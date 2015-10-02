«Локомотив» и «Краснодар» добились побед. «Рубин» не смог забить «Бордо». Дайджест событий дня

<p><em>Буффон хочет уйти из «Ювентуса», забастовка сотрудников «Ростова» отменена. Все самое важное за четверг вы можете прочесть в дайджесте событий дня.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия поднялась в рейтинге ФИФА</strong></span></p> <p>В опубликованном сегодня обновленном рейтинге ФИФА <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборная России</a> поднялась на шесть позиций и занимает 26 место. Лидерами остались аргентинцы. Стоит отметить подъем сборной Испании на пять позиций, который позволил "красной фурии" вернуться в первую десятку. В свою очередь румыны лишились места в топ-10, потеряв больше всех зачетных очков и опустившись сразу на шесть строчек, на 13 позицию рейтинга.</p> <p><strong>1 (1).</strong> Аргентина — 1419 очков,<br /> <strong>2 (3).</strong> Германия — 1401,<br /> <strong>3 (2).</strong> Бельгия — 1387,<br /> <strong>4 (6).</strong> Португалия — 1186,<br /> <strong>5 (4).</strong> Колумбия — 1228,<br /> <strong>6 (11)</strong> Испания — 1223<br /> <strong>7 (5).</strong> Бразилия — 1204,<br /> <strong>8 (9).</strong> Уэльс — 1195,<br /> <strong>9 (8).</strong> Чили — 1177,<br /> <strong>10 (10).</strong> Англия — 1161…</p> <p><strong>26 (32).</strong> Россия — 845.</p> <p>Позже Вячеслав Колосков высказал свое негативное отношение к данному рейтингу. Его слова можно посмотреть по <a href="https:///news/444064" target="_blank"><strong>ссылке</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сотрудники «Ростова» отказались от забастовки</strong></span></p> <p>Несколько дней назад было объявлено, что <a href="https:///news/443734" target="_blank">сотрудники футбольного клуба "Ростов" с начала октября могут устроить забастовку</a>. Но сегодня все сотрудники вышли на работу.</p> <p>"Сегодня все вышли на работу", - заявил один из сотрудников "Ростова".</p> <p>Стоит напомнить, что конфликт между работниками и руководством клуба возник из-за многомесячных долгов по зарплате.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443725133_20150916_gaf_u56_050.jpg" style="height:450px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Буффон хочет выступать в Англии</strong></span></p> <p>Голкипер "<a href="https:///teams/juv" target="_blank">Ювентуса</a>" <a href="https:///player/5357" target="_blank"><strong>Джанлуиджи Буффон</strong></a> готов перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги после завершения своего действующего контракта с командой из Турина.</p> <p>"Я хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Я провел 10 лет в "Парме" и 15 - в "Ювентусе". Можно сказать, что у меня осталось еще 2,5 года, чтобы поиграть на самом высоком уровне", - считает Буффон.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Запорожский «Металлург» снялся с чемпионата Украины</strong></span></p> <p>"Металлург" из Запорожья объявил о том, что прекращает участие в розыгрыше УПЛ по финансовым причинам. Гендиректор УПЛ Петр Иванов эту информацию подтвердил.</p> <p>"От "Металлурга" поступило письмо, в котором сказано, что клуб снимается с соревнований и не рассматривает возможность проведения ближайшего матча премьер-лиги в виду финансовой ситуации", - рассказал Иванов.</p> <p>Руководство УПЛ все же надеется сохранить клуб и предлагает владельцам "Металлурга" варианты решения проблемы. С предложениями чиновников можно ознакомиться <a href="https:///news/444079" target="_blank"><strong>здесь</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Халк попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///player/9530" target="_blank"><strong>Халк</strong></a> попал в символическую сборную по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Компанию бразильцу составили вратарь <strong>Джо Харт</strong> ("Манчестер Сити"), защитники <strong>Майкон</strong> ("Порту"), <strong>Андреа Барцальи</strong> ("Ювентус"), <strong>Давид Луиз</strong> ("ПСЖ"), <strong>Филип Младенович</strong> (БАТЭ), полузащитники <strong>Хуан Мата</strong> ("МЮ"), <strong>Константинос Фортунис</strong> ("Олимпиакос"), <strong>Николас Гайтан</strong>("Бенфика"), нападающие <strong>Роберт Левандовски</strong> ("Бавария") и <strong>Криштиану Роналду</strong> ("Реал").