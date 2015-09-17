«Кубань» рассталась с Хохловым, Кержаков присоединился к «Зениту-2». Дайджест новостей дня

Махачкалинский "Анжи" находится в шаге от отставки Юрия Семина, Люк Шоу перенес операцию на травмированной ноге. Об этом и не только в дайджесте событий дня на "Бомбардире".

"Кубань" объявила об увольнении Хохлова

Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера краснодарской "Кубани". Такое решение было принято советом директоров клуба.

Сообщается, что причиной досрочного прекращения трудовых отношений с главным тренером стала низкая результативность и очевидное отсутствие перспективы роста спортивных показателей.

Напомним, после восьми сыгранных туров российской Премьер-лиги "Кубань" занимает последнее место в таблице и не имеет в своем активе ни одной победы.

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Ефремов: "При мне договорных матчей в ФНЛ не было"

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов заявил, что за за те четыре года, что он возглавляет ФНЛ, по его ощущениям, в лиге не было сыграно ни одного договорного матча.

"В первые два года появлялась информация, в том числе и в прессе, о каких-то странных матчах. Я даже помню, что господин Толстых прислал нам запрос, чтобы мы провели работу по некоторым играм. А в последние сезоны и в прессе нет этих разговоров. Потом отдельные очень неожиданные результаты в конце чемпионата говорят о том, что с этим явлением мы сталкиваемся все меньше и меньше.

Если бы я постоянно думал о договорных матчах – мне было бы неинтересно работать. Не моя специализация. Если бы я об этом знал, то сообщил бы в правоохранительные органы. И уже бы все об этом знали. Не буду кривить душой, я не замечал. По моим ощущениям, их не было.

В памяти отчетливо запечатлен другой матч. По-моему, 2 сезона назад состоялся поединок, который у меня вызывал некие подозрения. Астрахань, вылетевшая из ФНЛ, встречалась в последнем туре с "Химками". Подмосковному клубу, чтобы остаться, достаточно было сыграть вничью. Так в итоге Астрахань победила в гостях", - рассказал Ефремов.

Шоу перенес операцию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, получивший двойной перелом правой ноги в матче Лиги чемпионов против ПСВ, перенес операцию.

Сообщается, что 20-летний англичанин в данный момент находится в одной из больниц Эйндховена и останется в Голландии на период раннего восстановления.

Кержаков провел первую тренировку с "Зенитом-2"

Нападающий Александр Кержаков приступил к тренировкам с "Зенитом-2". Сообщается, что сегодня на базе в Удельном парке нападающий питерцев провел свое первое занятие с командой.

Следующий матч "Зенита-2" намечен на 19 сентября и будет сыгран на Малой арене "Петровского". Соперником сине-бело-голубых станет саратовский "Сокол".

Асхабадзе стал генеральным директором ереванского "Бананца"

Роман Асхабадзе, на протяжении двух с лишним лет являвшийся генеральным директором московского "Спартака", получил назначение на аналогичную должность в ереванском "Бананце", сообщает официальный сайт армянского клуба.

"Для меня будет интересно работать в клубе, который ставит перед собой серьeзные задачи в плане долгосрочного развития. С помощью каждодневной работы буду прилагать все усилия, чтобы клуб добился заметных результатов не только в плане краткосрочных турнирных результатов. В основе моей работы будет также цель развития академии клуба и создание необходимых условии для подготовки молодых игроков для национальной сборной страны", - заявил Асхабадзе.

Семин будет уволен в случае поражения "Анжи" от "Ростова"

Главный тренер "Анжи" Юрий Семин может быть уволен со своего поста в случае, если махачкалинцы уступят "Ростову" в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Как сообщает источник, это последний шанс 68-летнего специалиста исправить ситуацию.

После восьмого тура "Анжи" занимает 14 строчку в российской Премьер-лиге, имея в своем активе пять очков.

"Зенит" обыграл "Валенсию" в стартовом матче Лиги чемпионов

Петербургский "Зенит" добился на выезде победы над "Валенсией" (3:2) в рамках матча первого тура Лиги чемпионов. Победный мяч записал на полузащитника Акселя Витселя. "Барселона" в Риме довольствовалась ничьей в матче с "Ромой" (1:1).

Результаты остальных игр

"Валенсия" - "Зенит" - 2:3. Как это было​