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  • ЦСКА – «Зенит», «Интер» - «Милан», «Атлетико» - «Барселона» и другие суперматчи выходных

ЦСКА – «Зенит», «Интер» - «Милан», «Атлетико» - «Барселона» и другие суперматчи выходных

<p><em>Футбол сборных отходит на второй план, и возобновляются клубные чемпионаты. В Москве состоится главный матч первого круга, «Манчестер» и «Ливерпуль» устроят реабилитацию перед фанатами, а в Италии пройдет дерби настоящей веры. «Бомбардир» рассказывает о том, на что стоит обратить внимание в ближайшие футбольные выходные.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>12 сентября 14:00 ЦСКА – Зенит<br /> 12 сентября 16:30 Амкар – Кубань<br /> 12 сентября 19:00 Рубин – Локомотив<br /> 13 сентября 13:30 Спартак – Ростов<br /> 13 сентября 16:30 Краснодар – Динамо<br /> 13 сентября 19:00 Анжи – Терек<br /> 14 сентября 16:00 Уфа – Урал<br /> 14 сентября 18:30 Крылья Советов – Мордовия </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1441990546_Верн.JPG" style="width:720px" /></em></p> <p>Леонид Слуцкий вернется из стана сборной России прямиком на тренерский мостик ЦСКА. Армейцам предстоит на «Арене Химки» сойтись в главном матче первого круга чемпионата с питерским «Зенитом». Слуцкий устал, Слуцкий никогда не выигрывал у Виллаш-Боаша и вообще Слуцкий вряд ли отошел после столь впечатлительных матчей сборных. Однако хорошие для него новости приходят уже из стана соперника. Виллаш-Боаша <a href="https:///news/?id=441210" target="_blank">дисквалифицировали </a>сразу на шесть матчей, поэтому руководить командой со скамейки будет Сергей Семак. И вот тут уже статистика для Слуцкого куда приятнее! ЦСКА в предстоящей игре является фаворитом, однако сбрасывать со счетов «Зенит» абсолютно не стоит. Проигрывать питерцам нельзя, иначе Виллаш-Боаш действительно может покинуть Санкт-Петербург еще до конца сезона.</p> <p>Из остальных матчей РФПЛ выделяется противостояние в Казани, где местный «Рубин», <a href="https:///news/?id=442004" target="_blank">сменивший главного тренера</a>, примет набравший ход «Локомотив». В этом сезоне железнодорожников пока еще никому не удалось остановить. Отметим и противостояние <a href="https:///online/80970" target="_blank">«Краснодар» - «Динамо»</a>, где молодой динамовский коллектив попытается оказать сопротивление тактически выстроенному футболу Кононова. Его подопечным, правда, предстоит при этом успеть подготовиться к Лиге Европы.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=442037" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>12 сентября 14:45 Эвертон – Челси<br /> 12 сентября 17:00 Арсенал – Сток Сити<br /> 12 сентября 17:00 Кристал Пэлас – Манчестер Сити<br /> 12 сентября 17:00 Норвич – Борнмут<br /> 12 сентября 17:00 Уотфорд – Суонси<br /> 12 сентября 17:00 Вест Бромвич – Саутгемптон<br /> 12 сентября 19:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль<br /> 13 сентября 15:30 Сандерленд – Тоттенхэм<br /> 13 сентября 18:00 Лестер – Астон Вилла<br /> 14 сентября 22:00 Вест Хэм – Ньюкасл </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1441990308_Ливерпуль.jpg" style="width:720px" /></em></p> <p>«Я обещаю вам, что мы выиграем в эту субботу», - Луи Ван Гаал пытается превратиться в Вангу и оправдаться за предыдущие неудачи. «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре уступил «Суонси», что несколько пошатнуло авторитет тренера среди болельщиков. У «Юнайтед» едва ли не самый грозный состав в чемпионате, но поставленной игры пока не наблюдается. «Ливерпуль» две недели назад тоже допустил <a href="https:///online/80157" target="_blank">ужасную осечку</a>, сложив орудия перед «Вест Хэмом» Славена Билича. Энфилдскую катастрофу объяснить трудно, ведь до этой игры «красные» прилично играли в обороне и хоть что-то да забивали. Предстоящая встреча для обоих коллективов является серьезной возможностью реабилитироваться перед своими фанатами. Поможет им в этом возвращение лидеров. Даниэль Старридж уже вовсю тренируется и готов усилить атаку «Ливерпуля», а Давид Де Хеа, <a href="https:///news/?id=442033" target="_blank">продливший контракт </a>с «МЮ», вполне может заменить в рамке Серхио Ромеро.