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  • Продолжение гладбахского кошмара и раскаявшийся судья. Главные события 4-го тура немецкой Бундеслиги

Продолжение гладбахского кошмара и раскаявшийся судья. Главные события 4-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Провал леверкузенского «Байера», хет-трик  Майера, и всего-то одна ничья – «Бомбардир» о том, что интересного подарил болельщикам 4-й тур Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Леверкузен в огне</strong></span></p> <p>У Роджера Шмидта перед стартом сезона задачи были обозначены весьма конкретно: «Байер» должен быть в тройке. Не выполнить их, значит самолично разорвать свой же контракт с командой. «Аптекарям» изрядно поднадоело, имея хороший состав, играть в динамичный атакующий футбол и прозябать где-то рядом с «Шальке» и «Вердером».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442229422_Рогер.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Ничего невыполнимого, если говорить объективно. «Бавария» - гегемон, от своих позиций мюнхенцы отступятся еще нескоро, но зато места пониже вакантны и вполне по силам леверкузенацам. Да только на старте у команды постоянно что-то идет наперекосяк – в этом туре лужа, в которую на сей раз плюхнулся Шмидт со товарищами, нашла их в Дармштадте.</p> <p>Из двух дебютантов лиги «лилии» смотрелись до сегодняшнего дня наименее предпочтительно, трижды сыграв вничью и не одержав ни единой победы. Впрочем, это не помешало подшефным Дирка Шустера забить уже в самом начале встречи при помощи Айтача Сулу и сдержать натиск «фармацевтов» до перерыва. Конечно, гости играли вторым номером – «Байер» «перебил» соперника практически в два раза и владел мячом в среднем на 24% больше, но изменить цифры на табло, подопечным Шмидта так и не удалось.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Арбитр извинился за «помощь» «Баварии»</strong></span></p> <p>Матч против «Аугсбурга» - отличный повод для мюнхенцев попросить прощения у собственных болельщиков. Мануэль Нойер, неловко заваливающийся вбок после удара в противоход, полная аморфность линии полузащиты, отсутствие завершающего удара – атрибуты не из арсенала многолетних чемпионов Германии. Если бы не Роберт Левандовски, то «Бавария» явно не досчиталась бы очков. Впрочем, творцов победы «красных» было двое.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442229443_Гвард.jpg" style="width:720px" /></p> <p>И один из них носил не клубную форму. Под занавес матча, когда «Аугсбург» уже не выигрывал, но еще не проиграл, Дуглас Коста в штрафной гостей протолкнул мяч мимо защитника и сам же в него влетел. Рядовой эпизод. После подобного судьи обычно характерным жестом велят игроку быть чуть мужественнее и подняться на ноги, но арбитр этой встречи Кнут Кирхер решил положиться на своего помощника. Тот явно знает гимн «Баварии» наизусть!</p> <p>Пенальти. Томас Мюллер пробил предсказуемо, но угадавший угол вратарь до мяча не дотягивается – так закончилась драма на «Альянц Арене». Завершение, прямо скажем, с душком. Но Кирхер уже после игры нашел в себе силы извиниться перед фанатами «Аугсбурга» за то, что несправедливо отобрал у их команды очки. Дескать, не заметил эпизода, а помощник подвел – мол, забыли, проехали. Да вот только «Аугсбургу» очки сейчас нужны, как воздух, – финал прошлого сезона команда отпраздновала выходом в еврокубки, а теперь рискует лишиться прописки в Бундеслиге. Но сделанного, как известно, не воротишь.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442229466_Дортмунд.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ну слишком разные «Боруссии»</strong></span></p> <p>Лучший и один из худших стартов сезона в Бундеслиге – это про них. Дортмундцы под руководством Томаса Тухеля играют так, словно бы и не было прошлогоднего кошмара. В этот раз ими был бит саксонский «Ганновер». Хозяева упирались и даже сумели забить первыми, но затем сами же насоздавали себе проблем.  Сначала хозяева привезли в собственные ворота два пенальти, уверенно реализованные Обамеянгом, а затем, придумав автогол на ровном месте, позволили «шмелям» в четвертый раз подряд отпраздновать победу.</p> <p>А вот для «Боруссии» из Менхенгладбаха в 4-м туре представилась отличная возможность реабилитироваться за угрюмое «зеро» в графе набранных очков. В гости к команде Фавра приехал «Гамбург», о страданиях которого за последние сезоны сказано было немало. Игра прошла на встречных курсах.  Гладбахцы, не по-хозяйски плохо сыграв в обороне, пропустили трижды, так и не ответив на это хотя бы одним забитым мячом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442229487_Шуньич.