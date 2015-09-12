Нойер, ты? Способны ли сборники ЦСКА и «Зенита» играть на несколько фронтов

<p><em>Календарь РФПЛ распорядился таким образом, что матч ЦСКА – «Зенит» (<a href="https:///online/80971" target="_blank">2:2</a>) состоялся сразу после важнейших матчей сборной России. «Бомбардир» посетил эту встречу и рассказывает о том, как российские сборники выглядели в главной игре первого круга чемпионата. </em></p> <p>Сборная России провела два важнейших матча отборочного цикла Евро-2016. Значимые победы над командами Швеции (1:0) и Лихтенштейна (7:0) существенно поправили турнирное положение россиян. Стоило игрокам сборной России вернуться в свои клубы, как возникла ситуация, что там им совсем не до отдыха. </p> <p>Матч ЦСКА – «Зенит» является не только встречей вице-чемпиона и чемпиона прошлой компании РФПЛ. Это матч главных коллективов страны, которые должны давать болельщикам зрелище. Не хромое действо, когда половина игроков не может нормально дышать уже через двадцать минут после начала встречи, а именно зрелище. Не стоит забывать, что через несколько дней обоим клубам стартовать в Лиге чемпионов. ЦСКА отправится на выездной матч к «Вольфсбургу», «Зенит» - к «Валенсии». Готовы ли ведущие российские футболисты к такому длительному отрезку важных матчей? Мы попробовали разобраться и представляем наши выводы о том, как российские футболисты ЦСКА и «Зенита» проявили себя в этом матче.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игорь Акинфеев (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 4</strong></p> <p>Если Игорь и проявляет эмоции, то это обычно происходит, когда что-то идет не так. Сегодня у ЦСКА получалось многое, поэтому ждать каких-то излишних эмоций от Акинфеева не стоило. Максимум, что делал, так это пытался подбадривать своих защитников, чтобы те не засыпали, однако иногда его излишне грозных рыков все-таки не хватало. Может, их и не хватило в концовке матча, чтобы удержать победный счет.</p> <p><strong>Физически – 5</strong></p> <p>В матче со сборной Швеции за состояние голкипера ЦСКА испугалась вся страна. После крутого спасения Игорь неожиданно схватился за ногу и упал на газон. «Это конец», - подумали болельщики по всей России, но Акинфеев поднялся и доиграл встречу. Одна пропущенная тренировка, выход в следующем матче с Лихтенштейном, а потом матч в старте с «Зенитом». Физически Игорь оказался крепок и готов к такой серии матчей.</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>Уверенным управлением армейской обороной. Все подсказки были своевременными и справедливыми.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442068367_COtAoNpWUAAzRU3.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юрий Лодыгин («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 3</strong></p> <p>Криком отчаяния и непонимания встретил <strong><a href="https:///news/?id=442140" target="_blank">первый мяч</a></strong> в сетке собственных ворот. Такие действия в исполнении Юрия – не редкость. Моральную составляющую ему необходимо подтягивать, иначе эмоции постоянно будут брать верх, а ошибки – преобладать над удачными действиями.</p> <p><strong>Физически – 4</strong></p> <p>Пытался успеть везде, но иногда это приводило к излишней неразберихе в его владениях. Все выходы Лодыгина из ворот в большинстве случаев оказывались удачными, но почему-то его игра все чаще отдает сумбуром. Вряд ли Леонид Слуцкий, если посмотрит на фигуру Лодыгина со стороны тренера сборной, оценит его действия с лучшей стороны. Акинфееву Юрий пока проигрывает по многим параметрам, как и нынешний «Зенит» серьезно уступает армейцам, несмотря на ничейный результат. </p> <p><strong>Чем запомнился</strong></p> <p>Двумя крутыми спасениями на 57-й минуте и взятым пенальти от Алана Дзагоева. Весь матч пытался сыграть в стиле Нойера, что в концовке матча едва не привело к пропущенному мячу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442068380_346034_1700x1100.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Василий Березуцкий (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 4</strong></p> <p>Решил больше сосредоточиться на собственной игре, нежели пытаться проявлять какие-либо эмоции. После сборной предстал немного уставшим морально.