</p> <p>«Манчестер Сити» попытается противостоять грозному «Кристал Пэлас» Алана Пардью. Не забывайте, что в предыдущем туре эти парни<a href="https:///online/80156" target="_blank"> грохнули</a> «Челси»! Теперь рискует пасть и другой, куда более уверенный лидер чемпионата. Конечно, можно снова полюбоваться и на выходки Жозе Моуринью. Его «Челси» попытается переиграть нестабильный «Эвертон», который еще держится на плаву с помощью великолепной игры Тима Ховарда.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441998" target="_blank">«Его нужно посвятить в рыцари». Потрясающий путь главного тренера «Норвича»</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p><em>12 сентября 19:00 Фиорентина – Дженоа<br /> 12 сентября 19:00 Фрозиноне – Рома<br /> 12 сентября 21:45 Ювентус – Кьево<br /> 13 сентября 13:30 Верона – Торино<br /> 13 сентября 16:00 Эмполи – Наполи<br /> 13 сентября 16:00 Палермо – Карпи<br /> 13 сентября 16:00 Сампдория – Болонья<br /> 13 сентября 16:00 Сассуоло – Аталанта<br /> 13 сентября 19:00 Лацио – Удинезе<br /> 13 сентября 21:45 Интер – Милан </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1441990449_Милаан.jpg" style="width:720px" /></em></p> <p><a href="https:///online/84442" target="_blank">Миланское дерби</a> в этом сезоне состоится уже в третьем туре. «Интер» за лето кардинально обновил состав и неплохо начал сезон. Особенно великолепно вписался в новый коллектив черногорец Стефан Йоветич, по-настоящему соскучившийся по игре в футбол. В «Милане» Синиша Михайлович пока больше экспериментирует, чем основательно занимается построением команды. Дуэт молодых центральных защитников провалился в первом матче сезона. Во встрече с «Эмполи» хотя бы удалось избежать поражения, но при этом у «Милана» будто не было центра поля. Что даст сбой на этот раз? Болельщики надеются на лучшее и всеми силами готовятся к дерби.  </p> <p>Стоит обязательно обратить внимание на поединок «Лацио» и «Удинезе». Римляне ужасно провели первые матчи сезона, вылетели из Лиги чемпионов и довольно неожиданно <a href="https:///online/84430" target="_blank">разгромно уступили </a>«Кьево». Но Стефано Пиоли должен найти ключи к своей команде. Тем более что «Удинезе» в этот момент взял да и обыграл «Ювентус», что делает этот коллектив фаворитом и ближайшего противостояния. Интересно будет посмотреть на «Рому». Римская команда пока намного лучше играет против фаворитов, нежели научилась вариться в вязком футболе с аутсайдерами.  Удивительная команда «Фрозиноне» в этом матче способна преподнести сюрприз. Примечательный факт, что зарплата всех игроков «Фрозиноне» составляет 8 млн евро в год. А в составе «Роме» только один Даниэле Де Росси зарабатывает 6,5 млн евро в год. Но, как мы знаем, в футбол играют живые люди, а не банкоматы.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p><em>11 сентября 21:30 Леванте – Севилья<br /> 12 сентября 17:00 Эспаньол – Реал<br /> 12 сентября 19:15 Спортинг Хихон – Валенсия<br /> 12 сентября 21:30 Атлетико Мадрид – Барселона<br /> 12 сентября 23:00 Бетис – Реал Сосьедад<br /> 13 сентября 13:00 Гранада – Вильярреал<br /> 13 сентября 17:00 Атлетик – Хетафе<br /> 13 сентября 19:00 Сельта – Лас-Пальмас<br /> 13 сентября 21:30 Малага – Эйбар</em><br /> <em>14 сентября 21:30 Райо Вальекано – Депортиво </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441990477_Месси.jpg" style="width:720px" /></p> <p>У Лионеля Месси <a href="https:///news/?id=442028" target="_blank">родился сын</a>, из-за чего аргентинец даже пропустил тренировку. В игре с «Атлетико» звездный форвард каталонцев должен принять участие, иначе у его команды могут возникнуть проблемы. «Барселона» стартовала в чемпионате с двух натужных побед  над «Бильбао» и «Малагой». «Атлетико» в ответ играл ярко и даже успел «зажечь» в матче с «Севильей». Сложно сказать, кто в этой встрече фаворит, однако по статусу сильнее все-таки выглядит «Барселона». При этом в составе каталонцев  уже точно есть большая потеря. Предстоящий матч пропустит чилийский голкипер Клаудио Браво.