</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443725150_UCL-Team-of-the-Week-MD2.jpg" style="height:500px; width:656px" /></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/444029" target="_blank">10 лучших голов второго тура Лиги чемпионов</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. "Локомотив" одержал вторую победу подряд</strong></span></p> <p>Московский "Локомотив" на своем поле в Черкизово обыграл албанский клуб "Скендербеу" со счетом 2:0. Голами в составе "железнодорожников" отметились Бай Умар Ниассе и Александр Самедов. После этого матча москвичи возглавили таблицу в своей группе</p> <p><strong><strong>Лига Европы. Группа H. 2-й тур</strong></strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Локомотив (Россия) – Скендербеу (Албания) 2:0 (1:0)</span> </strong></strong><a href="https:///online/87097" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Ниассе, 34; 2:0 – Самедов, 73.</p> <p><strong>Локомотив:</strong> Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Логашов, Тарасов, Фернандеш (Ал. Миранчук, 46), Коломейцев (Ндинга, 66), Самедов, Майкон, Ниассе (Шкулетич, 81).</p> <p><strong>Скендербеу:</strong> Шехи, Радас, Яшаника, Вангели, Абази (Арапи, 75), Бериша, Лилай, Нимага, Латифи (Шкемби, 71), Олаинка (Проньи, 87), Салихи.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Бериша, 43; Логашов, 70. </p> <p><strong>Судья:</strong> Орель Гринфилд</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Лига Европы. "Краснодар" вырвал победу у "Габалы"</span></strong></p> <p>"Краснодар" в тяжелейшем матче смог обыграть неуступчивую "Габалу" из Азербайджана. Героем встречи стал Федор Смолов, который вышел за полчаса до конца матча и в концовке забил победный гол. "Горожане" после второго тура вышли на второе место в группе.</p> <p><strong><strong>Лига Европы. Группа С. 2-й тур</strong></strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Краснодар (Россия) – Габала (Азербайджан) 2:1 (1:0)</span> </strong></strong><a href="https:///online/87107" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Вандерсон, 8; 1:1 – Додо, 51, 2:1 - Смолов, 84.</p> <p><strong>Краснодар:</strong> Синицын, Енджейчик, Калешин, Страндберг, Гранквист, Газинский (Жоаозиньо, 76), Каборе, Ахмедов, Мамаев (Лаборде, 66), Ари (Смолов, 60), Вандерсон.</p> <p><strong>Габала:</strong> Безотосный, Рикардиньо, Вернидуб, Станкович, Дашдемиров, Меца (Садыгов, 46, Заргаров, 90), Гай, Перейра, Зенев, Антонов (Зец, 74), Додо.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Перейра, 45; Енджейчик, 72; Станкович, 80; Гранквист, 82; Ахмедов, 87; Садыгов, 88.</p> <p><strong>Судья:</strong> Марцин Борски</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы "Рубин" и "Бордо" голов не забили</strong></span></p> <p>Единственным клубом из России за всю неделю, который не порадовал нас победой стал хворающий казанский "Рубин". На поле стадиона "Центральный" казанцы 90 минут подались с французским "Бордо". Обе команды имели шансы на взятие ворот, но Рыжиков и Карассо ушли с поля с "сухарем" в кармане.</p> <p><strong><strong>Лига Европы. Группа В. 2-й тур</strong></strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Рубин (Россия) – Бордо (Франция) 0:0 (0:0)</span> </strong></strong><a href="https:///online/87112" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Рубин: </strong>Рыжиков, Набиуллин, Квирквелия, Кузьмин, Камболов, Эдуардо, Кисляк, Оздоев, Девич (Билялетдинов, 46), Портнягин (Дядюн, 72), Канунников. .</p> <p><strong>Бордо:</strong> Карассо, Контенто, Ямбере (Сане, 87), Жилберт, Пальоис, Шантом, Поко (Хазри, 57), Жуссие (Плашил, 56), Морис-Белэй, Кривелли, Савье.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Портнягин, 47; Кривелли, 54; Контенто, 61; Кисляк,73.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Кисляк, 78. </p> <p><strong>Судья:</strong> Гедиминас Мажейка</p> <p><strong><strong><a href="https:///uefa/news" target="_blank">Результаты других матчей</a></strong></strong></p>