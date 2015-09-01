«Манчестер Юнайтед» подписал Антони Мартиаля. Онлайн трансферного окна

Все главные события последнего дня трансферного окна в России и ведущих чемпионатах Европы - в онлайне «Бомбардира».

Все главные события последнего дня трансферного окна в России и ведущих чемпионатах Европы - в онлайне «Бомбардира».

Внимание: хотите узнать первыми обо всех значимых переходах – почаще обновляйте страницу!

20:00 На этом мы заканчиваем наш онлайн главных событий летнего трансферного окна. Спасибо, что были с нами. Давайте теперь смотреть, как все эти покупки будут играть на зеленом поле:)

19:59 "Челси" подписал защитника "Рединга" Майкла Хектора. 23-летний игрок заключил контракт на 5 лет. Но самое интересное, ямаец только и успел, что сфоткаться с футболкой нового клуба - и поехал обратно в "Рединг", где будет доигрывать текущий сезон.

19:50 Очень талантливый нападающий Виктор Ибарбо из "Ромы" будет играть до конца сезона за "Уотфорд". "Шершни" круто усиливаются, ну а римляне разгружают свои фланги. Напомним, вчера "Рома" отдала в аренду Адема Льяича.

19:45 Мартиаль уже дал свой первый комментарий в статусе игрока "красных дьяволов".

"Я взволнован тем, что присоединился к "Манчестер Юнайтед". Мне понравилось время, проведенное в "Монако", и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали", - говорит Мартиаль.

Также форвард назвал "Манчестер Юнайтед" величайшим клубом в мире.

19:30 Вот оно и случилось. "Манчестер Юнайтед" купил у "Монако" 19-летнего форварда Антони Мартиаля. Сумма трансфера официально пока не называется, но, по мнению различных истчников, она может доходить до космических 80 млн евро.

18:50 «Челси» пытался забрать Маркиньоса из «ПСЖ», но всякий раз натыкался на решительный отказ со стороны французов.

18:24 «Вест Бромвич» никак не хочет расставаться со своим нападающим Саидо Бераино. Уже третье предложение «Тоттенхэма» по игроку отклонено.

18:11 «Уотфорд» серьезно усиливает линию атаки. В Англию перебрался 19-летний нападающий «Брюгге» Обби Уларе, который подписал контракт сроком на пять лет. Сообщается, что стоимость игрока оценивается в 6 миллионов фунтов.

18:01 До закрытия трансферного окна в Англии осталось всего два часа.

18:00 «Астон Вилла» подтвердила переход защитника Джолеона Лескотта. Ветеран еще попылит в Премьер-лиге.

17:48 «Борнмут» пополнил свои ряды нападающим «Кристал Пэласа» Гленном Мюрреем.

17:00 Виргил ван Дейк уже в «Саутгемптоне». Контракт рассчитан на пять лет.

16:32 Полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя не будет в «Тоттенхэме», так как сине-бело-голубые отказались расставаться с футболистом.

16:30 Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Даниэле Бонера нашел себе приют в «Вильярреале». Ветеран поставил подпись под контрактом на один год.

16:11 Нападающий «Суонси» Натан Дайер покинул свой клуб. Ближайшие год он будет защищать цвета «Лестера».

16:08 «Реал» заявил, что сделал все, чтобы заполучить Де Хеа....

15:53 «Челси» оформил сделку по приобретению защитника «Рединга» Майкла Хектора. Футболист обошелся команде Жозе Моуринью в 4 миллиона фунтов.

14:25 Чарли Остин близок к тому, чтобы покинуть «Куинз Парк Рейнджерс». Его усиленно зовут в Премьер-лигу.

14:21 Вот и подтверждение от "Нанта".

14:10 «Ньюкасл» начинает избавляться от своих игроков. Полузащитник Шейн Фергюсон отправился на правах аренды в «Миллуолл».

13:54 Защитник «Вест Бромвича» Джолеон Лескотт практически завершил свой переезд в «Астон Виллу». Он успешно прошел медицинское обследование в новом клубе.

