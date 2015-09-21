«Уфа» не отпускает Колыванова. Кубок России станет интересным. Дайджест событий дня

Состоялись последние матчи 9-го тура РФПЛ. Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot. "Реал" вернет Морату. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot в категории "Легенды футбола". Об этом говорится на официальном сайте награды. Кроме экс-вратаря "Спартака" в 2015 году премию получили француз Давид Трезеге, румын Георге Хаджи и аргентинец Даниэль Пассарелла.

Виллаш-Боаш получит компенсацию в 2 миллиона

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может получить два миллиона евро в случае расторжения контракта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству клуба. Напомним, что ранее португальский наставник заявил, что готов покинуть "Зенит" после завершения текущего сезона.

Руководство "Уфы" не приняло отставку Колыванова

Главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов после поражения от "Терека" (1:4) в матче девятого тура РФПЛ, которое стало для команды четвертым кряду, подал в отставку по собственному желанию.

Однако, она не была принята руководством клуба, которое считает, что командой должен руководить наставник, с которым она вышла в Премьер-лигу. Сообщается, что футболисты поддержали такое решение.

Мутко: "Постараемся, чтобы Кубок России стал интересен клубам"

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что постарается поднять престиж Кубка России.

"Конечно, покажем Кубок России по телевидению. Это все от лукавого и не думайте, что ЦСКА не хочет выиграть этот трофей. Конечно, нужны изменения. Рассмотрим различные варианты формулы проведения соревнования. Вот введут в строй "Лужники", финал сразу закрепим навечно за главной ареной страны. Будем совершенствовать это дело, чтобы Кубок стал интересен клубам. Простимулируем морально, материально. Но ведь победителю и так гарантировано место в Лиге Европы. Это дорогого стоит. Поэтому не думайте, что какой-то клуб просто так отдаст кубок. А у Слуцкого если какое-то решение и было по составу, то поверьте — ЦСКА не тот клуб, который дарит кубки", - сказал Мутко.

"Реал" готов заплатить за Морату 30 миллионов

Руководство "Реала" намерено летом вернуть нападающего "Ювентуса" Альваро Морату. "Сливочные"" готовы воспользоваться опцией в контракте 22-летнего форварда и заплатить за него 30 миллионов евро. Зарплата футболиста в "Реале" составит 8 миллионов.

Напомним, что Мората перешел в "Ювентус" перед началом прошлого сезона, а трансфер нападающего обошелся туринцам в 20 миллионов евро.

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Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать Косту на три матча

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод с участием нападающего "Челси" Диего Косты и защитника "Арсенала" Лорана Косиельни в матче шестого тура АПЛ. Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "аристократов", которые второй тайм провели в большинстве после удаления защитника Габриэля Паулисты.

Форварду грозит трехматчевая дисквалификация, если арбитр встречи Майл Дин заявит, что не видел момента, когда игрок "Челси" ударил соперника по лицу.

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РФПЛ. "Урал" одержал волевую победу над "Краснодаром".

В заключительном матче девятого тура РФПЛ "Урал" обыграл "Краснодар". Гости первыми открыли счет на 21 минуте усилиями Одила Ахмедова, однако это не заставило хозяев растеряться. Еще до перерыва счет сравнял Вячеслав Подберезкин. На 67 минуте Герсон Асеведо вывел хозяев вперед, а еще через пять минут Пабло Фонтаньело укрепил приемущество екатеринбургцев. В другом матче игрового дня "Динамо" и "Рубин" сыграли нулевую ничью.

Чемпионат Роcсии. РФПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар - 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 - Ахмедов, 21; 1:1 - Подберезкин, 35; 2:1 - Асеведо, 67; 3:1 - Фонтанельо, 72.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

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