Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

У каждого поколения есть свой герой. «Бомбардир» решил узнать у читателей, кто же из нынешнего состава сборной России является главным любимчиком.

Перед вами список игроков сборной России. Кликайте на стрелку вверх рядом с теми, кто по каким-то причинам вам нравится больше остальных. Количество "плюсиков" неограниченно. Ведь нельзя лимитировать народную любовь!