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Всего одна ничья</strong></span></p> <p>Примечательной особенностью этого уикэнда в Бундеслиге было то, что практически все здешние матчи имели конкретную развязку. Помимо изложенного выше, берлинская «Герта» неплохо помотала «Штутгарт» в родных стенах. Вообще, команда Паля Дардои на старте своих болельщиков определенно радует. Берлинцы научились брать очки с равными соперниками, более трепетно относятся к контролю мяча и куда увереннее действуют в завершающей стадии. Скорее всего, борьба за выживание в этом году им не грозит.</p> <p>Чего не скажешь о «Штутгарте». Гости на «Олимпикштадионе» изо всех сил пытались хотя бы на этот раз не ударить в грязь лицом. И это у них почти получилось: после первого пропущенного гола «автозаводцы» сумели сравнять счет. Сделал это, к слову, в недавнем прошлом игрок краснодарской «Кубани» защитник Тони Шуньич после розыгрыша углового. Но уже под конец первого тайма Лустенбергер снова вывел «Герту» вперед, а на еще один результативный штурм гостей не хватило.</p> <p>Первое поражение в сезоне потерпел боевитый «Кельн». Да и ладно бы, если бы просто проиграли, но пропустив при этом шесть мячей… Словом, «Айнтрахт» неплохо выпустил пар на «козлах». Творцом успеха хозяев стал один из самых необычных игроков в истории Бундеслиги. Это Александер Майер, в одиночку отгрузивший оппонентам половину голов «Айнтрахта». А «Кельн»… А что «Кельн»? Пытались гости отыграться и даже сумели дважды пробить вратаря соперника, но в тот день у Армина Фе и Ко получалось практически все.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442229523_Вердер.jpg" style="width:720px" /></p> <p>По больному месту «Хоффенхайма» ударил «Вердер». Коллектив Виктора Скрипника после крепенькой оплошности в дуэли с «Шальке», кажется, приходят в себя, посему соперника с поля приходится едва ли не уносить. «Селяне» славно потрудились летом, приобрели игроков под стать команде, претендующей на Лигу Европы, однако до сих пор так и не выиграли ни одной игры.</p> <p>«Музыканты» же в очередной раз обсыпали солью их раны. «Вердер» ловко перестраивался с мощных навалов на колкие контратаки, из-за чего «Хоффенхайм» не имел простора и свободы распоряжаться мячом так, как им хочется. Конечно, победу гостям удалось вырвать, забив на последних добавленных минутах два гола, но общей картины матча это не изменяет.</p> <p>И лишь противостояние «Вольфсбурга» и «Ингольштадта» завершилось скучными нулями на табло. «Волки» без Де Брюйне, очевидно, уже скучают – в их атаках отныне нет той изюминки, которую мог добавить бельгиец одним своими филигранным пасом. С передачами Дракслера же защитники хозяев по большей части справлялись, хотя сами положили на алтарь имени одного очка слишком много сил и практически не атаковали.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442229594_Символическая сборная.png" style="width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 4-го тура Бундеслиги:</strong></span></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83196" target="_blank">«Боруссия М» - «Гамбург</a> – <strong>0:3</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83197" target="_blank">«Бавария» - «Аугсбург»</a> - <strong>2:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83198" target="_blank">«Байер» - «Дармштадт»</a> - <strong>0:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83199" target="_blank">«Ганновер» - «Боруссия Д»</a> - <strong>2:4</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83200" target="_blank">«Герта» - «Штутгарт»</a> - <strong>2:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83201" target="_blank">«Ингольштадт» - «Вольфсбург» </a>- <strong>0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83202" target="_blank">«Айнтрахт» - «Кельн»</a> - <strong>6:2</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83203" target="_blank">«Хоффенхайм» - «Вердер»</a> - <strong>1:3</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/83204" target="_blank">«Шальке» -  «Майнц»</a> - <strong>2:1</strong></p>

Германия. Бундеслига Германия Бавария Боруссия Д Боруссия М Дармштадт Нойер Мануэль Лустенбергер Фабиан Левандовски Роберт Коста Дуглас Шунич Тони Шмидт Рогер
Комментарии (1)
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iiiiiws
1442243703
обе стороны даже не на ничью катали , а на что- назвать это даже не придумаеш, робен рибери где там болтаются , мач отстойный .
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