«Жаль, что такие матчи проходят после игр сборных». О чем говорили Слуцкий и Семак

<p><em>По окончании матча ЦСКА – «Зенит» <a href="https:///online/80971" target="_blank">(2:2) </a>состоялась пресс-конференция тренеров игравших команд. «Бомбардир» передает, как Леонид Слуцкий и заменявший Виллаш-Боаша Сергей Семак оценили прошедшее противостояние. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сергей Семак, тренер «Зенита»</strong></span></p> <p><strong><em>- </em>За счет чего «Зениту» удалось спасти матч?</strong></p> <p>- Игра складывалась для нас сложно. В свою силу сыграть не получилось. Пропустили первый необязательный мяч, а второй и вовсе после контратаки. Но вовремя перестроились, вернули игру в то русло, когда смогли наконец-то что-то поменять. Во втором тайме обе команды играли осторожно. Армейцы имели прекрасный шанс с незабитым пенальти. Мы тоже должны были забивать, ведь в моменте со Смольниковым был фол. Судейство сегодня было далеко не идеальным. При этом очень жаль, что такие матчи проходят после игр сборных. Это откладывает отпечаток.</p> <p><strong>- Поддерживали ли вы связь с Андре Виллаш-Боашем?</strong></p> <p>- Телепатически (смеется). Если серьезно, то его отсутствие на скамейке запасных действительно серьезно сказывалось.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442068874_346017_1700x1100.jpg" style="height:533px" /></p> <p><strong>- Чем обусловлена замена в стартовом составе Нету на Ломбертса?</strong></p> <p>- После последнего поражения главный тренер решил дать сыграть Ломбертсу. И Нету, и Ломбертс – квалифицированные защитники. Хотелось бы сказать спасибо Николасу за такой хороший матч, ведь кроме одного момента он сыграл качественно. </p> <p><strong>- Почему в нынешнем сезоне «Зенит» много пропускает?</strong></p> <p>- Бывают сложные моменты. Защита ведь осталась такой же. Вообще, защитники здесь ни при чем. Больше нужно уделять внимание оборонительным действиям именно всей командой. Пропущенные мячи являются следствием ошибок, которые мы совершаем коллективно. Именно в коллективных взаимодействиях нам нужно прибавлять.</p> <p>- <strong>Почему до 30-й минуты «Зенит», как шлюпка, болтался туда-сюда?</strong></p> <p>- У ЦСКА до 30-й минуты тоже не было моментов. Но для них важность этого матча не была столь критичной. Здесь сыграла свою роль психологическая составляющая. У нас волнения было больше. Футболисты ЦСКА наоборот были более раскрепощены. Чрезмерное желание помешало нам сыграть лучше.</p> <p><strong>- На этот матч вы выбрали оборонительную тактику. Два быстрых гола сыграли в минус? За счет чего при этом «Зениту» из ничего вдруг удалось сравнять счет?</strong></p> <p>- Армейцы первый гол тоже забили на ровном месте. Свой мяч мы тоже должны были забивать с игры. Да, не хватало активности атакующей линии, что связано с боязнью, ответственностью, закрепощением. Во втором тайме обе команды осторожничали. Ну а гол Смольникова – следствие хорошей комбинации.</p> <p><strong>- Ваши ощущения на посту главного тренера? Нет ли планов когда-нибудь вернуться в ЦСКА?</strong></p> <p>- Это отдаленные перспективы. У нас есть главный тренер. А вот тот опыт, который я получаю на посту помощника тренера, очень нужный. Это большой и неоценимый опыт. Преждевременно сейчас о чем-то говорить. У меня действующий контракт, на котором я должен сосредоточиться. Есть и семья, которая тоже играет важную роль в моей жизни.</p> <p><strong>- Как вы оцените игру Анюкова на неродном ему фланге? </strong></p> <p>- У меня никогда не было сомнений, что Саша не может сыграть ниже своего уровня. Он выступил уверенно. Спасибо ему за игру. Я прекрасно понимаю футболиста, которому приходится играть не так часто, как хотелось бы. Но такова футбольная жизнь.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442068930_COtRWuqUwAE86Z0.jpg" style="height:415px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Леонид Слуцкий, главный тренер ЦСКА</strong></span></p> <p>- Очень обидная ничья. Считаю, что мы доминировали и закономерно вели в счете. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты и перевести концовку в спокойное русло.</p> <p><strong>- Дзагоев много матчей играет без замен. Не сказалось ли это на результате, ведь в моменте со вторым мячом просела опорная зона? </strong></p> <p>- Мяч нам забивали не из опорной зоны! Если оттуда последовала передача, это не значит, что виноват Дзагоев. Такими темпами можно сказать, что нападающий вовремя не встретил атаку, ведь началась она с вратаря. Опорная зона не виновата во втором пропущенном мяче. А Дзагоев функционально выглядит лучше всех.</p> <p><strong>- Алан третий раз не забивает пенальти. Почему Еременко не рассматривается как пенальтист?</strong></p> <p>- Еременко не бьет пенальти. Я спрашивал у него об этом. Наш выбор пал на Дзагоева. Думбия не забивал пенальти, Натхо. Неудачи у всех бывают.</p> <p><strong> - Еременко часто смещался с центра налево. Это тренерская установка? </strong></p> <p>- Задача Еременко – получать мячи между линиями. Он смещается туда, где освобождается свободная зона. Если он куда-то уходит, это именно попытка найти свободную зону.</p> <p><strong> - Как оцените физическое состояние Сейду Думбия? Почему он попросил замену?</strong></p> <p>- Он попросил замену, потому что чуть-чуть не выдержал в концовке. Но он вернулся после тяжелого перелета из сборной, поэтому это естественная вещь. Даже у идеально готового функционально футболиста бывают неудачные дни.</p> <p><strong>- Следовало ли Дзюбу удалить за нарушение на Игнашевиче в первом тайме?</strong></p> <p>- Я не хотел бы обсуждать судейские решения. Сегодняшний матч дал много футбольных предметов для общения.</p> <p><strong>- Как на тренера распространяется эффект возвращения из сборной?</strong></p> <p>- Сложно сказать. Но я могу утверждать точно, что сегодня был самый качественный поединок после возвращения из национальных команд. О моем состоянии нет смысла рассуждать. Мы играем, готовимся, все нормально.</p> <p><strong>- Испытываете ли вы благотворное влияние лимита, как тренер сборной, и проблемы, как тренер ЦСКА?</strong></p> <p>- Я считаю, что на силу национальной команды лимит не действует. А вот в клубе ситуация на тоненького. Максимально возможно мы в него укладываемся. </p> <p><strong>Какого вам было включаться в тренерскую работу в ЦСКА после сборной?</strong></p> <p>- В национальной сборной России было точно такое же количество игроков основного состава, которые остались работать и на базе. Покинув одну «четверку» игроков, я смог пристально понаблюдать и отследить состояние другой. </p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=442144" target="_blank">Нойер, ты? Способны ли сборники ЦСКА и «Зенита» играть на несколько фронтов</a></strong></p>