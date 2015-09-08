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    Спаллетти может вернуться в «Зенит». Германия вырвала победу в Шотландии. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    08.09.2015 00:15
    Тина Канделаки и Василий Уткин наконец сели за стол переговоров, а в Испании Жерара Пике боятся выпускать на «Сантьяго Бернабеу». Об это и не только вам расскажет дайджест событий дня на «Бомбардире».

    Тина Канделаки и Василий Уткин наконец сели за стол переговоров, а в Испании Жерара Пике боятся выпускать на «Сантьяго Бернабеу». Об это и не только быстро и четко вам расскажет дайджест событий дня на «Бомбардире».

    «Рубин» продолжает поиски главного тренера

    Одним из главных претендентов на вакантную должность называют Роберта Евдокимова из оренбургского «Газовика». Впрочем, руководство оренбуржцев не спешит расставаться со специалистом, и сегодня опровергло факт переговоров.

    Сами же казанцы предпочитают выдержать информационную паузу, до начала следующей недели.

    Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»

    Вокруг Жерара Пике разгорелся скандал

    Сборная Испании проведет товарищеский матч против Англии, если завоюет прямую путевку на Евро-2016. Поединок состоится в Аликанте 13 ноября на стадионе "Хосе Рико Перес", который вмещает 29 500 зрителей. Ранее предполагалось, что матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Но федерация футбола Испании приняла решение о переносе поединка на другую арену

    Чиновники опасаются, что болельщики враждебно отнесутся к защитнику сборной Жерару Пике и станут освистывать его. Сам игрок также начал размышлять о целесообразности выступлений за национальную команду, в то время как футболисты и тренерский штаб команды его полностью поддерживают.

    Спаллетти вновь может возглавить «Зенит»

    Среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера "Зенита" в случае отставки Андре Виллаш-Боаша оказался бывший наставник питерцев Лучано Спаллетти.

    Сообщается, что итальянский специалист может вернуться в Петербург. Кроме того, возможным преемником Виллаш-Боаша называют главного тренера "Монако" Леандру Жардима.

    Напомним, что ранее появлялась информация о переговорах "Зенита" с Юргеном Клоппом и интересе питерского клуба к Виктору Гончаренко.

    Василий Уткин встретился с Тиной Канделаки

    Комментатор "НТВ-плюс" Василий Уткин встретился с генеральным продюсером "Матч-ТВ" Тиной Канделаки.

    "Встреча прошла в обстановке теплых жестких подколов. Надо подумать", - написал Уткин в своем Twitter.

    Напомним, с тех пор, как стало известно о назначении Канделаки на пост гендиректора нового спортивного телеканала, между известными журналистами происходит словесная перепалка в Twitter.

    Вечером в сети появилось заявление генерального директора "Газпром Медиа" Дмитрия Чернышенко

    В Европе прошли матчи отбора к Евро-2016

    В главном матче игрового дня Германия победила Шотландию 3:2. Также венгры не смогли обыграть Северную Ирландию (1:1), а португальцы на последних секундах вырвали победу у Албании (1:0).

    Результаты группы D

    Результаты группы F

    Результаты группы I

    «Бомбардир» заключил соглашение с АМФР

    "Бомбардир" заключил партнерское соглашение с Ассоциацией мини-футбола России (АМФР). На страницах нашего ресурса будут выходить наиболее важные новости из мира российского мини-футбола. В дальнейшем предполагается расширение партнерских отношений.

    "Проект "Бомбардир.ру" ворвался на рынок спортивных СМИ нынешним летом, но уже нашел признание у футбольных болельщиков, о чем говорят высокие показатели посещаемости. Мы хотим внести свой вклад в развитие и популяризацию отечественного мини-футбола, который с каждым годом завоевывает все больше поклонников. А благодаря сотрудничеству с Ассоциацией мини-футбола России надеемся в будущем стать одним из главных информационных ресурсов о мини-футболе в стране", - сообщил главный редактор "Бомбардира" Никита Коржавин.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Зенита , Global Look Press, Официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 9 сентября 2015, 14:23

      Зениту нужен Бубнов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6019

      Enter2006 9 сентября 2015, 01:38

      Да-да, ГазПрём не до конца откаты отмыли? Опять нужен иностранный спец для отмывания миллионов долларов? Имхо.. Когда же наконец вы нажрётесь деньгами и начнёте думать о РОССИЙСКОЙ молодёжи и РОССИЙСКИХ тренерах, реально поднимать РОССИЙСКИЙ футбол?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      мц 9 сентября 2015, 00:25

      Зениту нужен Семак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 8 сентября 2015, 17:01

      ооо я за с Спалети))) и тогда зенит в фнл вылетит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      Эмом 8 сентября 2015, 14:22

      Зениту бы российского специалиста нужно найти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      n.gapeenko 8 сентября 2015, 13:33

      А можно всё таки отделять новости Российского футбола от новостей из других стран.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      KloooNER 8 сентября 2015, 12:56

      Верните лучше Петржела, и Кержа с Аршавиным!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 8 сентября 2015, 12:10

      Русского тренера пора, Семака к рулю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      NORTHGARDEN.RU 8 сентября 2015, 08:03

      Уткин Уткин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 8 сентября 2015, 04:56

      Уп-ря-я-я-я-я-я-я-я.Тина и ВАСЯ сели. Теперь они поженится. В передаче у Бабкиной . А Гусев как ?

      0
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