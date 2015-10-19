Кузьмин - лучший защитник России, а атака «Динамо» продолжает разочаровывать. Главные события 12-го тура РФПЛ

<p><em>О пожирающем «Спартак» вирусе, геройствах Магомеда Митришева, желании Дзюбы подать в суд на Федуна и мечтах «Ростова» о бронзе – в обзоре 12-го тура РФПЛ от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч тура. «Спартак» - «Локомотив» - 1:2</strong></span></p> <p>Красивые комбинации у чужих ворот. Эффектные дальние удары Промеса. Умница Широков, бесстрашный Ребров и «энерджайзер» Зе Луиш. Все это было у «Спартака» солнечным августом. Но как только наступили первые холода, красно-белых настигает странный вирус. Он уже «уничтожил» на посту тренера «Спартака» Унаи Эмери и Мурата Якина и теперь начинает пожирать команду Аленичева. Победы «Спартака» имеют стабильно серый оттенок, а поражений становится все больше и больше. Причем 3 из 4 проигранных матчей состоялись на родной «Открытие Арене»!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8038335" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Не стала исключением и встреча с «Локомотивом». Странное неприятие родных трибун «Спартак» показал уже в дебюте: Александр Самедов каким-то чудом достал улетающий в аут мяч и скинул его головой точно на Коломейцева - тот в пустые ворота не промахнулся. Вратарь «Спартака» Артем Ребров лишь ошарашено метался по линии – 0:1. Бессилен Ребров оказался и в начале второго тайма, когда после «скидки» Широкова форвард «Локо» Байе Умар Ньясс вонзил мяч в "девятку" – 0:2. В оставшееся время «Спартак» сумел отквитать один гол, но общее впечатление от своей игры не скрасил. С приходом Аленичева на пост наставника красно-белых мало что поменялось. Фееричный старт. Осеннее падение. Катастрофический финиш?</p> <p><a href="https:///articles/445748" target="_blank"><strong>«С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445284258_5435.jpg" style="height:395px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Магомед Митришев («Терек»)</strong></span></p> <p>Буквально неделю назад форвард «Терека» играюче расправлялся с ветеранами сборной Италии в матче, посвященном 63-летию Владимира Путина. Противостояние с легендарным Франко Барези окрылило Митришева, который теперь в одиночку положил на лопатки «Крылья Советов». 88-я минута. Матч катился к умеренным 0:0. Такой счет устраивал всех, кроме форварда «Терека». Сперва Митришев посодействовал голу Адилсона Варкена, а когда «Крылья» всей командой побежали отыгрываться, хлестким ударом сделал счет 0:2. Эта победа позволила «Тереку» ненадолго ворваться в число пяти сильнейших команд РФПЛ.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8037039" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Олег Кузьмин, «Рубин».</strong></span></p> <p>Автор победного гола в решающем матче сборной России. Автор самого красивого гола 12-го тура РФПЛ. Человек, умеющий ловить кураж как никто другой. Все это – об Олеге Кузьмине. В конце июля защитник «Рубина» допустил две грубейшие ошибки, став автором домашнего поражения своей команды в матче с «Амкаром». Теперь Кузьмин стал автором двух эффектных голов в ворота «Уфы». Вызов в сборную России придал ему прилив энергии. Несмотря на возраст, Олег показывает умение действовать от лицевой до лицевой на протяжении всего матча! В британском стиле можно действовать и в 34 года. Кузьмин поймал волну удачи. Как долго она продлится, будет зависеть от стойкости защитника перед самым коварным соперником – звездной болезнью.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура. Противостояние Федуна и Дзюбы</strong></span></p> <p>Голкипер «Кубани» Александр Беленов на 44-й минуте лежал, грустно уткнувшись в газон. Только что Артем Дзюба с передачи Халка классическим ударом головой позволил «Зениту» сравнять счет. Куда сильнее успех Дзюбы переживал владелец московского «Спартака» Леонид Федун. «Мы на воспитание Артема потратили очень много денег, но это человек, который за копейки удавит всех своих родных», - резко заявил Федун. Форвард сине-бело-голубых не спешит с ответом. По словам его адвоката Михаила Прокопца, он и Артем обсуждают возможность подачи в суд на вспыльчивого владельца «Спартака».</p> <p><a href="https:///articles/445851" target="_blank"><strong>Рэп батл, помощь Путина и еще 3 способа успокоить Дзюбу и Федуна</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445284701_15ap11_0837.JPG" style="height:520px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура. Атака «Динамо».</strong></span></p> <p>«Динамо» забило. «Динамо» прервало свою четырехматчевую безголевую серию. Александр Кокорин в матче с «Амкаром» чуть было не смазал пенальти, но талантливый голкипер хозяев Александр Селихов немного недотянулся до мяча. Атака бело-голубых становится настоящей головной болью Андрея Кобелева. С начала сезона динамовцы забили с игры лишь трижды! В июле-августе выручали стандарты Вальбуэна. После ухода Матье «Динамо» сделало ставку на связку Кокорин-Погребняк, и пока она может смело претендовать на титул "разочарование сезона".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. «Ростов»</strong></span></p> <p>Южане не перестают удивлять! Пока «Краснодар» продолжает монотонно искать утерянный шарм, а «Кубань» отчаянно бьется за выживание, столицей Юга неожиданно стал "Ростов". Подопечные Курбана Бердыев после удачного старта не спешат скатываться в середину таблицы и уже ворвались в четверку сильнейших команд РФПЛ! И это при многомесячных задолженностях по зарплате. Магия Бердыева едва не дала сбой, но характер и упрямство, присущие его командам, вновь сработали. Матч «Ростов» - «Мордовия» шел к сенсационной победе гостей, как вдруг Азмун и Бухаров перевернули все с ног на голову! 3:2, и болельщики с Дона уже рассуждают о бронзе. Пока – полушутя.</p> <p><strong><a href="https:///articles/442249">Почему Курбан Бердыев – лучший тренер сезона прямо сейчас</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445284329_DSC_8519.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 29 голов.</strong></span></p> <p>Сенсации, волевые камбэки, голы на любой вкус… 12-й тур пока однозначно лучший в этом сезоне! Этот тур единственный, в котором забили абсолютно все 16 команд Премьер-лиги. Даже «Крылья Советов» почувствовали вкус гола, но арбитр не засчитал его из-за офсайда у боснийского форварда Аниса Яховича.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Символическая сборная:</span></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445283607_TfzmZ0-UKxQ.jpg" style="height:550px; width:400px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 12-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/81005" target="_blank">ЦСКА – «Урал» - 3:2</a> </strong>(<a href="https:///video/333" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81009" target="_blank">«Кубань» - «Зенит» - 2:2</a> </strong>(<a href="https:///video/335" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81006" target="_blank">«Амкар» - «Динамо» - 1:1</a> </strong>(<a href="https:///video/336" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81004" target="_blank">«Рубин» - «Уфа» - 3:1</a> </strong>(<a href="https:///video/337" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81007" target="_blank">«Спартак» - «Локомотив» - 1:2</a> </strong>(<a href="https:///video/346" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81003" target="_blank">«Крылья Советов» - «Терек» - 0:2</a> </strong>(<a href="https:///video/351" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81002" target="_blank">«Анжи» - «Краснодар» - 2:2</a> </strong>(<a href="https:///video/352" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/81008" target="_blank">«Ростов» - «Мордовия» - 3:2</a> </strong>(<a href="https:///video/363" target="_blank"><strong>видео</strong></a>)</p>