</p> <p><strong>Физически – 3</strong></p> <p>Оказался физически не самым лучшим образом готов к матчу. Значительно проигрывал оппонентам в скорости, когда не имел перед ними позиционного преимущества. Однако это проблему решил мастерски. Вся черновая работа осталась Игнашевичу, а Березуцкий не стеснялся смещаться на фланг, где страховал Фернандеса, и даже пытался начинать атаки команды.</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>Дальним ударом на 17-й минуте и сольным проходом в концовке второго тайма, когда Ахмед Муса едва не забил гол.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442065550__I2V6197.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сергей Игнашевич (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 4</strong></p> <p>Как и обычно, выглядел вполне себе сдержано. Особых эмоций не проявлял, а своим спокойствием скорее выводил из себя соперников. Артем Дзюба в одном из моментов не выдержал и со злостью отпихнул Сергея. Но и тут Игнашевич даже бровью не повел, продолжив и дальше уверенно опекать форварда соперников.</p> <p><strong>Физически – 5 </strong></p> <p>Если не брать во внимание то, что на первых минутах Сергей едва не упустил Халка, это, возможно, лучший матч в его исполнении в нынешнем сезоне. Хорошо подготовился функционально, успевал практически везде и ничуть не чувствовал усталости. Может, и не стоит после таких игр нам снова поднимать тему смены поколений в ЦСКА и сборной?</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>Страшно выводил Артема Дзюбу из себя. Играл даже излишне самоуверенно, полностью реабилитировавшись за провальный в своем исполнении предыдущий матч против «Зенита».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442065560__I2V4398.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игорь Смольников («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 4</strong></p> <p>Что Анюкова, что Смольникова сложно назвать людьми, на лице которых написана их эмоциональная готовность. Выглядел излишне сосредоточенным, но ошибок от этого избегать не удавалось.</p> <p><strong>Физически – 3+</strong></p> <p>Умным ходом Слуцкого стало то, что он отрядил на левый фланг Ахмеда Мусу и Георгия Щенникова. Раз за разом Смольников упускал Мусу, из-за чего Лодыгину или кому-то из центральных защитников приходилось его страховать. Пытался подключаться к атакам, но фланговые прострелы прерывались защитниками армейцев. Иногда партнеры не замечали Смольникова, либо он просто не понимал их задумку.</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>Неожиданно для всех забитым мячом. Воспользовался первым серьезным провалом Георгия Щенникова и <a href="https:///news/?id=442140" target="_blank">переиграл</a> Акинфеева в ближнем бою.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442065573__I2V2854.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Алан Дзагоев (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 5 </strong></p> <p>Такого уверенного в себе Алана в матчах с серьезными соперниками мы не видели давно. Действовал спокойно и грамотно, а эмоции проявлял только тогда, когда это было действительно необходимо. Приход в сборную Леонида Слуцкого, сразу поставившего Дзагоева в основной состав, положительно сказался на его состоянии. В моменте с пенальти сразу взял мяч в руки и спокойно указал партнерам, что бить будет именно он. Пусть Алан и не смог переиграть Лодыгина, это его ничуть не надломило.</p> <p><strong>Физически – 5 </strong></p> <p>Дзагоев с самого начала встречи успевал уверенно отрабатывать в опорной зоне. Особенно настрадался от него смещавшийся в центр Шатов. Уверенно взаимодействовал с Вернблумом, пытался конструировать атаки и доводить мяч до Романа Еременко. Если шведский опорник ЦСКА излишне увлекался, страховал его и в одиночку удерживал опорную зону. После такого матча можно смело утверждать, что Дзагоеву так и надо продолжать играть в центре. На краю атаки толку от него значительно меньше.