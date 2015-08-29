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  • Трансферные слухи. Бэйл переходит в «Манчестер Юнайтед», Венгер заинтересован в Ярмоленко

Трансферные слухи. Бэйл переходит в «Манчестер Юнайтед», Венгер заинтересован в Ярмоленко

<p><em>О высоком спросе Ярмоленко, супер сделке между «МЮ» и «Реалом», еще одном «старом синьоре» для «Баварии» и возвращении Пато в Европу – в обзоре последних трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Англия</strong></span></p> <p>В очередной раз не договорившись с «Эвертоном» о покупке защитника Джона Стоунза, «Челси» нашел альтернативный вариант усиления обороны. Эсекиэль Гарай из «Зенита», а также Аймен Абденнур, представляющий «Монако», вызывают у лондонцев наибольший интерес. За трансфер второго синие планируют заплатить 15 миллионов фунтов. Вместе с тем поспособствовать переходу может сам африканец, желающий сменить обстановку, и тот факт, что «Монако» желает разгрузить зарплатную ведомость.   </p> <p>Не оставляя попыток приобрести у «Реал Мадрида» Гарета Бэйла, «МЮ» готов на отчаянный шаг. За переезд валлийца на «Олд Траффорд» боссы «манкунианцев» предложили «сливочным» баснословные 65 миллионов фунтов, а самому Бэйлу – контракт на 300 тысяч фунтов в неделю. Вдобавок к этому в том же направлении проследует вратарь Давид де Хеа. «Галактикос» уже намеревались приобрести испанца. Теперь, когда де Хеа утратил доверие Ван Гала, мадридцы могут легко получить то, что хотели. </p> <p>«Тоттенхэм» может усилиться бразильцем Алешандре Пато, права на которого принадлежат «Коринтиансу». Жилмар Велоз, агент нападающего, сейчас находится в Лондоне, где проводит переговоры с представителями «шпор». Ранее сообщалось, что в Пато заинтересованы «МЮ» и «Челси».    </p> <p>Андрей Ярмоленко, чей карьерный путь связывают то с «Эвертоном», то с «Барселоной», является трансферной целью лондонского «Арсенала». В переходе игрока киевского «Динамо» заинтересован лично наставник «канониров» Арсен Венгер, который, как сообщается, уже успел провести переговоры с агентом 25-летнего украинца. Конкуренцию «Арсеналу» составит дортмундская «Боруссия», предложившая за хавбека 20 миллионов евро. </p> <p>Защитник «Вест Бромвича» Джолеон Лескотт может перекочевать в «Астон Виллу». За бывшего игрока «Манчестер Сити» «львы» готовы отдать 2 миллиона фунтов. Эти деньги помогут «дроздам» в приобретении центрбека «МЮ» Джонни Эванса. За североирландца «Вест Бромвич» предложил 8 миллионов фунтов.</p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440871274_20150801_zaa_n230_243.jpg" style="height:458px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Вслед за Артуро Видалем ряды «Баварии» пополнит еще один игрок «Ювентуса». Речь о Кингсли Комане. Оба клуба сошлись на том, что 19-летний француз проведет этот сезон в «Баварии» на правах аренды. При этом уже в следующее лето немецкий клуб сможет за 20 миллионов евро выкупить полноценный контракт игрока. Деньги, вырученные за трансфер Комана, «Ювентус» планирует потратить на покупку Юлиана Дракслера из «Шальке-04».</p> <p>Предметный интерес к форварду «Тоттенхэма» Эммануэлю Адебайору испытывает «Лацио». После того как римляне не смогли договориться с Фабио Борини и Алессандро Матри, еще одни переговоры по покупке нападающего они проигрывать не намерены. Сам тоголезец склонен выбрать именно «Лацио», а не «Вест Хэм», который также заинтересован в его услугах.</p> <p>Миланский «Интер» планирует усилить атаку нападающим «Ливерпуля» Фабио Борини. На данный момент переговоры находятся в активной фазе. В случае успеха за Борини «нерадзурри» отдадут 6 миллионов фунтов. Кроме того, итальянская оборона, явно испытывающая переизбыток кадров, в скором времени претерпит изменения. За фулбека миланцев Юто Нагатомо английский «Лестер» готов выложить 3 миллиона фунтов. </p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></strong></p> <p><strong>Испания</strong></p> <p>Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, несмотря на покупку Алеиша Видаля и Арда Турана, ясно дал понять, что трансферная кампания каталонцев еще не окончена. «Мы все еще ведем работу на трансферном рынке, думая над тем, какие зоны можно усилить», – приводит слова Энрике газета Marca. Не смущает специалиста и то, что новобранцы до января не смогут выступать за клуб.</p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Весь мир Барселона Челси Тоттенхэм Лацио Гарай Эсекьель Адебайор Эммануэль Бэйл Гарет Ярмоленко Андрей Коман Кингсли
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