предпочитали старое-доброе якиновское «выбей мяч на форварда, он что-нибудь придумает».

Мовсисян придумать ничего не сумел. Да и в середине поля команде не хватало плотности – «Локомотив» соперника сминал и быстро достигал ворот Реброва. И во всем в этом есть вина главного тренера. Аленичев тактическую дуэль Черевченко проиграл целиком и полностью, и теперь у Дмитрия Анатольевича нет другого выбора, кроме как подготовить свою команду к победе над «Динамо». Иначе может случиться всякое.

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