13:50 «Нант» подтвердил переход защитника Папи Джилободжи в стан «Челси». Англичане подписали с футболистом контракт на четыре года. Компенсация за него составила 3 миллиона фунтов.

13:47 Говорят, что Антони Мартиаль прошел все медицинские тесты и должен уже поставить подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед».

13:30 Что творит «Вест Хэм» - клуб объявил о приобретении нападающего Никицы Елавича, который до этого выступал за «Халл Сити».

13:06 Нападающий «Челси» Виктор Мозес стал «молотобойцем». Футболист проведет в «Вест Хэме» весь текущий сезон на правах аренды. Сам же форвард подписал с синими новый четырехлетний контракт.

12:51 Хосе Энрике задумывается о смене прописки. К защитнику «Ливерпуля» присматривается «Вест Бромвич».

12:10 Полузащитник «Ньюкасла» Хонас Гутьеррес продолжит свою карьеру в «Депортиво». В Испанию 32-летний футболист переезжает на правах свободного агента

11:57 «Рединг» без Павла Погребняка зажил новой жизнью — клуб выцепил из «Уотфорда» Матея Выдру, отдав за него 2 миллиона фунтов.

11:42 Сообщается, что «Саутгемптон» хочет приобрести защитника «Селтика» Виргила ван Дейка. Трансфер потянет на 11,5 миллиона фунтов.

11:15 Прошло всего немного времени и «Эвертон» подтвердил приобретение футболиста.

11:01 В ближайшее время «Эвертон» должен подтвердить подписание контракта с центральным защитником «Ривер Плейта» Рамиром Фунесом Мори. Сумма сделки оценивается в 9,5 миллионов фунтов.

10:35 Ночью «Ювентус» подтвердил аренду полузащитника «Марселя» Марио Лемина. За это коллектив из Турина заплатит 500 тысяч евро, а контракт футболиста сможет выкупить еще за 9,5 миллиона.

10:24 Доброе утро! Трансферное окно продолжает закрываться, но теперь только в одной Англии. До 6 вечера по местному времени клубы еще могут приобретать футболистов.

«Вест Хэм» одним из первых солнечным вторничным утром объявил об усилении состава — полузащитник Александр Сонг проведет в Лондоне текущий сезон на правах аренды.

Все главное, что случилось ночью:

«Зенит» и Жирков не смогли договориться по условиям личного контракта

В Манчестере утверждают, что Де Хеа - игрок «Реала»

Трансфер Де Хеа сорвали представители «Манчестер Юнайтед»

«Реал» не успел подписать Де Хеа

«Ростов» подписал Форбса

1:00 Друзья, на этом мы заканчиваем наш онлайн. Спасибо, что были с нами. И, мы надеемся, еще будете тут во вторник. Потому что в Англии трансферное окно открыто до 18:00. Ждем суперсделок от "Манчестер Юнайтед". И верим, что сага с Де Хеа все-таки завершится успешно для всех сторон.

0:58 Да, именно этого мы ждали весь день! Полузащитник «Анжи» Роман Концедалов продолжит карьеру в белгородском «Энергомаше». Фух...

0:55 «Ювентус» официально объявил о трансфере полузащитника «Интера» Эрнанеса, за которого было заплачено 11 миллионов евро. Сумма может увеличиться еще на 2 миллиона, если хавбек сможет зарекомендовать себя в Турине. Контракт Эрнанеса рассчитан на три года.

0:50 Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Эмин Махмудов продолжит свою карьеру в саранской «Мордовии». В конце сезона хавбек должен вернуться в расположение «Крыльев».

0:42 «Марсель», как оказалось, взял оптом футболистов «Ювентуса». Об Исле уже говорили, так во Францию отправился и защитник Паоло Де Челье.

0:37 «Милан» так и не смог уговорить «Зенит» отпустить полузащитника Акселя Витселя в Италию. Ни продавать, ни даже одалживать «россонери» игрока сине-бело-голубые не стали.

