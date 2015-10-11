«Локомотив» против всех. Как сборная России готовится к матчу с Черногорией

<p><em>В понедельник сборная России проведет последний, надеемся, матч в отборе на чемпионат Европы. Перед ответственной игрой Леонид Слуцкий не побоялся открыть двери на одну из тренировок для представителей прессы. «Бомбардир» рассказывает об увиденном. </em></p> <p>Бытует такая шутка: «Российские футболисты тренируются очень усердно. А мировые звезды тренируются с мячом». Возможно, когда никто не видит, Леонид Слуцкий заставляет сборников бегать многокилометровые кроссы с утяжелением. Но вот субботним вечером в Новогорске этим и не пахло. За все 40 минут игроки расстались с мячом лишь минут на пять, чтобы хотя бы слегка поускоряться. И то настоящей целью этих забегов было развитие реакции. Ведь мимо полевых игроков постоянно свистели удары Сергея Овчинникова, который занимался с вратарями. Только и успевай уворачиваться.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444549663_image.orig.76888.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Тренировка носила исключительно восстановительный характер. На ней отсутствовали все игроки, которые принимали активно участие в матче с Молдавией. Выходившие на замену во втором тайме Глушаков и Смолов к числу отдыхающих не относились. Видимо, участие было не такое активное. Команда сразу разбилась на три группы: здоровые полевые игроки трусили вокруг поля, вратари разминались в углу, а травмированные Алан Дзагоев и Василий Березуцкий делали упражнения под руководством физиотерапевта. Все при деле.</p> <p>Первой фазой полноценной тренировки стала всем с детства известная игра «в собачку». Четверо в квадрате пасуются – один отнимает. Конечно, никто из оказывавшихся в круге не исполнял Дженнаро Гаттузо, но приятно отметить, что в большинстве своем «собачка» менялась не из-за ошибки пасующихся, а по причине неплохой игры на перехвате. Но в целом атмосфера на поле царила позитивно спокойная. Люди делали работу, которую любят. Тем неожиданнее был резкий вскрик. Но, слава богу, ничего страшного. Просто Юрий Лодыгин уж очень хотел вытянуть мяч из «девятки». Не получилось.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444549513_image.orig.76896.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>После непродолжительных ускорений с элементами вышибал сборники опять начали играть «в собачку». Но по такой замудренной системе, что понимали ее, видимо, только они и тренерский штаб. Команда в зеленых манишках, команда в оранжевых манишках, трое отбирающих. И Леонид Слуцкий, который постоянно ведет обратный отсчет. Будем верить, что это было что-то очень полезное. Возможно, отрабатывался решающий козырь для победы над сборной Черногории.</p> <p>Гвоздем программы, конечно же, стала двухсторонка. Она проходила в формате «Локомотив» против всех». Действительно, «железнодорожная» диаспора в сборной неожиданно прилично разрослась. К изначально вызванным Самедову и Тарасову по ходу пьесы присоединились Касаев и Шишкин. Именно они при поддержке Сергея Семака, который выполнял все упражнения наравне с действующими футболистами, и Юрия Лодыгина в воротах противостояли Смолову, Щенникову, Ионову, Глушакову, Черышеву и Реброву. Команды играли три тайма по пять минут на четверть поля. Ритм был соответствующим. Но если первые два временных отрезка происходящее больше напоминало возню школьников на перемене (много азарта при почти полном отсутствии тактики), то вот последняя пятиминутка, которая ознаменовалась началом снегопада, уже выглядела как настоящий мини-матч. Собранность, четкие комбинации и зональная защита. Приятно было видеть, что все игроки не отбывали номер, а играли с настоящим спортивным задором. Хотя, может, игра шла не только на спортивный интерес… Такие подробности мы вряд ли когда узнаем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444549599_image.orig.76889.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Стоит отметить действия трех игроков. Дмитрий Тарасов явно целенаправленно отрабатывал дальние удары. И небезрезультатно. Два из пяти его выстрелов закончились голами. Не тушевался и постоянно лез в дриблинг Алан Касаев. И ведь удачно. На таком-то перенаселенном клочке поля. Достойно уважения. Ну а лучшим бомбардиром двухсторонки стал Федор Смолов, который забил пять голов. И тут встает вопрос, что сложнее: оформить пента-трик в ворота Юрия Лодыгина на тренировке или четырежды огорчить вратаря Лихтенштейна в официальном матче?</p> <p>В целом атмосфера, если судить по этой тренировке, в сборной идеальная. Никто не ходит с каменными лицами перед очередным «матчем жизни и смерти». Сколько их было уже на веку нашей сборной. Когда-то проигрывали, когда-то имели повод покричать в камеру вещи понятные лишь русскому уху. Наш футбол живет в атмосфере перманентной подготовки к какой-то решающей битве. Пора к этому привыкнуть. Даже сложно представить, как мы переживем прямое попадание на домашний чемпионат мира. Это ведь так чертовски скучно. Нет надрыва. Нет преодоления… Но вместе с тем позитив в рядах сборной не превышает какую-то разумную отметку. Дело еще недоделано. Заветные квитки от УЕФА на поездку во Францию следующим летом не получены. Шведам дома играть с Молдавией. Они победят, мы все это понимаем. А вот против нас выйдет команда, где центрфорвард выступает за миланский «Интер», а центральный защитник – за «Атлетико». Излишняя расслабленность смерти подобна. Мы почти на Евро. Теперь, как точно заметил Артем Дзюба, главное, не обосраться с Черногорией.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444989" target="_blank">Роман Шишкин: «О вызове в сборную узнал от Димы Тарасова, который прислал СМС»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/444552" target="_blank">Денис Бояринцев: «Верю, что сборная России попадет на Евро-2016»</a></strong></p>