Ионов перейдет в «Спартак». ФИФА отстранила Блаттера. Дайджест событий дня

«Ливерпуль» готов представить Клоппа. Участие Смольникова и Дзагоева в матче против Молдавии находится под вопросом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Ливерпуль» представит Клоппа в пятницу

Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп уже в пятницу может быть представлен в качестве нового главного тренера "Ливерпуля". В четверг он проведет финальную стадию переговоров с клубом.

Напомним, что в "Ливерпуле" он заменит уволенного Брендана Роджерса.

Ионов перейдет в «Спартак» после открытия зимнего трансферного окна

Полузащитник московского "Динамо" Алексей Ионов зимой должен стать игроком "Спартака". Сообщается, что клубы уже достигли договоренности между собой. Футболист должен присоединиться к красно-белым сразу после начала трансферного периода. Сумма, которую "Спартак" должен будет заплатить за переход, не раскрывается.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "Динамо" 11 матчей, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.

Моуринью получит 37,5 миллионов отступных

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью получит 37,5 миллионов евро в виде неустойки, если Роман Абрамович решит досрочно расторгнуть контракт. Действующий договор с клубом рассчитан до 2019 года. По нему Моуринью получает около 11,5 миллионов евро в год.

Напомним, что после восьмого тура "Челси" занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Тевес может вернуться в «Ювентус»

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес может вернуться в туринский "Ювентус", за который выступал с 2013-го по 2015-й год. Причиной является трехмесячная задержка зарплаты со стороны аргентинского клуба. Это может повлечь за собой разрыв контракта. Еще одним претендентом на игрока называют бразильский "Коринтианс", однако вероятность того, что нападающий вернется в "Юве", расценивается выше.

В ходе выступлений за туринцев Тевес забил 50 мячей в 96 играх, дважды выиграв Серию А и дойдя до финала Лиги чемпионов.

ФИФА отстранила Блаттера

Президент ФИФА Зепп Блаттер отстранен от занимаемой должности на 90 дней. Такое решение на сегодняшнем заседании принял комитет по этике этой организации.

Отметим, это решение вступит в силу после прохождения обсуждения в следующей инстанции - арбитражной палате комитета по этике.

Смольников сыграет с Молдавией, Дзагоев пока под вопросом

Полузащитник "Зенита" Игорь Смольников сможет выйти на поле в матче Молдавия - Россия, несмотря на то, что перед вылетом в Кишинев он занимался по индивидуальной программе.

Участие в матче полузащитника Алана Дзагоева и защитника Василия Березуцкого до сих пор под вопросом. Решение по ним будет принято в день игры, которая состоится 9 октября.

Что будет делать Слуцкий без Дзагоева?

Комитет по этике ФИФА решил отстранить Платини

Комитет по этике ФИФА рекомендует отстранить президента УЕФА Мишеля Платини от занимаемой должности. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии, сообщает Die Welt.

Гаджиев может возглавить «Анжи»

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев может снова возглавить "Анжи". Руководство махачкалинского клуба рассмотрит его кандидатуру во время зимнего перерыва в Премьер-лиге.

До этого тренировать команду будет Руслан Агаларов. Если он покажет положительный результат, то может возглавить "Анжи" на постоянной основе.