0:25 «Интер» никак не может успокоиться и подписывает еще и полузащитника Фелипе Мело, права на которого принадлежали «Галатасараю».

0:20 Талантливый нападающий «Милана» Хаким Мастур ближайшие два сезона будет демонстрировать свое мастерство владения мячом в «Малаге». Пока только аренда.

0:15 «Интер» в последние секунды все уже успел подписать Адема Льяича из «Ромы». Пока форвард будет выступать в Милане на правах аренды, но в его контракте есть пункт об обязательном выкупе.

0:12 «Ювентус» нашел, куда пристроить полузащитника Маурисио Ислу. Хавбека отправила на правах аренды в «Марсель».

00:01 А всё. Да, как-то окно-то в России закрылось. Ни тебе перехода Кокорина в "Зените" (хотя об этом уже забыли), ни супертрансферов в исполнении "Динамо". ЦСКА как-то тоже не усилился перед групповым этапом ЛЧ (при всем уважении к Амиру Натхо). В общем, РФПЛ решил обойтись без сенсаций.

23:59 Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сказал, что он очень пытался организовать трансфер Витселя, но не получилось. Так что, друзья, выдыхаем. Аксель остается в "Зените".

23:57 Новость с пометкой "жесть": как сообщает Canal+, "Манчестер Юнайтед" уже пересчитывает 80 (!) млн евро за Антони Мартиаля. Сделка должна состояться в ближайшее время. Может быть, и до утра ждать не придется.

23:52 Нападающий киевского "Динамо" Дьюмерси Мбокани успешно прошел медосмотр в "Норвиче". Аренда, с правом выкупа примерно за 5-6 млн евро.

23:39 Тем временем до конца трансферного окна в России осталось минут 20. Та же ситуация в Италии. Немцы уже отстрелялись, а у французов и испанцев есть время до часа ночи по московскому времени. Напомним, англичане могут мучить нас слухами и новостями еще и во вторник.

23:35 Форвард голландского "Твенте" Хесус Корона стал игроком "Порту". Сумма трансфера - в районе 12 млн евро. Если "Порту" согласился заплатить такие деньги за игрока, то, значит, планирует продать его как минимум раза в три дороже. Ну а "Твенте" стоит поздравить - шикарная сделка.

23:28 Говорят, защитник "Интера" Жуан Жесус все-таки не перейдет в "Рому" этим летом, стороны очень далеки от соглашения. Зато уже практически официально другой игрок миланцев, Эрнанес, продолжит карьеру в "Ювентус". Дело за малым - успешно пройти медицинское обследование. Контракт с полузащитником заключат на три года с зарплатой в 2,7 млн евро в год.

23:11 «Уотфорд» жаждет заполучить нападающего «Ромы» Виктора Ибарбо. Римляне рады избавиться от футболиста, который пока не вписался в игровую модель наставника «волков» Руди Гарсии.

22:56 «Динамо» не отпустило нападающего Александра Кокорина в лондонский «Арсенал». Бело-голубые рассчитывают на футболиста в текущем сезоне, хотя сам Кокорин был не прочь уехать в Англию.

22:52 Защитник «Интера» Марко Андреолли решил попробовать свои силы в Испании. 29-летний футболист на правах аренды перешел в «Севилью».

22:40 Поляк уже примерил на себе маечку нового клуба.

22:37 Полузащитник дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски - в «Фиорентине». Футболиста отдали в клуб из Флоренции до конца текущего сезона.

22:33 Представители «Зенита» уже успели опровергнуть всю информацию о том, что в чемпионат России может нагрянуть Юрген Клопп.

22:15 Больше всего трансферов совершено в Германии, испанцы на второй строчке.

22:06 Нападающий Алессандро Матри, который уже порядочно поколесил по клубам серии А, сменил «Милан» на «Лацио». 31-летний футболист отправился в Рим на правах аренды.

22:04 Гросскройц уже давно находится в Стамбуле. Скоро полузащитнику дортмундской «Боруссии» предстоит примерить майку «Галатасарая».

