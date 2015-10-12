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    • Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    5
    Голосов: 1
    12.10.2015 19:45
    У каждого поколения есть свой герой. «Бомбардир» решил узнать у читателей, кто же из нынешнего состава сборной России является главным любимчиком.
    <p><em>У каждого поколения есть свой герой. «Бомбардир» решил узнать у читателей, кто же из нынешнего состава сборной России является главным любимчиком.</em></p> <p><strong>Перед вами список игроков сборной России. Кликайте на стрелку вверх рядом  с теми, кто по каким-то причинам вам нравится больше остальных. Количество "плюсиков" неограниченно. Ведь нельзя лимитировать народную любовь!</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/philfk10/10-11-2015-8-34-38-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ, Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (12)
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    FIRESTAR
    1444639003
    Кажется наглядно видно отношение болельщиков к Кокорину
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    2 ЗЛОДЕЯ
    1444659191
    После сегодняшнего матча сравним... А так-то звезда на звезде, аж слепит...
    Ответить
    sold93
    1444672760
    где Кузьмин?
    Ответить
    Ronaldinho R10
    1444672842
    ВСЕ КРАСАВЦЫ!!! С ВЫХОДОМ на Евро, ПОСОНЫ !!!! РОССИЯ ЛУЧШАЯ !
    Ответить
    CSKA №1
    1444673405
    Дзагоев лучший!!!
    Ответить
    MaxKovStronghold
    1444674112
    Кокорин - лучший!
    Ответить
    MuminYNWA
    1444676862
    Ионова чет не особо любят
    Ответить
    TUMS
    1444683480
    Акинфеев конечно же!
    Ответить
    nim-
    1444687417
    Широков сегодня, да и не только сегодня, был лучшим. Без него пришлось бы туго, без его мгновенных обостряющих передач в одно-два касания. По-моему, рейтинг должен быть таким, как минимум, за последние два-три матча: 1. Широков 2. Игнашевич 3. Акинфеев, Денисов, Дзюба 4. Все остальные. 5. Кокорин
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    вован1409
    1444716604
    А где Олег Кузмин,он вчера был хорош по сути как всегда
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