Спящий режим. Что происходит со сборной Италии

Следующим летом Италия отметит десятилетний юбилей победы на ЧМ-2006. Но праздник получится грустным. После той победы национальная сборная почти не появлялась в числе лучших, пережив подряд несколько провалов. "Бомбардир" отвечает на главные вопросы о сегодняшнем положении "скуадра адзурры".

Кто сейчас играет в сборной Италии

Итальянский футбол переживает кризис личностей. На том самом чемпионате голубые футболки надевали Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо, Франческо Тотти, Лука Тони, Алессандро Дель Пьеро и другие крутые ребята. Сейчас из их числа остался только вечный Джанлуиджи Буффон, постепенно уходящий на покой Андреа Пирло и все еще железный Даниэле Де Росси. У "скуадры адзурры" больше нет целой команды суперзвезд, над чьими плакатами бы вздыхали миллионы фанатов по всему миру. Вряд ли где-то есть страна, где стихийно клеят на стены большие фото с Грациано Пелле, Антонио Кандревой и Марко Верратти. Даже плохие парни раньше были совсем другие. Марко Матерацци напоминал карточного шулера-виртуоза, хитрого и расчетливого. А многострадальный Марио Балотелли − просто школьный хулиган с кучей комплексов.

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Об этом важно помнить всякий раз, когда вы смотрите на итальянский состав и задаетесь вопросом "А кто все эти люди?". Каждый новый вариант современной сборной Италии рождается в муках, трудно растет и редко выстреливает так, как этого хочется. Потому что парням из "Сампдории" и "Лацио" трудно соревноваться с элитой из "Баварии" и "Барселоны".

Помимо Буффона и иногда мелькающих Пирло и Де Росси лучше всего узнается пара центральных защитников Бонуччи−Кьеллини благодаря популярности и недавним подвигам "Ювентуса". Матео Дармиан и Марко Верратти играют в самых звездных командах своих стран, но пока находятся там в статусе молодых и перспективных. Все остальные − довольно средние по европейским меркам люди. Например, Роберто Сориано или Антонио Кандрева. Или Симоне Дзадза. Или Стефан Эль-Шаарави, который не пригодился даже сегодняшнему "Милану".

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Как Антонио Конте пытается исправить положение

После очередного проваленного турнира − третьего за последние 8 лет − до сборной Италии добрался действительно лучший на тот момент тренер Серии А. Антонио Конте триумфально возродил "Ювентус", и все ждали, что с национальной командой он провернет тоже самое. Жесткий, дисциплинированный, любящий копаться в мелочах − идеальный инженер для механизма, который надо было разбирать и строить заново.

Вместе с тем существовали обычные для такого случая опасения: Конте создаст в сборной новый "Ювентус" на базе старого. Уже спустя год стало понятно, что это не так. Алленаторе отказался от схемы с тремя защитниками в пользу классического квартета оборонцев и не ставит игрока в состав только потому, что тот "бьянконери". Конечно, отчасти он не пошел по такому пути из-за обстоятельств. Аналогов Погба, Видалю и Тевесу в его распоряжении нет. Пирло переходит на роль играющего тренера, Маркизио мучают травмы. Остаются Буффон и связка центральных защитников, которых и так взял бы любой адекватный специалист.

Ресурсы тренера на его сегодняшней работе сильно ограничены (см. предыдущий пункт). Но к чести Конте, он не оправдывается нехваткой нужных исполнителей, а упорно химичит с теми ингредиентами, что у него есть. Ругается с клубами из-за формы своих игроков, тасует схемы, не боится несколько раз в год менять костяк команды и в поисках людей смотрит максимально широко. От "Болоньи" до США, откуда недавно был возвращен Себастьян Джовинко.

Из-за экспериментов и перепадов формы Конте приходится постоянно вводить в команду новых людей. За неоконченный еще 2015-й год он выпускал на поле 33 игрока (в матчах квалификации Евро). Для сравнения, Йоахим Лев в сборной Германии за этот период использовал 29 игроков, а Висенте Дель Боске в Испании − 28. Из их числа у немцев 10 человек приняло участие в пяти и более матчах (≥50% всех игр отбора), у испанцев аж 14. У "скуадры адзурры" таких "важных" личностей набирается девять. При этом схожесть в цифрах бундестим и команды Конте обманчива, так как вызвана различными причинами. Тренер немецкой сборной экспериментирует, потому что в его распоряжении слишком много талантливых людей, которым надо дать время. Конте же часто делает это от безысходности.

Предугадать состав сборной Италии на Евро-2016 сегодня почти невозможно. Даже если заранее определиться с костяком из 30 человек и больше никого не пускать. Кто лучше готов для места центрфорварда? Кому выступать слева, если справа удержит свои позиции Антонио Кандрева? На каком фланге выпускать Матео Дармиана? Вернется ли на свой уровень Клаудио Маркизио? А если нет, то не опасно ли выходить в центре поля с такими ребятами, как Пароло? Может, лучше отказаться от задуманного модуля 4-3-3 в пользу иного варианта? Вопросов слишком много, а ответов слишком мало. Даже у самого Конте.

