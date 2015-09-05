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    Руслан Пименов: «Слуцкий должен строить игру сборной России через футболистов ЦСКА»


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    Голосов: 0
    05.09.2015 09:27
    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в преддверии матча национальной команды со шведами в интервью «Бомбардиру» выразил непонимание, почему российские клубы, как и сборная, так редко играют с двумя форвардами.

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в преддверии матча национальной команды со шведами в интервью «Бомбардиру» выразил непонимание, почему российские клубы, как и сборная, так редко играют с двумя форвардами.

    - Скорее всего, от предстоящего поединка стоит ждать только победы?

    - Именно. Такую задачу необходимо решать сейчас тренерскому штабу, потому что кроме трех очков нас ничего не устроит. Всегда надо ставить максимальную задачу. И не нужно говорить, сыграем ли мы красиво или нет, на первое место выходит результат.

    - Что скажете о составе? В сборную вернулся Олег Кузьмин, вызваны Александр Ерохин и Юрий Газинский. Стоит ли на этих ребят рассчитывать, как на боевые единицы, в ближайших поединках?

    - Знаете, есть шанс, что ребят поставят в состав, но мне кажется, что Слуцкий будет опираться на более проверенных игроков. Думаю, что тренерский штаб уже определился с теми, кто в выйдет на поле.

    - Стоит ли ожидать, что все армейцы, которые сейчас есть в сборной, выйдут против шведов? Слуцкому ведь удобно через них строить игру.

    - Мне кажется, что, по большому счету, так и должно быть. ЦСКА сейчас идет без осечек в чемпионате России, плюс коллектив пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Если на поле будут все имеющиеся армейцы, которых дополнят игроки других команд – думаю, это будет правильный подход.

    - Дзюба и Кокорин сейчас не очень хорошо выглядят в Премьер-лиге, лишь Смолов несколько выделяется на их плане. Что же нам делать с атакой?

    - Да, Кокорин сначала пропустил часть сезона из-за травмы, а затем схватил глупое удаление с «Тереком». Думаю, что конкуренция за место в основе будет как раз между Дзюбой и Смоловым. Нападающий «Зенит» неплох, но не столь часто забивает, аналогичная ситуация и у Федора. Увидим, кто из них лучше проявил себя на тренировках.

    - Может ли Леонид Викторович выпустить против Швеции двух форвардов, или это очень рискованно?

    - Да у нас в чемпионате вообще не принято играть в два форварда, что для меня – непонятное явление. Ясно, что форварда поддерживают еще игроки, и атака получается не в одного футболиста…. Но мне никогда эта тактика не нравилась, я не сторонник появления на поле лишь одного атакующего исполнителя.

    - Можно сказать, что это наш российский тренд?

    - Очевидно. Где-то в Европе такое подсмотрели, не иначе. У «Барселоны», наверное. Но у нас ведь не все, как сине-гранатовые, а значит надо что-то менять.

    - Что скажете о шведах? Это ведь не «Ибрагимович и все-все-все»?

    - Есть добротные футболисты, а есть Ибрагимович. Златан – это звезда мирового масштаба, который в каждой встрече показывает, что он лучший. Надо нейтрализовать Ибрагимовича и показывать хороший футбол против остальных футболистов. Но по классу наши исполнители сильнее соперника, не уступили бы в бойцовских качествах.

    - Соперник будет доволен и ничьей в Москве. Наших ребят это не расслабит?

    - Да нет, конечно. Это не расслабляет перед поединком, чтобы там ни говорили. Надо побеждать, а не говорить что-то. Если шведы действительно рассчитывают на ничью, то нам это только на руку.

    - Сами пойдете на стадион поддержать команду?

    - С удовольствием сходил бы, но боюсь, что не получится. Так что поддержу наших ребят, сидя у телевизора.

    «Слуцкий боится Ибрагимовича». Анонс матча Россия – Швеция

    Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      kostja62 5 сентября 2015, 10:24

      Какие надежды подавал....кстати почему это его назвали игроком Динамо? сколько он там играл, к тому же на закате своей карьеры...Он игрок Локомотива- а динамовцем его некомпетентные лица называют- посмотрев наверное последний клуб...Удачи ему в жизни...

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