22:00 В далеком 2011 году Де Хеа говорил, что ни за какие деньги не станет футболистом «Реала». Неужели Англия так меняет людей?

21:51 Комментатор «НТВ-Плюс» Нобель Арустамян сообщает, что в Санкт-Петербурге рады видеть не только Юргена Клоппа на посту главного тренера «Зенита», но и Виктора Гончаренко.

21:46 «Милан» все не унимается и пытается заполучить полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя. Теперь итальянцы настаивают на годичной аренде игрока.

21:32 Петербургский «Зенит» ведет переговоры с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Юргеном Клоппом. Интересно, согласится ли специалист переехать в Россию.

21:25 «Спартак» отправил нападающего Павла Яковлева в самарские «Крылья Советов». Красно-белые уверены, что в аренде футболист сможет получать большое количество игрового времени.

21:15 «Вест Бромвич» заполучил в свои ряды вратаря «МЮ» Андерса Линдегаарда. 31-летний страж ворот заключил соглашение сроком на два года.

21:10 Неужели «Реал» заполучил голкипера «МЮ» Давида Де Хеа? В Англии сообщают, что стороны ударили по рукам. Сделка оценивается в 29 миллионов фунтов.

20:53 Полузащитник Эмануэле Джаккерини вернулся в чемпионат Италии. «Сандерленд» отправил своего хавбека в «Болонью», в которой на правах аренды он проведет текущий сезон.

20:43 «Дженоа» не стала ограничиваться лишь арендой Ансальди и одолжила у «Галатасарая» Блерима Джемаили.

20:41 Московский «Спартак» подтвердил информацию о том, что нападающий команды Вячеслав Кротов продолжит свою карьеру в «Уфе».

20:26 «Рединг», где еще не так давно числился нападающий Павел Погребняк, одолжил у «Челси» на сезон полузащитника Лукаса Пиазона.

20:12 Просторы Дании отправился покорять защитник петербургского «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов. Футболиста приютил местный «Орхус». У сине-бело-голубых останется приоритетное право выкупа контракта игрока.

20:08 «Байер» подтвердил трансфер Чичарито. Нападающий без труда покинул «Манчестер Юнайтед» и отправился в Германию, где проведет три года.

20:00 Нападающий «Порту» Адриан Лопес попробует силы в испанской Примере. Форвард текущий сезон на правах аренды проведет в «Вильярреале».

19:54 «Крылья Советов» отзаявили полузащитника Эмина Махмудова…. Куда отправился футболист? Пока не ясно.

19:45 Роландо находился в поле зрения московского «Спартака» и петербургского «Зенита», но защитник «Порту» сделал выбор в пользу «Марселя».

19:40 Говорят, что московское «Динамо» дозаявило защитника Самба, который пытался трудоустроиться в Турции, но так и не смог этого сделать.

19:32 Пермский «Амкар» укрепил линию атаки бывшим игроком «Работничков» Чумой Анене. Новичок будет выступать в чемпионате России под 11-м номером.

19:26 Хавбек дортмундской «Боруссии» Оливер Кирх стал игроком «Падерборна». Отметим, что в Германии 26 минут назад официально закрылось трансферное окно.

19:20 ЦСКА подтвердил подписание контракта с Амиром Натхо по схеме «1+3». Футболист будет заявлен для участия в чемпионате России и Лиги чемпионов.

19:10 Известный по выступлению за «Баварию» Роке Санта Крус текущий сезон проведет в «Малаге». Ветеран уже выступал за данный коллектив с 2012 по 2014 годы.

19:06 «Вольфсбург» усиливает и защитную линию, подтвердив переход футболиста «Баварии» Данте. Контракт с 31-летним игроком рассчитан на 3 сезона, сумма трансфера осталась неизвестной.

19:00 Новости часа. Короткой строкой:

- защитник Фелипе из Бразилии подписал контракт с "Удинезе". 31-летний игрок пришел в клуб на правах свободного агента.