Для лучшей визуализации попробуем определить стартовый состав сборной Италии с учетом всех хороших новостей из лазарета и без учета возможных очередных травм, спадов и новых появлений. Выкрики "А где X?", "Куда дели Y?", "Автор, забыл Z, без него Италия не Италия!" в комментариях приветствуются, но и не запрещается.

Почему все происходит именно так

2006 год − один из самых бурных в истории итальянского футбола. Пока одни итальянцы радовались победе в Кубке мира, другие ловили третьих за создание крупнейшей сети договорных матчей, незаконных трансферов, отмывания денег и других экономических грехов. Кальчополи не только изменил жизни сотням людей и десяткам команд, но и показал очевидную вещь − корпус Серии А сгнил до самого основания. Позднее уже в масштабах всей страны грянул ряд финансовых кризисов и потрясений, который обрушился на футбол как молот Тора на головы врагов. Долгая расточительная жизнь 90-х и 2000-х окончилась, настало время платить по счетам. А платить оказалось нечем. Многим клубам пришлось словно пересесть с авто на велосипеды. Бюджеты уменьшались, звезды разъезжались, сравнимые замены не появлялись. Так со временем Серия А превратилась в лигу, в которую знаменитости едут только от отчаяния. Тевес оказался в Турине после ссоры со всем "Ман Сити", Патрис Эвра перестал успевать за скоростями в другом Манчестере, Жервиньо выпал из состава в Лондоне, Морату не признали в родном Мадриде.

Общий спад не мог не сказаться и на подготовке молодежи. За последний год Антонио Конте вызывал в национальную команду только девятерых игроков младше 25 лет, зато аж шестерых старше 30. В продолжение сравнения у сборной Германии молодых футболистов набралось 12, возрастных − всего один. У Испании − 10 против одного. Чем моложе итальянский футболист, тем сложнее ему соответствовать уровню более зрелых коллег − тех, чье основное развитие происходило еще в "золотые" годы.

При этом итальянский чемпионат занимает второе место в топ-5 лигах Европы по количеству легионеров. Внутри самой Серии А лидерами по количеству иностранцев является "Интер", "Рома", "Лацио", "Наполи", "Юве" − то есть почти все те клубы, которые должны были стать базой сборной.

Что можно сделать

● Убедить клубы Серии А активнее работать с собственной молодежью. "Убедить", разумеется, мерами контроля и наказаний. Вводить лимит на легионеров в чистом виде не стоит (нам с вами не нужно объяснять, почему), но создать в законах определенные рычаги влияния можно за пару заседаний в Федерации футбола Италии. Например, обозначить высокую планку игровых минут для собственных воспитанников, а не только следить за их наличием в заявке. Еще можно попробовать хоть как-то отбирать легионеров по качеству.

● Вернуться к постоянной практике ориунди (иностранцы с итальянскими корнями) и натурализации легионеров. Каморанези, Росси, Джентиле, Ди Маттео в разное время сделали Италию своей главной родиной, и никто об этом не пожалел. Помочь в продвижении этой затеи должен бразилец Эдер − лучший прямо сейчас итальянский нападающий мира.

● Учиться продавать свой продукт. Серия А, а вместе с ней и сборная, может, как барон Мюнхгаузен, вытащить себя из болота самостоятельно. Надо только красиво упаковывать бренд кальчо и убедительно советовать его всем, чтобы за него хотели платить. Тоже самое касается и привлечения иностранных инвесторов. "Интер", "Рома" и "Милан" уже задают тон (правда, лично "россонери" это все равно не помогает).

● Перестать зацикливаться на себе. То ли это социопатичный снобизм, то ли простая романтика, но итальянский футбол все еще остается обособленным миром со своей философией, своими фетишами и своим хронометражем. Вся страна дружно зарывается в листки со схемами и обсуждает, куда побежал Бертолаччи и с кем лучше уживается Сориано. Чтобы побеждать мир, надо ему открыться. Чтобы ему открыться, надо научиться его понимать. А чтобы его понимать, надо хоть как-то жить с ним в одном ритме.

● Надеяться и верить. Конте (или его сменщик) найдет заветное сочетание. Неурожайное поколение быстро сменится золотым. Деньги вернутся на Аппенины не только в виде компенсации за украденный немцами, испанцами, англичанами талант.

За скорый рассвет говорят цифры. Начиная с 1970 года сборная Италии выходит в финал чемпионатов мира ровно через каждые 12 лет. 2006 + 12 = 2018. Ждать осталось совсем недолго. Пора вставать.

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