Руслан Пименов: «Слуцкий должен строить игру сборной России через футболистов ЦСКА»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в преддверии матча национальной команды со шведами в интервью «Бомбардиру» выразил непонимание, почему российские клубы, как и сборная, так редко играют с двумя форвардами.

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в преддверии матча национальной команды со шведами в интервью «Бомбардиру» выразил непонимание, почему российские клубы, как и сборная, так редко играют с двумя форвардами.

- Скорее всего, от предстоящего поединка стоит ждать только победы?

- Именно. Такую задачу необходимо решать сейчас тренерскому штабу, потому что кроме трех очков нас ничего не устроит. Всегда надо ставить максимальную задачу. И не нужно говорить, сыграем ли мы красиво или нет, на первое место выходит результат.

- Что скажете о составе? В сборную вернулся Олег Кузьмин, вызваны Александр Ерохин и Юрий Газинский. Стоит ли на этих ребят рассчитывать, как на боевые единицы, в ближайших поединках?

- Знаете, есть шанс, что ребят поставят в состав, но мне кажется, что Слуцкий будет опираться на более проверенных игроков. Думаю, что тренерский штаб уже определился с теми, кто в выйдет на поле.

- Стоит ли ожидать, что все армейцы, которые сейчас есть в сборной, выйдут против шведов? Слуцкому ведь удобно через них строить игру.

- Мне кажется, что, по большому счету, так и должно быть. ЦСКА сейчас идет без осечек в чемпионате России, плюс коллектив пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Если на поле будут все имеющиеся армейцы, которых дополнят игроки других команд – думаю, это будет правильный подход.

- Дзюба и Кокорин сейчас не очень хорошо выглядят в Премьер-лиге, лишь Смолов несколько выделяется на их плане. Что же нам делать с атакой?

- Да, Кокорин сначала пропустил часть сезона из-за травмы, а затем схватил глупое удаление с «Тереком». Думаю, что конкуренция за место в основе будет как раз между Дзюбой и Смоловым. Нападающий «Зенит» неплох, но не столь часто забивает, аналогичная ситуация и у Федора. Увидим, кто из них лучше проявил себя на тренировках.

- Может ли Леонид Викторович выпустить против Швеции двух форвардов, или это очень рискованно?

- Да у нас в чемпионате вообще не принято играть в два форварда, что для меня – непонятное явление. Ясно, что форварда поддерживают еще игроки, и атака получается не в одного футболиста…. Но мне никогда эта тактика не нравилась, я не сторонник появления на поле лишь одного атакующего исполнителя.

- Можно сказать, что это наш российский тренд?

- Очевидно. Где-то в Европе такое подсмотрели, не иначе. У «Барселоны», наверное. Но у нас ведь не все, как сине-гранатовые, а значит надо что-то менять.

- Что скажете о шведах? Это ведь не «Ибрагимович и все-все-все»?

- Есть добротные футболисты, а есть Ибрагимович. Златан – это звезда мирового масштаба, который в каждой встрече показывает, что он лучший. Надо нейтрализовать Ибрагимовича и показывать хороший футбол против остальных футболистов. Но по классу наши исполнители сильнее соперника, не уступили бы в бойцовских качествах.

- Соперник будет доволен и ничьей в Москве. Наших ребят это не расслабит?

- Да нет, конечно. Это не расслабляет перед поединком, чтобы там ни говорили. Надо побеждать, а не говорить что-то. Если шведы действительно рассчитывают на ничью, то нам это только на руку.

- Сами пойдете на стадион поддержать команду?

- С удовольствием сходил бы, но боюсь, что не получится. Так что поддержу наших ребят, сидя у телевизора.

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