</p> <p>Если вы хотите посмотреть на соперника «Зенита» по Лиге чемпионов, то для этого идеально подходит матч хихонского «Спортинга» и «Валенсии». Не будем забывать, что номинальный аутсайдер уже умудрился отобрать очки у мадридского «Реала». Совсем для эстетов рекомендуем понаблюдать за матчем «Вильярреала», где на поле снова должен выйти Роберто Сольдадо. Уж больно круто этот форвард напомнил о своем таланте в начале нынешнего сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>11 сентября 21:30 Боруссия М – Гамбург<br /> 12 сентября 16:30 Бавария – Аугсбург<br /> 12 сентября 16:30 Байер – Дармштадт<br /> 12 сентября 16:30 Ганновер – Боруссия Д<br /> 12 сентября 16:30 Герта – Штутгарт<br /> 12 сентября 16:30 Ингольштадт – Вольфсбург<br /> 12 сентября 19:30 Айнтрахт – Кельн<br /> 13 сентября 16:30 Хоффенхайм – Вердер<br /> 13 сентября 18:30 Шальке – Майнц </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1441990497_Боруссия.jpg" style="width:720px" /></em></p> <p>С показом немецкого футбола на телевидении дела обстоят сложно. Но если у вас есть возможность следить за встречами Бундеслиги, то смело включайте матч «Ганновера» против дортмундской «Боруссии». Насладиться игрой обновленных «шмелей», которым уже скоро предстоит встретиться с «Краснодаром» в Лиге Европы,  нужно обязательно. Мы не знаем, что будет с командой Тухеля через несколько месяцев, но пока новый главный тренер «Боруссии» заставляет забыть о прошлом провальном сезоне. При нем заиграл даже Генрих Мхитарян, которого многие уже поспешили списать в утиль. «Я рад, что «Боруссия» решила свои проблемы», -  говорит футболист «Баварии» Филипп Лам. Ведь даже ему надоело соревноваться в Бундеслиге с самим собой.</p> <p>Отдельно выделим встречу «Ингольштадта» и «Вольфсбурга». Новичок турнира встретится с будущим соперником ЦСКА по Лиге чемпионов. За делами «Вольфсбурга» сейчас наблюдать интересно, ведь коллективу предстоит как-то осознать уход Перишича и Де Брюйне, попутно приняв в свои ряды перспективного Дракслера. В одном из главных матчей тура сойдутся «Хоффенхайм» и «Вердер». Еще недавно здесь можно было прогнозировать счет 5:5, но сейчас команды играют менее куражно и значительно грамотнее. За этим, однако, тоже интересно наблюдать.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p><em>11 сентября 21:45 ПСЖ – Бордо<br /> 12 сентября 18:00 Лион – Лилль<br /> 12 сентября 21:00 Труа – Кан<br /> 12 сентября 21:00 Лорьян – Анжер<br /> 12 сентября 21:00 Монпелье – Сент-Этьен<br /> 12 сентября 21:00 Ницца – Генгам<br /> 12 сентября 21:00 Тулуза – Реймс<br /> 13 сентября 15:00 Газелек – Монако<br /> 13 сентября 18:00 Нант – Ренн<br /> 13 сентября 22:00 Марсель – Бастия </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1441990515_Лион.jpg" style="width:720px" /></em></p> <p>У «Лиона» большие потери. В матче со сборной Бельгии повредил кресты молодой форвард команды Набиль Фекир. Что такое связка Фекир-Ляказетт ценители французского футбола могли узнать еще в предыдущем сезоне, когда эти парни едва не дотащили «Лион» до чемпионства. Скорее всего, теперь «Лиону» придется существенно перестраиваться и пытаться выигрывать за счет других людей. В предстоящем матче с «Лиллем», например, можно полюбоваться на Матье Вальбуэна, а потом поплакаться в подушку, что Россию покинул действительно крутой легионер.</p> <p>Вообще, французский чемпионат – это чемодан с сюрпризом.  Поэтому не думайте, что только «ПСЖ» и «Лион» здесь делают интригу. Выстрелить в нынешнем сезоне может абсолютно любая команда. Отдельно обратим ваше внимание на встречу «Монпелье» и «Сент-Этьена», а так же на игру «Марселя» против «Бастии». К слову, у «Марселя» уже несколько туров <a href="https:///coaches/879" target="_blank">новый тренер.</a> Красивый и сердечный футбол Бьелсы уходит в небытие, но почему-то видится, что путь «Марселя» при этом только начинается.</p>

Италия. Серия А Весь мир ЦСКА Интер Ливерпуль Барселона Месси Лионель Старридж Даниэль Де Росси Даниэле Йоветич Стеван Мхитарян Генрих Де Хеа Давид Фекир Набиль Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре
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