</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>В первую очередь, конечно, незабитым пенальти. Потому что этот гол могут прикончить интригу в матче, и победная серия ЦСКА в РФПЛ продолжилась бы. Но Дзагоев смазал, а ЦСКА в итоге пропустил и потерял очки.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442068406__I2V4798_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Олег Шатов («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 3</strong></p> <p>Эмоционально к матчу он был готов, но тратил свою энергию на споры с главным арбитром. Судья неизменно вставал на сторону армейцев, что очень расстраивало Олега.</p> <p><strong>Физически – 3 </strong></p> <p>Перед матчем Сергей Семак, заменявший на тренерском мостике Виллаш-Боаша, рассказал, что состояние футболистов после матчей сборных в любом случае вызывает вопросы. Шатов играл с микротравмой против Лихтенштейна. В сегодняшний вошел изначально уверенно, но после первых же стыков начал ошибаться, привозить моменты и даже напрягать Юрия Лодыгина неудачными передачами назад. Затем исправился и даже пошел отрабатывать в обороне, понимая, что в атаке на фланге с Фернандесом ничего не светит. К середине первого тайма ушел на правый фланг, но и там ничем существенным не отметился. Странно, что тренерский штаб «Зенита» заменил его только на 74-й минуте.</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>Лучший игрок «Зенита» в августе явно оплошал в моменте со вторым голом армейцев. Потеряв мяч в центре поля после жесткого стыка с Вернблумом, Олег грустно побрел назад, не став отрабатывать в обороне. За то время, пока он брел, успели состояться две фазы армейской атаки, в результате чего был забит гол.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442068423__I2V4944_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Артем Дзюба («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Эмоционально – 5</strong></p> <p>Временами возникало ощущение, что Артем все время пытается кому-то что-то доказать. В подкаты бросался со злостью и явно хотел продолжения сказки с Лихтенштейном. Но здесь так уверенно играть не получалось (не давали защитники), из-за чего Артем излишне злился. </p> <p><strong>Физически – 4 </strong></p> <p>На первых минутах чувствовал в себе вагон энергии и даже пытался добежать за теми мячами, за которыми не мог успеть точно. Во втором тайме потерялся и постепенно ушел в тень. Полностью проиграл персональную дуэль центральным защитникам ЦСКА.</p> <p><strong>Чем запомнился </strong></p> <p>Толчком Игнашевича в моменте, когда Акинфеев уже забрал мяч в руки. Едва не пострадал из-за своей эмоциональности, отделавшись лишь желтой карточкой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442065622_image.orig.76371.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Леонид Слуцкий (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Оценка за матч - 4</strong></p> <p>Даже несмотря на такую сложную неделю в сборной, смог подготовить ЦСКА к важному матчу в чемпионате. Выглядел чуть менее эмоциональным и даже самоуверенным. Несколько раз выходил к бровке и успокаивал команду. Вот только во втором тайме у армейцев не получилось дожать соперника и решить все вопросы задолго до финального свистка. В этом, возможно, можно увидеть тренерскую промашку Слуцкого, не сумевшего заставить команду побежать вперед.</p> <p><em>Примечание: защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, также вызванный Слуцким на сбор национальной команды, появился на поле за пять минут до окончания основного времени матча и ничем особенным не заполнился. </em></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7964442" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод</strong></span></p> <p>Матчи сборных, конечно, оказали свое влияние на состояние российских футболистов. Все игроки вернулись из стана национальной команды в разном состоянии. Однако это даже придало матчу изюминки и дополнительного интереса. Леонид Слуцкий смог сыграть на плюсах и минусах готовности своих футболистов, тогда как «Зенит» мог добыть важное очко только чудом, которое в итоге и случилось. И все-таки игра удалась. </p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=442148" target="_blank">«Жаль, что такие матчи проходят после игр сборных». О чем говорили Слуцкий и Семак</a></strong></p>