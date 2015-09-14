Мамаево побоище. Каким был 8-й тур РФПЛ

Об «эксперте хренове», кошмарном дебюте Погребняка в «Динамо», мечтающем о «МЮ» Мамаеве и главном подражателе Нойера – в обзоре восьмого тура РФПЛ от «Бомбардира».

Об «эксперте хренове», кошмарном дебюте Погребняка в «Динамо», мечтающем о «МЮ» Мамаеве и главном подражателе Нойера – в обзоре восьмого тура РФПЛ от «Бомбардира».

Матч тура. ЦСКА – «Зенит»

Мягкая погода Лихтенштейна; местная приветливая сборная, за победу над которой его окрестили национальным героем; послематчевые братания с болельщиками. Еще в среду жизнь Леонида Слуцкого казалась радужной и беззаботной. Всего за три дня лучший тренер страны был возвращен в суровую реальность РФПЛ. В день матча над Москвой установилась сырая зябкая погода, а сама игра предстояла с питерским «Зенитом» - соперником, который грозился отобрать у ЦСКА первые очки.

Поначалу армейцы в упор не замечали своего оппонента и уже к 22-й минуте вели 2:0. Им помогали все, включая вратаря гостей Юрия Лодыгина: своим необоснованным выходом из ворот голкипер «Зенита» открыл счет в матче. Наставник гостей Сергей Семак выглядел слегка растерянным, хоть и всячески старался скрыть этот факт. Никто не мог предположить: именно Лодыгин и Семак станут главными героями второго тайма. Вратарь отбил пенальти от Алана Дзагоева, а заменявший Виллаш-Боаша тренер сделал решающую замену, выпустив на поле Виктора Файзулина. Хавбек «Зенита» сделал решающий пас на Игоря Смольникова, который на 88-й минуте сравнял счет и отобрал первые очки у ЦСКА.

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Персона тура. Юрий Лодыгин, «Зенит»

Вот уже два года первым номером «Зенита» беспрекословно считается Юрий Лодыгин. Вот уже два года болельщики «Зенита» не знают скуки, когда игра перемещается в штрафную их команды. Что взбредет в голову вратарю сборной России, порой не может сказать и сам Лодыгин. На 9-й минуте Юрий зачем-то принялся копировать Нойера и вышел далеко из ворот после банального навеса игрока ЦСКА. Защитник Николас Ломбертс отпасовал назад, но в воротах Лодыгина не было – 1:0. Во втором тайме Лодыгин решил издевательски обыграть Романа Еременко, но вместо этого едва не пропустил третий гол. И все же талант Юрия очевиден: на протяжении второй 45-минутки он вытащил три сложнейших мяча и пенальти от Алана Дзагоева. «Этот матч ему – урок на будущее. Лодыгин должен осторожнее играть у своих ворот», - справедливо резюмировал Вячеслав Малафеев.

Игрок тура. Павел Мамаев, «Краснодар»

В карьере хавбека «Краснодара» наступила новая светлая полоса. Два года назад Мамаев едва не перебрался в «Манчестер Юнайтед». Тогда его лично заприметил Сэр Алекс Фергюсон, но для осуществления трансфера не хватило нужного количества матчей за сборную. Новый наставник главной российской команды Леонид Слуцкий с удовольствием вызвал Мамаева и даже выпустил его на поле в матче с Лихтенштейном.

Павел оказался вдохновлен таким развитием событий и через несколько дней в одиночку уничтожил «Динамо». Два голевых паса и два гола похоронили надежды москвичей на ничью. Мяч как завербованный, прилетал ровно туда, куда нужно было Мамаеву. С момента последнего интереса «МЮ» прошло три года. Сэр Алекс больше не тренирует «манкунианцев», но даже строгий Луи Ван Гаал остался бы впечатлен игрой Павла на старте этого сезона.

Скандал тура. Твит Егора Титова

«Спартак» реабилитировался перед своими болельщикам за поражение от «Анжи» и минимально обыграл «Ростов». Реабилитировался по счету, но не по игре. Это признал и наставник красно-белых Дмитрий Аленичев. «Это отчасти вызвано нашими проблемами в атакующей линии: отсутствовали Зе Луиш и Ананидзе», - со свойственной себе сдержанностью подчеркнул Аленичев. Буквально только что стало известно, что из строя выбыл и Юра Мовсисян.

Куда менее интеллигентен оказался ассистент Аленичева Егор Титов. «Ты - эксперт хренов», – с места в карьер начал экс-хавбек «Спартака»в своем твиттере. «Посмотри, сколько у нас травмированных, а потом открывай рот!». В столь балаганном стиле Титов ответил одному из болельщиков «Спартака», обвинившему его в чересчур оборонительной игре. Уже на следующий день твита Егора не оказалось на месте. А буквально сегодня Титов сообщил о том, что его аккаунт взломали, а сам он про эту историю слышит впервые.

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Разочарование тура. «Динамо»

«Быстрее! Быстрее!» - нарастающим басом кричал Андрей Кобелев своим подопечным, призывая их резче переходить из обороны в атаку. Но в этот вечер не получались абсолютно никакие переходы. «Краснодар» имел гораздо больше голевых моментов и уверенно разгромил «Динамо» со счетом 4:0. Отдельно отметился и дебютант гостей Павел Погребняк: экс-форвард сборной России из выгоднейшей позиции пробил в штангу. «Никому такого дебюта не пожелаешь» - признался Погребняк. Еще более категоричен был Андрей Кобелев. «Нам стыдно! Надо попросить прощения у наших болельщиков», - резюмировал тренер «Динамо» по окончании встречи.

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Открытие тура. Алихан Шаваев, «Амкар»

58-я минута матча «Амкар» - «Кубань» не предвещала никаких громких событий. С правого фланга пермяков последовал банальный заброс, который должен был без проблем выносить защитник «Кубани». Но тот неожиданно махнул мимо мяча, который оказался перед Алиханом Шаваевым. Вокруг – гудящий стадион, перед ним – толпа игроков. 22-летний дебютант РФПЛ не испугался: он по-хозяйски прибрал мяч к себе, отошел в более свободную зону и пробил мимо падающего Владислава Игнатьева. «Сначала не поверил, что забил! Потом подбежали игроки и тренеры, поддержали», - признался автор гола. Через 7 минут Шаваева под бурные овации заменили, а матч так и прикатился к ничьей – 1:1.

Результативность тура. 19 голов

«Ничего себе!» - подумали зрители, когда в первый же игровой день было забито 10 голов! Восьмой тур обещал стать сверхрезультативным, но матчи воскресенья и особенно понедельника авансов абсолютно не оправдали. Тем не менее тур нельзя назвать малозабивным; радует и тот факт, что наконец почти в полном составе проснулись нападающие. В половине команд РФПЛ на табло отмечались их ударные форварды.

Символическая сборная 8-го тура

Все результаты 8-го тура РФПЛ:

ЦСКА – «Зенит» - 2:2

«Амкар» - «Кубань» - 1:1

«Рубин» - «Локомотив» - 3:1

«Спартак» - «Ростов» - 1:0

«Краснодар» - «Динамо» - 4:0

«Анжи» - «Терек» - 0:2

«Уфа» - «Урал» - 0:1

«Крылья Советов» - «Мордовия» - 1:0