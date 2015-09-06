Александр Неценко: «Голевая комбинация сборной России - это цирковой номер»

<p><em>После матча <a href="https:///online/66355" target="_blank">Россия - Швеция</a> комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале <a href="http://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg">Netsenko TV</a> подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».</em></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/BLxKY0y31cM" width="720"></iframe></p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <a href="http://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank"><strong>Netsenko TV</strong></a> на <a href="http://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a>.</p>