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  • Александр Неценко: «Голевая комбинация сборной России - это цирковой номер»

Александр Неценко: «Голевая комбинация сборной России - это цирковой номер»

<p><em>После матча <a href="https:///online/66355" target="_blank">Россия - Швеция</a> комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале <a href="http://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg">Netsenko TV</a> подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».</em></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/BLxKY0y31cM" width="720"></iframe></p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <a href="http://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank"><strong>Netsenko TV</strong></a> на <a href="http://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a>.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Россия Швеция Дзюба Артем Смолов Федор Ибрагимович Златан Широков Роман Дзагоев Алан Кокорин Александр Шатов Олег Гранквист Андреас Чельстрем Ким Вернблум Понтус Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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AZ-76
1441564528
Не залетел бы от штанги корявый от Артёмки - что бы он пел? Очередной эхсперт чушь порет. Чудом отскочили во втором тайме, а Енко дифирамбы поёт...
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KoLyaNN
1441571803
Что за очередной папан? Кремом вылизан. Откуда вылез он?
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Hater gonna hate
1441597146
его слушать невозможно. Он свистит:(
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legends
1441628177
норм!
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