- во французский "Сент-Этьен" перешел лучший бомбардир "Рапида" 24-летний словенский нападающий Роберт Берич. 27 голов в 36 матчах парниша наколотил в минувшем сезоне.

- 20-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Билоног стал игроком "Урала".

- "Бордо" приобрел центрального защитника "Гремио" Пабло.

- Экс-защитник "Томи" Живко Миланов будет играть за "Левски".

- Владислав Игнатьев может оказаться в московском "Динамо".

- "Интер" плюнул на трансфер Эдера и переключился на Льяича из "Ромы".

18:48 Юлиан Дракслер официально перешел из "Шальке" в "Вольфсбург". Стоимость трансфера (че-то до фига) - в районе 35 млн евро.

18:43 Аднан Янузай официально арендован "Боруссией" Дортмунд.

18:40 Вот это номер! Алессандро Неста назначен тренером "Майами". Ух, веселье в МЛС!

18:34 Переходище! Шутка:) Просто "Зенит" продал в "Крылья Советов" защитника Милана Родича. Теперь с Родичем и Молло самарцы точно всех победят!

18:30 "Интер" очень хочет заполучить форварда "Сампдории" Эдера и готов за него заплатить 12 млн евро. Но команда переговорщиков на против требует не меньше 15. Миланцы пошли скрести по сусекам дальше.

18:21 Антони Мартиаль на подъезде! Чувствуете запах денег? Мммм... Да, так пахнут 35 млн фунтов, с которыми очень скоро расстанется "Манчестер Юнайтед".

18:17 Блащиковски полетел... Говорят, игрок "Боруссии" переходит в "Фиорентину".

18:11 ЦСКА отдал Дмитрия Ефремова в чешский "Слован". Обещали армейцы аренду в европейский клуб - выполнили обещание. Удачи, Дима!

18:07 Фабио Борини вернулся в "Сандерленд". В "Ливерпуле" форвард ничем не запомнился. Вернулся и молодец. Контракт должен быть подписан на 4 года. Сумма сделки - 7,75 млн фунтов. Может вырасти еще на два миллиончика, но чуть позже.

18:00 Новости часа. Короткой строкой:

- Виктор Вальдес может оказаться в "Марселе".

- "Торино" снова отверг предложение "Ромы о трансфере правого защитника Бруно Переса.

- Лорик Кана (или Цана - вам как больше нравится?) возвращается во Францию. Полузащитник "Лацио" согласовал контракт с "Нантом".

- «Реал» продлил контракт с Каземиро, который выступал в прошлом году в аренде за «Порту».

- Дракслер уже фоткается в форме "Вольфсбурга", так что скоро будет объявлено о трансфере официально.

- А "Тоттенхэм" продолжает отжигать: после 18 млн за Витселя "шпоры" решили пойти дальше и предложили купить Адебайора... "Манчестер Юнайтед"!

17:49 Амир Натхо все-таки должен оказаться в ЦСКА. В этом уверено одно малоизвестное издание (даже менее известное, чем "Бомбардир" - а есть и такие, да). Так вот, контракт с игроком дубля "Барселоны" будет рассчитан на 4 года, а за сам трансфер армейцы не заплатят ни копейки. #ГинерВсеКупил

17:38 В Испании сообщают, что «Реал» все же смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере голкипера Давида Де Хеа. Сумма сделки оценивается в 30-35 миллионов евро. Вот так вот.

17:30 А вот и «Рома» подтвердила трансфер хавбека «Динамо» Вильяма Ванкера. Ему достался в стане «волков» 21-й номер.

17:20 Андрей Панюков наконец-то определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. Бывший нападающий московского «Динамо» попробует свои силы в «Аяччо».

17:05 Новости часа. Короткой строкой:

- киевское "Динамо" отправило форварда Дьемерси Мбокани на медосмотр в "Норвич". Цена вопроса - 5-6 миллионов фунтов.

- защитник "Милана" Кристиан Дзаккардо перешел в "Карпи". Контракт подписан по схеме «1+2».

- Георги Милановым заинтересовался "Штутгарт". В Германии осталось до конца трансферного окна не так много времени, так что ждем развития событий.

- Джонатан де Гузман из "Наполи" вот-вот переберется в "Борнмут" по аренде. Крутой клуб, кстати! Вы читали наш текст?

- "Тоттенхэм" решил посмешить "Зенит" и предложил за Акселя Витселя 18 миллионов евро. Даже не фунтов, а евро! Петросяны, блин.

- "Интер" сообщает, что никуда не продаст защитника Юто Нагатомо. Ну и молодцы.

17:00 Полузащитник Аарон Хант не собирается просиживать свои штаны в «Вольфсбурге» и отправился покорять «Гамбург». Пока на правах аренды.

16:54 Многие этим летом сватали защитника мадридского «Реала» Каземиро в другие клубы, а он взял и продлил действующее соглашение.

16:51 Экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс призывает своего коллегу по амплуа Давада Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» поскорее определится со своим будущим.

«Де Хеа фантастический вратарь и я надеюсь, что он окажется в той команде, в которой хочет. Понятно, что сейчас все складывается не так позитивно, как хотелось бы, но время еще есть».

16:45 Александр Криворучко не смог закрепиться в махачкалинском «Анжи» и отправляется в «Томь». Голкипер будет выступать в новом клубе на правах аренды.

16:37 Можете сами посчитать, сколько игроков продал "Манчестер Юнайтед" начиная с сезона-2012/13 и, как следствие, изменили состав.

16:35 А «Нерадзурри» близки к тому, чтобы подписать хавбека «Галатасарая» Фелипе Мело, стоимость которого оценивается в 3,5 миллиона. Заодно клуб из Милана сбагрил в «Болонью» Сафира Тайдера. Условия сделки – аренда на два года с обязательным выкупом прав на футболиста.

16:31 «Ювентус» увел из «Интера» Эрнанеса. Сообщается, что клуб из Турина раскошелился ради футболиста на 11 миллионов евро.

16:20 Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц близок к переезду в чемпионат Турции. В услугах футболиста заинтересован местный «Галатасарай».

16:12 Комментатор ВГТРК и большой друг «Бомбардира» Александр Неценко сообщает, что самарские «Крылья Советов» укрепят свою линию атаки еще одним легионером.

16:03 Рауль Гарсия решил избавиться от одной буквы в своем клубе и перешел из «Атлетико» в «Атлетик».

15:47 "Спартак" включился в борьбу за форварда "Тоттенхэма" Эммануэля Адебайора. Трансферная стоимость тоголезца - 5 миллионов евро. Помимо красно-белых на Адебайора претендует и "Астон Вилла". Нападающий в этом сезоне пока не сыграл за «шпор», а вот в прошлом в 13 матчах забил два гола.

15:40 Очень скоро «Манчестер Юнайтед» останется без своего резервного голкипера Андерса Линдегаарда. Футболист уже находится в расположении «Вест Бромвича» и проходит в клубе медобследование.

15:35 Казанский «Рубин» не стал удерживать у себя Марко Ливайю и отпустил того в Италию. Форвард текущий сезон проведет в «Эмполи».

15:30 Добрый день! Последний день лета обещает быть весьма жарким, но не из-за погода – трансферное окно постепенно закрывается, поэтому клубы будут до последнего стараться укрепить свой состав.

И сразу же о «Зените», который избавился от защитника Кристиана Ансальди, отдав того в аренду в «Дженоа», а также от форварда Луки Джорджевича, который будет выступать за «Понферрадину». Сообщается, что полузащитник сине-бело-голубых Александр Рязанцев станет игроком московского «Динамо».

Подопечные Андрея Кобелева, в свою очередь, расстались с хавбеком Вильямом Ванкером, который пополнил стан «Ромы». Московский «Спартак» присматривается к полузащитнику «Динамо» Алексею Ионову.