Сеск в большом городе #3. Какие девушки нравятся футболистам

Какие игроки нравятся девушкам мы уже выяснили, но, прокручивая в голове формулировку этого вопроса, автор "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко натолкнулась на смежный вопрос – какие же барышни нравятся самим футболистам?
Почему юные таланты так усердно стремятся на вершину футбольного олимпа? Ради денег и славы, скажете вы, и я с вами соглашусь, но это наверняка не главный аргумент в пользу профессионального футбола. Одно из самых важных – признание девушек по всему миру и возможность выбирать из всех существующих лучших особей. Итак, я посмотрела на девушек и жен современных игроков и поняла, что они, как бы это ни звучало, поддаются классификации. Предлагаю вам пятерку самых типичных представительниц каждой категории.
ТП/модель
Вы и сами знаете, как расшифровывается сочетание этих двух букв, поэтому все вроде бы ясно. "Типичная представительница" - наиболее частая категория, встречающаяся среди жен и девушек футболистов. Моделями могут похвастаться Марио Гетце, Томас Вермален, Криштиану Роналду со своей армией бесконечно сменяющих друг друга моделей и многие-многие другие. Они красивы, спортивны, без конца фотографируют свое отражение в зеркале и выкладывают в сеть по сотне селфи с надутыми губами на радость миллионам подписчиков.
Кажется, что футболисты и модели были изначально созданы друг для друга, ведь представители этих двух профессий зарабатывают ногами, светят личиком (иногда и лифчиком), наслаждаясь славой и признанием, и не знают о понятии IQ. Да и зачем? Все вышеперечисленные качества собрала, к примеру, девушка Зорана Тошича – жгучая брюнетка Йована Гайич. Светская львица, тусовщица Йована познакомилась с сербским игроком ЦСКА на одном из известных клубных курортов и, недолго думая, перебралась вслед за футболистом в Москву. О типичности девушки можно пытаться рассуждать, рассматривая бесконечные фотографии в Instagram. Хотя кто мы такие, чтобы кого-то судить.
Детская любовь
От циничности в сторону моделей и соответствующих им футболистов перейдем в романтическое русло. В современном футболе встречаются парочки (и довольно много), которые формируются еще в детстве. Игроки повстречали своих избранниц в юном возрасте, не обладая баснословными зарплатами и идеальными прическами. Образцовыми отношениями могут похвастаться в основном испаноговорящие игроки. К примеру, Фернандо Торрес и его жена Олалья Домингес вместе со школьной скамьи и, пройдя через различные неурядицы, сейчас счастливо воспитывают двоих детей. Нандо не раз признавался в интервью, что Олалья поддерживает мужа во всех начинаниях и морально помогает в трудные времена. Девушка далека от модельных стандартов, но кого это волнует, когда речь идет о большой и светлой любви.
Подобная история, вызывающая у русских дев завистливое "бывает же такое", случилась и в жизни голкипера Пепе Рейны, не так давно вернувшегося в "Наполи". В 2006 году испанец женился на своей давней подруге красавице Йоланде Руис, и все это время девушка только и делает, что рожает детей. Их в семье Рейны уже пятеро – 3 дочки и 2 сыночка. И кажется, пара пока не планирует останавливаться.
Детская любовь переросла в счастливый брак и у легендарного Лионеля Месси. Со своей избранницей Антонеллой Рокуццо аргентинец познакомился оооочень давно, однако разглядеть высокие чувства смог только в 2009 году. Игрок признается, что жалеет о том, что не распознал свою истинную любовь раньше. Эх, романтика да и только.
Телезвезда
В последние годы также наметилась тенденция к появлению парочек "корреспондентка спортивного ТВ/футболист". Что выглядит вполне себе корыстно. Девушки получают доступ к кромке поля, надевают обтягивающие вещички, каблуки и не оставляют игрокам ни единого шанса на отступление. К слову, их уже начали выгонять с футбольных полей (как случилось с сербской корреспонденткой Катариной Сречкович), но все без толку – бесчисленная армия тележурналисток, жаждущих удачно выйти замуж, рвется в атаку.
Зачастую эту профессию выбирают бывшие модели, не успевшие подобрать себе игрока в период прошлой карьеры. Звездами телевидения хвастаются и демонстрируют Икер Касильяс, Серхио Рамос и сейчас (судя по слухам) Криштиану Роналду. Говорят, он начал встречаться с той самой мексиканской телеведущей, у которой ну очень много талантов: раз талант, два талант, три талант. И теперь именно Ванесса Хуппенкотен приводит португальца в себя после расставания с нашей любимой моделью Ириной Шейк.
Но моду на ТВ-звезд первым ввел голкипер Икер Касильяс, начавший строить отношения с гуру спортивной журналистики Сарой Карбонеро. А там вслед за товарищем инициативу перехватил и Серхио Рамос, женившийся на спортивном комментаторе Пилар Рубио. И эта мода, кажется, еще не скоро пройдет, так что модели точно знают, чем заняться на пенсии.
Альфасамка
Альфасамками я нагло обозвала девушек, которые первоначально были известнее своих мужей-футболистов. Что, кстати, частое явление в России. Если вы до 2012 года знали, кто такой Дмитрий Тарасов, то вы истинный болельщик "Локомотива". Сейчас второй вице-капитан московского клуба в поисковиках обозначается не иначе, как муж Ольги Бузовой, той еще светской львицы.
Такая же участь была ранее актуальна и для Федора Смолова, которого теперь можно найти по запросу "бывший парень Виктории Лопыревой". Но футболист не растерялся - сделал себе громкое имя и неплохую карьеру. Видимо, чтобы бывшая подружка в яростных порывах кусала локти. Здесь же можно вспомнить мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина и мужа Татьяны Булановой Владислава Радимова. Удобный брак, идущий на руку обеим сторонам.
Певица
Но бывают воистину звездные парочки, где оба партнера одинаково известны. Новостями о ходе своих отношений они взрывают все светские хроники, глянцевые журналы и дамские блоги. Наиболее частый вариант – роман именитого игрока с не менее именитой певицей. И о ком сейчас все подумали? Естественно, о Шакире и Жераре Пике. Фанаты не успевают умиляться фотографиям певицы, активно болеющей за мужа на "Камп Ноу", а также новым известиям о двух детях парочки. И здесь – никаких пререканий. Пара ну очень красивая.
Кстати, вы думаете, Давид де Хеа так стремится в Мадрид ради яркой карьеры в королевском клубе? Нет, конечно. Вратарь намерен вернуться в столицу Испании к своей девушке – певице Эдурне, пока никто другой ее не увел. Девушка, к слову, в этом году представляла страну на музыкальном конкурсе Евровидение, заявив о себе на всю Европу. Вот голкипер и засуетился. Кто знает, что может произойти в горячем Мадриде, пока он защищает ворота "Манчестер Юнайтед" на далеком Туманном Альбионе. Будем верить, что их чувства преодолеют расстояния и упрямство Луи ванн Гала. Как и у всех звездных парочек, в духе Дэвида и Виктории Бекхэм, которым желаю взаимной бескорыстности.
Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол