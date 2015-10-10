Азербайджан - Италия. Онлайн-трансляция

Сборная Италии еще не завоевала права выступить в финальном турнире Евро-2016 и даже победа над Азербайджаном не гарантирует подопечным Антонио Конте поездку во Францию.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Азербайджан - Италия .Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!