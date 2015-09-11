«Его нужно посвятить в рыцари». Потрясающий путь главного тренера «Норвича»

<p><em>Алексу Нилу всего 34. Сейчас он самый молодой тренер в английской Премьер-лиге. «Бомбардир» рассказывает историю о том, как человек, еще недавно сам выходивший на поле, превращает<a href="https:///teams/nrw" target="_blank"> «Норвич»</a> в суперклуб.</em></p> <p>Шотландский полузащитник Алекс Нил никогда не стремился ухватить с неба самую яркую звезду. Вы надеялись, что мы будем рассказывать вам о каком-то крутом парне, забившем сотню голов на чемпионатах мира? Нет, Нил мячи естественно забивал, но выдающимся футболистом при этом никогда не был. Перед нами красивый путь человека, по-настоящему преданного игре в футбол. Алекса Нила легко спутать с обычным болельщиком. Лысый парень, постоянно бегающий вдоль бровки, подкупает своим преданным отношением к делу. Он отпахал на позиции опорного полузащитника за шотландский клуб «Гамильтон» более десяти лет. И в этой команде его и сейчас продолжают считать даже чем-то больше, чем просто легендой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441951144_Алекс.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чудеса случаются</strong></span></p> <p>Просто представьте, что ваш условный любимый клуб постоянно всем проигрывает, но среди всех игроков выделяется один, который понимает, за счет чего можно все изменить. Круто, да? Тогда эта история для вас. Опытный футболист Алекс Нил, еще выходя на поле, решил взять дела родной команды в свои руки. Ему просто надоело постоянно быть аутсайдером! Боссы клуба порыв Нила поддержали и предоставили играющему тренеру полный карт-бланш. А тут еще и болельщики поверили в своего кумира. Обычный и вроде бы ничем не примечательный футболист просто взял и вывел «Гамильтон» в элитный шотландский дивизион. Всего в четвертый раз в истории (клуб основан в 1874 году) этот коллектив добился такого удивительного для себя успеха.</p> <p>Казалось бы, что здесь сказка должна закончиться. Но Нилу всего этого оказалось мало. «Наша команда будет бороться за выживание», - с грустью рассказывал специалист на каждом шагу. Но время шло, а его «Гамильтон» и здесь продолжал выигрывать и разносить конкурентов. Попался под горячую руку даже «Селтик», у которого «Гамильтон» выиграл на «Селтик Парк» впервые с 1938 года! «У «Селтика» приходит на игры 50 тысяч болельщиков. Нас поддерживают максимум две тысячи. Но на поле встречаются по 11 человек с каждой стороны, и в этом мы равны абсолютно с любым соперником», - именно с таким принципом подходит Алекс Нил к матчам. Его команда, обладая самым скудным подбором игроков в лиге и маленьким бюджетом, умудрялась выходить победителем из поединков с куда более сильными коллективами. Сам Нил при этом строго следил за тренировочным процессом и не стеснялся дать кому-нибудь из подопечных пинка, если тот работал не слишком усердно. Как это обычно и бывает, на Нила начали обращать внимание статусные клубы. Ему бы отказаться от всех предложений и продолжать вести к победам любимый коллектив, но Нил поразмыслил и принял другое решение. Предатель? Скорее настоящий амбициозный человек.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441951240_Ниллл.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Большая перемена</strong></span></p> <p>«Мне безумно тяжело покидать «Гамильтон», но от таких предложений сложно отказаться», - рассказывал Нил, решившийся в начале января возглавить «Норвич». Тот самый «Норвич», за полгода до этого вылетевший из Премьер-лиги и прозябавший в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. Для людей, связанных с «Гамильтоном», такие переезды совсем не редкость. В 2010 году из клуба ушли полузащитники Маккарти и Макартур – большие друзья Алекса Нила, решившиеся на переход в «Уиган». Нил, уже став полноценным главным тренером, сразу же решил зарекомендовать себя. Он собрал всю команду на разговор, но игроки поначалу даже не поняли, кто перед ними. Футболисты «канареек» не могли отойти от неприятного шока, ведь всего за несколько дней до этого в отставку подал их горячо любимый менеджер Нил Адамс. Однако Алекс Нил сразу сказал, что при нем положение дел в клубе кардинально изменится. Все находились в ожидании.</p> <p>Алекс Нил поменял в «Норвиче» абсолютно все, вплоть до режима питания. Тренер сразу же активно приступил к работе, а впереди был важный матч против <a href="https:///articles/?id=440001" target="_blank">лидера чемпионата</a>. Новый тренер еще мог не руководить командой в этой игре. Оставалось подписать кое-какие бумаги, поэтому Нилу предложили понаблюдать за матчем с трибун. «Борнмут» не проигрывал в Чемпионшипе с сентября, а набравшийся скромности «Норвич» не виделся «вишням» серьезным соперником. Нил не выдержал. Он встал на тренерскую скамью и повел команду к победе. «Борнмут» пал! «Нил просто поразил нас всех, потому что является настоящим лидером. Он просто сказал нам прямо, что мы - хорошие футболисты, но при этом играем ужасно», - спешил поделиться впечатлениями защитник Расселл Мартин. Нилу удалось взбодрить коллектив. Меньше чем за половину сезона «Норвич» превратился из обычного середняка в команду, всерьез претендующую на выход в Премьер-лигу. Конечно, сыграло свою роль и ужасающее падение «Дерби Каунти», скатившегося из лидера турнира даже за пределы зоны плей-офф. Зато «Норвич» в этот самый плей-офф угодил, прошел полуфинал и поехал на легендарный «Уэмбли».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441951313_Изобр.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рыцарь круглого стола</strong></span></p> <p>На матчи «Гамильтона» в высшем дивизионе ходит в среднем около трех тысяч человек. На финальной игре плей-офф за право выступать в Премьер-лиге присутствовало больше 85-ти. Перед такой многочисленной публикой коллектив Нила не только не сломался, но и сумел подавить впечатлявший именами и амбициями «Мидлсбро», видевшийся многими фаворитом этого противостояния. Кэмерон Джером и Натан Редмонд, забивая голы, не забывали отметить вклад в этот успех своего главного тренера. «За заслуги перед клубом его нужно посвятить в рыцари», - не могла нарадоваться такому тренерскому успеху телеведущая и мажоритарный акционер «Норвича» Делия Смит. «Канарейки» неожиданно для всех вернулись в <a href="https:///england" target="_blank">Премьер-лигу</a>!</p> <p>Да, старт сезона для «Норвича» нельзя назвать удачным. Пока на его счету всего одна победа и ничья в четырех проведенных встречах. Поверьте, все это только разгон перед настоящей гонкой! «Норвич» уже научился показывать именитым соперникам зубы. А сам Алекс Нил, подписавший с клубом новый контракт на улучшенных условиях, знает, как побеждать в тяжелых условиях. Не забывает Нил и о «Гамильтоне». Забивной полузащитник Тони Андре последовал за тренером в Англию, но скромный шотландский клуб получил возможность выбирать талантливых выпускников академии «Норвича». Алекс Нил всеми силами старается помочь клубу, где провел большую часть своей сознательной жизни.</p> <p>Сказочный путь Нила, даже сейчас продолжающего работать на тренировках наравне с остальными футболистами, действительно заслуживает уважения. Ему всего 34. Впереди у этого специалиста большая тренерская карьера, а «Норвич» при нем рискует уже скоро превратиться в суперклуб. </p>