«Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1, «Рома» - «Ювентус» - 2:1, «Кубань» - ЦСКА -0:1. Онлайн событий дня

«Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.

«Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.

21:50 В концовке встречи Игорь Акинфеев отразил пенальти и позволил армейцам одержать волевую победу. Спасибо, что были с нами!

21:44 Набабкин выводит ЦСКА вперед!

21:00 Пауло Дибала сократил отставание, но на большее "Ювентус" не хватило.

20:40 Преимущество "Ромы" удваивает Джеко!

20:23 Миралем Пьянич не оставляет никаких шансов Буффону и выводит "Рому" вперед!

20:00 Текстовый онлайн и видеотрансляция матча "Кубань" - ЦСКА ждут вашего присутствия. Присоединяйтесь!

19:53 "Суонси" наносит "МЮ" первое поражение в сезоне!

19:23 Что происходит?? "Суонси" выходит вперед! Гомис отличился.

19:18 Андре Айю выравнивает положение! Есть первый пропущенный гол "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне.

19:05 Хуан Мата открывает счет! "Манчестер Юнайтед" впереди!

18:59 По матчу "Рома" - "Ювентус" доступны текстовый онлайн и видеотрансляция. Давайте следить за футболом вместе!

18:55 Закончен матч "Мордовия" - "Рубин". Хозяева победили со счетом 2:1.

18:49 "Манчестер Юнайтед" уже семь таймов играет на ноль.

18:35 Портнягин один мяч отыграл.

18:30 Главный матч итальянского тура стартует через полчаса, а у нас есть текст про команду-аутсайдера с красивой футбольной историей.

18:25 Там Кевин Де Брюйне в "Манчестер Сити" перешел. А Кингсли Коман уехал в "Баварию". Неплохие трансферные новости.

18:20 Состав "Ромы":

18:18 Стартовый состав "Ювентуса" на матч против "Ромы":

18:10 Руслан Мухаметшин увеличивает преимущество "Мордовии"!

17:59 Текстовый онлайн и видеотрансляция матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед" уже ждут вас.

17:38 Далибор Стеванович выводит "Мордовию" вперед. А у Рыжикова красная карточка!

17:30 Составы "Манчестер Юнайтед" и "Суонси"

17:00 Всех ждем в текстовом онлайне матча "Мордовия" - "Рубин".

16:36 Состав "Мордовии"

16:35 Состав "Рубина"

16:18 "Саутгемптон" забил под занавес первого тайма. "Норвич" уже играет в меньшинстве.

15:50 Все свои голы в нынешнем сезоне "Саутгемптон" забил головой (два).

15:38 Статистика матча "Локомотив" - "Краснодар"

15:32 "Саутгемптон" и "Норвич" начали свой матч. Уже на второй минуте голкипер "канареек" Джон Радди потащил сумасшедший удар со штрафного!

15:24 "Локомотив" одерживает волевую победу и продолжает беспроигрышную серию!

14:46 Дожимает "Локомотив"! Четыре раза за одну атаку били футболисты "Локо" и все-таки добились своего!

14:20 Пока счет ничейный, но все основные события еще впереди. Как вам первый тайм?

13:49 Каким-то непостежимым образом Ниассе выравнивает положение!

13:41 Федор Смолов открывает счет!

13:30 Перемещаемся в наш текстовый онлайн встречи "Локомотив" - "Краснодар". Встретимся здесь после матча.

13:23 Против команды Кононова сегодня явно говорит усталость. Дуэль с финским клубом ХИК получилась не самой сложной, но сил все равно отняла немало.

13:21 "Локомотив" пока не знает поражений в чемпионате. Смогут ли хозяева продолжить свою беспроигрышную серию?

13:15 Несколько игр тура уже сыграны. Видели наш шикарный фоторепортаж с матча "Спартак" - "Анжи"?

13:10 Молодежные команды "Локомотива" и "Краснодара" разошлись с ничейным счетом 1:1. Вот так игрок "Локо" Георгий Махатадзе лупил в этой встрече с центра поля.

13:04 Состав "Краснодара"

13:03 Стартовый состав "Локомотива"





13:00 Соскучились по большому футболу? "Локомотив" и "Краснодар" начнут уже через полчаса. Оставляйте в комментариях свои прогнозы на исход предстоящего поединка. Периодически обновляйте страницу. Сегодня вас ждет много всего интересного!