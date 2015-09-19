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  • Первая победа «Кубани». Скандал в лондонском дерби. Дайджест событий дня

Первая победа «Кубани». Скандал в лондонском дерби. Дайджест событий дня

<p><em>Гетце будет помогать беженцам. «Реал» продлит контракт с Навасом. </em>«Барселона» не сможет заявить Турана. <em>«Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» не сможет заявить Видаля или Турана раньше января</strong></span></p> <p>"Барселона" не сможет заявить <a href="https:///player/29248" target="_blank">Алейша Видаля</a> или <a href="https:///player/6261" target="_blank">Арда Турана </a>на матчи Примеры, несмотря на серьезную травму <a href="https:///player/24701" target="_blank">Рафиньи</a>.</p> <p>ФИФА ответила отказом каталонскому клубу - трансферный запрет истекает не 1 сентября, на чем наставивала "Барса", а 4 января 2016 года. При этом в предписании к запрету указано, что клуб не сможет заявить новых игроков "ни при каких обстоятельствах".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гетце продаст свои бутсы для помощи беженцам</strong></span></p> <p>Полузащитник "Баварии" <a href="https:///player/16451" target="_blank">Марио Гетце</a> в матче 5-го тура Бундеслиги против "Дармштадта" выйдет на поле в бутсах, которые затем продаст на аукционе. Вырученные средства немец переведт в фонд для помощи беженцам.</p> <p>"Нам нужны три очка в матче с "Дармштадтом". На поле я выйду с надписью "Добро пожаловать, беженцы". В конце сентября я продам бутсы на аукционе", - написал Гетце на своей странице в Facebook.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал» продлит контракт с Навасом</strong></span></p> <p>"Реал" продлит контракт с голкипером <a href="https:///player/23981" target="_blank">Кейлором Навасом</a>, который в 2014 году пришел в команду из "Леванте", а в этом сезоне стал основным вратарем "галактикос". Новое соглашение между сторонами будет подписано до 2020 года.</p> <p>Напомним, Навас должен был стать частью сделки по Даваду Де Хеа и отправиться в "Манчестер Юнайтед", но переход сорвался в самый последний момент.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ливерпуль» потерял Хендерсона на два месяца</strong></span></p> <p>Полузащитник "Ливерпуля" <a href="https:///player/8853" target="_blank">Джордан Хендерсон</a> пропустит еще два месяца из-за травмы стопы. Игрок получил повреждение на пятничной тренировке команды.</p> <p>Предположительно из-за этой травмы капитан "Ливерпуля" пропустит до восьми недель. В этом сезоне он не смог выйти на поле в трех предыдущих турах Премьер-лиги.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442695057_Коста.jpg" style="height:497px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. «Челси» в большинстве обыграл «Арсенал»</strong></span></p> <p>"Челси" в матче 6-го тура АПЛ обыграл "Арсенал" на своем поле со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Курт Зума, замкнув головой навесную передачу Сеска Фабрегаса со штрафного. Точку поставил Эден Азар, сыграв на добивании после удара Лоика Реми.</p> <p>Отметим, "Арсенал" доигрывал матч вдевятером. В конце первого тайма с поля за стычку с Диего Костой был удален Габриэль Паулиста, а во второй половине "канониры" лишились Санти Касорлы.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Челси - Арсенал - 2:0 (0:0)</strong></span>  <a class="rss-yandex" href="https:///online/80176" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 — Зума, 51; 2:0 — Азар, 90.</p> <p><strong>Челси:</strong> Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Зума, Кэйхилл, Матич, Азар, Фабрегас (Микел, 91), Оскар (Рамирес, 48), Педро, Коста (Реми, 81).</p> <p><strong>Арсенал</strong>: Чех, Монреаль, Косиельни, Паулиста, Бельерин, Озил (Окслейд-Чемберлен), Рэмзи, Коклен (Чамберс, 46), Касорла, Санчес (Жиру, 73), Уолкотт.</p> <p><strong>Удаления:</strong> Паулиста, 45; Касорла, 78.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442885" target="_blank">«Челси» - «Арсенал» - 2:0. Как это было</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бундеслига. «Бавария» разгромила «Дармштадт»</strong></span></p> <p>В Германии завершились пять матчей 5-го тура Бундеслиги. "Бавария" на выезде разгромила "Дармштадт" со счетом 3:0. В составе хозяев отличились Видаль, Коман и Роде.</p> <p>Другие результаты можно посмотреть <a href="https:///news?id=442860" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. «Вест Хэм» поднялся на второе место, обыграв «Манчестер Сити»</strong></span></p> <p>Лондонский "Вест Хэм" переиграл "Манчестер Сити" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Это поражение стало для "горожан" первым в сезоне."Молотобойцы" временно поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.Другие результаты можно посмотреть здесь.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 1:2 (1:2)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Мозес, 6. 0:2 — Сахо, 31. 1:2 — Де Брюйне, 45.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ: «Кубань» разгромила «Спартак», одержав первую победу в сезоне</strong></span></p> <p>Краснодарская "Кубань" переиграла московский "Спартак" в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Этот поединок стал первым для нового главного тренера краснодарцев Сергея Ташуева. Добавим, что "Кубань" одержала первую победу в сезоне, покинув последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Кубань (Краснодар) — Спартак (Москва) — 3:0 (2:0</strong></span>) <a class="rss-yandex" href="https:///online/80980" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 — Хубулов, 8. 2:0 — Мельгарехо, 34. 3:0 — Игнатьев, 86.</p> <p><strong>"Кубань":</strong> Беленов, Лобкарев (Манолев, 25), Бугаев, Шандау, Мельгарехо (Каретник, 88), Армаш, Рабиу, Иргнатьев, Ткачев, Кулик, Хубулов (Бальде, 76).</p> <p><strong>"Спартак":</strong> Ребров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров (Озбилиз, 67), Глушаков (Козлов, 83), Промес, Ромуло (Макеев, 46), Широков, Попов, Зе Луиш.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Глушаков, 56. К. Комбаров, 64. Озбилиз, 71.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. Дубль Бакки помог «Милану» одолеть «Палермо»</strong></span></p> <p>"Милан" сломил сопротивление "Палермо" в матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу.Решающий вклад в успех красно-черных внес нападающий Карлос Бакка, оформивший дубль. Отметим, что для "Палермо" это поражение стало первым в сезоне.</p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Милан — Палермо — 3:2 (2:1)</strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///news?id=442914" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p>Голы: 1:0 — Бакка, 21. 1:1 — Хильемарк, 32. 2:1 — Бонавентура, 40. 2:2 — Хильемарк, 73. 3:2 — Бакка, 75.</p>

Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Спартак Челси Арсенал Игнатьев Владислав Хубулов Арсен Коста Диего Гетце Марио Навас Кейлор Мельгарехо Лоренцо Паулиста Габриэль
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