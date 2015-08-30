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    «Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1, «Рома» - «Ювентус» - 2:1, «Кубань» - ЦСКА -0:1. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    30.08.2015 17:45
    «Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.

    «Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.

    21:50 В концовке встречи Игорь Акинфеев отразил пенальти и позволил армейцам одержать волевую победу. Спасибо, что были с нами!

    21:44 Набабкин выводит ЦСКА вперед!

    21:00 Пауло Дибала сократил отставание, но на большее "Ювентус" не хватило.

    20:40 Преимущество "Ромы" удваивает Джеко!

    20:23 Миралем Пьянич не оставляет никаких шансов Буффону и выводит "Рому" вперед!

    20:00 Текстовый онлайн и видеотрансляция матча "Кубань" - ЦСКА ждут вашего присутствия. Присоединяйтесь!

    19:53 "Суонси" наносит "МЮ" первое поражение в сезоне!

    19:23 Что происходит?? "Суонси" выходит вперед! Гомис отличился.

    19:18 Андре Айю выравнивает положение! Есть первый пропущенный гол "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне.

    19:05 Хуан Мата открывает счет! "Манчестер Юнайтед" впереди!

    18:59 По матчу "Рома" - "Ювентус" доступны текстовый онлайн и видеотрансляция. Давайте следить за футболом вместе!

    18:55 Закончен матч "Мордовия" - "Рубин". Хозяева победили со счетом 2:1.

    18:49 "Манчестер Юнайтед" уже семь таймов играет на ноль.

    18:35 Портнягин один мяч отыграл.

    18:30 Главный матч итальянского тура стартует через полчаса, а у нас есть текст про команду-аутсайдера с красивой футбольной историей.

    18:25 Там Кевин Де Брюйне в "Манчестер Сити" перешел. А Кингсли Коман уехал в "Баварию". Неплохие трансферные новости.

    18:20 Состав "Ромы":

    18:18 Стартовый состав "Ювентуса" на матч против "Ромы":

    18:10 Руслан Мухаметшин увеличивает преимущество "Мордовии"!

    17:59 Текстовый онлайн и видеотрансляция матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед" уже ждут вас.

    17:38 Далибор Стеванович выводит "Мордовию" вперед. А у Рыжикова красная карточка!

    17:30 Составы "Манчестер Юнайтед" и "Суонси"

    17:00 Всех ждем в текстовом онлайне матча "Мордовия" - "Рубин".

    16:36 Состав "Мордовии"

    16:35 Состав "Рубина"

    16:18 "Саутгемптон" забил под занавес первого тайма. "Норвич" уже играет в меньшинстве.

    15:50 Все свои голы в нынешнем сезоне "Саутгемптон" забил головой (два).

    15:38 Статистика матча "Локомотив" - "Краснодар"

    15:32 "Саутгемптон" и "Норвич" начали свой матч. Уже на второй минуте голкипер "канареек" Джон Радди потащил сумасшедший удар со штрафного!

    15:24 "Локомотив" одерживает волевую победу и продолжает беспроигрышную серию!

    14:46 Дожимает "Локомотив"! Четыре раза за одну атаку били футболисты "Локо" и все-таки добились своего!

    14:20 Пока счет ничейный, но все основные события еще впереди. Как вам первый тайм?

    13:49 Каким-то непостежимым образом Ниассе выравнивает положение!

    13:41 Федор Смолов открывает счет!

    13:30 Перемещаемся в наш текстовый онлайн встречи "Локомотив" - "Краснодар". Встретимся здесь после матча.

    13:23 Против команды Кононова сегодня явно говорит усталость. Дуэль с финским клубом ХИК получилась не самой сложной, но сил все равно отняла немало.

    13:21 "Локомотив" пока не знает поражений в чемпионате. Смогут ли хозяева продолжить свою беспроигрышную серию?

    13:15 Несколько игр тура уже сыграны. Видели наш шикарный фоторепортаж с матча "Спартак" - "Анжи"?

    13:10 Молодежные команды "Локомотива" и "Краснодара" разошлись с ничейным счетом 1:1. Вот так игрок "Локо" Георгий Махатадзе лупил в этой встрече с центра поля.

    13:04 Состав "Краснодара"

    13:03 Стартовый состав "Локомотива"


    13:00 Соскучились по большому футболу? "Локомотив" и "Краснодар" начнут уже через полчаса. Оставляйте в комментариях свои прогнозы на исход предстоящего поединка. Периодически обновляйте страницу. Сегодня вас ждет много всего интересного!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 30 августа 2015, 16:08

      Краснодар - позор!!!!!!!!!!!!!!!!! Это не игра бронзового призера чемпионата. Куда смотрит Кононов? Отвратительная игра в Москве! Ари вообще потерял навыки футбола, пора в Дубль на полгода. Быстрова - уволить. Вандерсона - продать по любой цене. Гадзинский столько наворотил, что на целый год хватит - в Дубль. Ахметов ещё не отошел от предыдущего первенства - в Дубль. Лаборде срочно продать - заелся. Защите сделать хорошую встряску, а то в Лиге Европы наковыряют им. Вот такие пожелания господину Кононову.

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