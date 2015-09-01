Сеск в большом городе #3. Какие девушки нравятся футболистам

Какие игроки нравятся девушкам мы уже выяснили, но, прокручивая в голове формулировку этого вопроса, автор "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко натолкнулась на смежный вопрос – какие же барышни нравятся самим футболистам?

Почему юные таланты так усердно стремятся на вершину футбольного олимпа? Ради денег и славы, скажете вы, и я с вами соглашусь, но это наверняка не главный аргумент в пользу профессионального футбола. Одно из самых важных – признание девушек по всему миру и возможность выбирать из всех существующих лучших особей. Итак, я посмотрела на девушек и жен современных игроков и поняла, что они, как бы это ни звучало, поддаются классификации. Предлагаю вам пятерку самых типичных представительниц каждой категории.

ТП/модель

Вы и сами знаете, как расшифровывается сочетание этих двух букв, поэтому все вроде бы ясно. "Типичная представительница" - наиболее частая категория, встречающаяся среди жен и девушек футболистов. Моделями могут похвастаться Марио Гетце, Томас Вермален, Криштиану Роналду со своей армией бесконечно сменяющих друг друга моделей и многие-многие другие. Они красивы, спортивны, без конца фотографируют свое отражение в зеркале и выкладывают в сеть по сотне селфи с надутыми губами на радость миллионам подписчиков.

Кажется, что футболисты и модели были изначально созданы друг для друга, ведь представители этих двух профессий зарабатывают ногами, светят личиком (иногда и лифчиком), наслаждаясь славой и признанием, и не знают о понятии IQ. Да и зачем? Все вышеперечисленные качества собрала, к примеру, девушка Зорана Тошича – жгучая брюнетка Йована Гайич. Светская львица, тусовщица Йована познакомилась с сербским игроком ЦСКА на одном из известных клубных курортов и, недолго думая, перебралась вслед за футболистом в Москву. О типичности девушки можно пытаться рассуждать, рассматривая бесконечные фотографии в Instagram. Хотя кто мы такие, чтобы кого-то судить.

Instagram Йованы Гайич

Детская любовь

От циничности в сторону моделей и соответствующих им футболистов перейдем в романтическое русло. В современном футболе встречаются парочки (и довольно много), которые формируются еще в детстве. Игроки повстречали своих избранниц в юном возрасте, не обладая баснословными зарплатами и идеальными прическами. Образцовыми отношениями могут похвастаться в основном испаноговорящие игроки. К примеру, Фернандо Торрес и его жена Олалья Домингес вместе со школьной скамьи и, пройдя через различные неурядицы, сейчас счастливо воспитывают двоих детей. Нандо не раз признавался в интервью, что Олалья поддерживает мужа во всех начинаниях и морально помогает в трудные времена. Девушка далека от модельных стандартов, но кого это волнует, когда речь идет о большой и светлой любви.

Подобная история, вызывающая у русских дев завистливое "бывает же такое", случилась и в жизни голкипера Пепе Рейны, не так давно вернувшегося в "Наполи". В 2006 году испанец женился на своей давней подруге красавице Йоланде Руис, и все это время девушка только и делает, что рожает детей. Их в семье Рейны уже пятеро – 3 дочки и 2 сыночка. И кажется, пара пока не планирует останавливаться.

Детская любовь переросла в счастливый брак и у легендарного Лионеля Месси. Со своей избранницей Антонеллой Рокуццо аргентинец познакомился оооочень давно, однако разглядеть высокие чувства смог только в 2009 году. Игрок признается, что жалеет о том, что не распознал свою истинную любовь раньше. Эх, романтика да и только.

Instagram Олальи Домингес

Instagram Антонеллы Рокуццо

Instagram Йоланды Руис

Телезвезда

В последние годы также наметилась тенденция к появлению парочек "корреспондентка спортивного ТВ/футболист". Что выглядит вполне себе корыстно. Девушки получают доступ к кромке поля, надевают обтягивающие вещички, каблуки и не оставляют игрокам ни единого шанса на отступление. К слову, их уже начали выгонять с футбольных полей (как случилось с сербской корреспонденткой Катариной Сречкович), но все без толку – бесчисленная армия тележурналисток, жаждущих удачно выйти замуж, рвется в атаку.

Зачастую эту профессию выбирают бывшие модели, не успевшие подобрать себе игрока в период прошлой карьеры. Звездами телевидения хвастаются и демонстрируют Икер Касильяс, Серхио Рамос и сейчас (судя по слухам) Криштиану Роналду. Говорят, он начал встречаться с той самой мексиканской телеведущей, у которой ну очень много талантов: раз талант, два талант, три талант. И теперь именно Ванесса Хуппенкотен приводит португальца в себя после расставания с нашей любимой моделью Ириной Шейк.

Но моду на ТВ-звезд первым ввел голкипер Икер Касильяс, начавший строить отношения с гуру спортивной журналистики Сарой Карбонеро. А там вслед за товарищем инициативу перехватил и Серхио Рамос, женившийся на спортивном комментаторе Пилар Рубио. И эта мода, кажется, еще не скоро пройдет, так что модели точно знают, чем заняться на пенсии.

Instagram Сары Карбонеро

Instagram Пилар Рубио

Instagram Ванессы Хуппенкотен

Альфасамка

Альфасамками я нагло обозвала девушек, которые первоначально были известнее своих мужей-футболистов. Что, кстати, частое явление в России. Если вы до 2012 года знали, кто такой Дмитрий Тарасов, то вы истинный болельщик "Локомотива". Сейчас второй вице-капитан московского клуба в поисковиках обозначается не иначе, как муж Ольги Бузовой, той еще светской львицы.

Такая же участь была ранее актуальна и для Федора Смолова, которого теперь можно найти по запросу "бывший парень Виктории Лопыревой". Но футболист не растерялся - сделал себе громкое имя и неплохую карьеру. Видимо, чтобы бывшая подружка в яростных порывах кусала локти. Здесь же можно вспомнить мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина и мужа Татьяны Булановой Владислава Радимова. Удобный брак, идущий на руку обеим сторонам.

Instagram Ольги Бузовой

Instagram Виктории Лопыревой

Instagram Юлии Началовой

Певица

Но бывают воистину звездные парочки, где оба партнера одинаково известны. Новостями о ходе своих отношений они взрывают все светские хроники, глянцевые журналы и дамские блоги. Наиболее частый вариант – роман именитого игрока с не менее именитой певицей. И о ком сейчас все подумали? Естественно, о Шакире и Жераре Пике. Фанаты не успевают умиляться фотографиям певицы, активно болеющей за мужа на "Камп Ноу", а также новым известиям о двух детях парочки. И здесь – никаких пререканий. Пара ну очень красивая.

Кстати, вы думаете, Давид де Хеа так стремится в Мадрид ради яркой карьеры в королевском клубе? Нет, конечно. Вратарь намерен вернуться в столицу Испании к своей девушке – певице Эдурне, пока никто другой ее не увел. Девушка, к слову, в этом году представляла страну на музыкальном конкурсе Евровидение, заявив о себе на всю Европу. Вот голкипер и засуетился. Кто знает, что может произойти в горячем Мадриде, пока он защищает ворота "Манчестер Юнайтед" на далеком Туманном Альбионе. Будем верить, что их чувства преодолеют расстояния и упрямство Луи ванн Гала. Как и у всех звездных парочек, в духе Дэвида и Виктории Бекхэм, которым желаю взаимной бескорыстности.

Instagram Шакиры

Instagram Эдурне

Instagram Виктории Бекхэм

Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол

Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов