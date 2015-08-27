Все, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов + онлайн событий

<p><em>В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА и «Зенит» узнали своих соперников. Лионель Месси стал лучшим футболистом прошедшего европейского сезона. «Бомбардир» вел онлайн событий церемонии. </em></p> <p><strong>20:05 Вот так выглядят все группы Лиги чемпионов: </strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440695271_Общая фото.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>20:00 </strong>Вот мы все и узнали! Ребята, спасибо, что были все это время с нами. Обсуждайте произошедшее. Делитесь мнениями в комментариях.</p> <p><strong>19:59 Лионель Месси - лучший футболист сезона 2014/15!!!!!!!!</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440694796_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-59-38.932.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:58 Райнер Хольдшук выходит на сцену. </strong></p> <p><strong>19:55 Кандидаты на сцене!</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440694592_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-56-8.695.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:54 Снова голосование. Суарес, Месси или Роналду??</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440694512_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-54-52.434.jpg" style="height:411px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:54 </strong>Кто же станет лучшим футболистом года?</p> <p><strong>19:50 Селия Сашич - лучшая футболистка европейского сезона! </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440694240_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-50-19.213.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:46 Кто же из кандидаток станет победителем?</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440694042_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-46-59.533.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:43 </strong>18 журналистов определяют.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440693920_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-44-55.87.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>19:43 Выбираем лучшую футболистку! </strong></p> <p><strong>19:42 </strong>Как вам жребий, господа?</p> <p><strong>19:40 Группа "D": "Ювентус", "Манчестер Сити", "Севилья", Боруссия Менхенгладбах"</strong></p> <p><strong>19:39 Группа "B": ПСВ, "МЮ" ЦСКА, "Вольфсбург"!!!!</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440693628_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-39-10.499.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:38 Группа "F": "Арсенал", "Бавария", "Олимпиакос", "Динамо Загреб"</strong></p> <p><strong>19:37 Группа "H": "Зенит", "Валенсия", "Лион", "Гент"!!!! </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440693612_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-37-43.595.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:36 Группа "G": "Челси", "Порту" "Динамо Киев", "Маккаби".</strong></p> <p><strong>19:35 Группа "Е": "Барселона", "Байер", "Рома", "БАТЭ". </strong></p> <p><strong>19:34 Группа "А": "ПСЖ", "Реал Мадрид", "Шахтер", "Мальме".</strong></p> <p><strong>19:33 Группа "C": "Бенфика" ,"Атлетико", "Галатасарай", "Астана". </strong></p> <p><strong>19:31 </strong>Последний гость - Эрик Абидаль!</p> <p><strong>19:30 "Рома", "Байер" и "Барселона".</strong></p> <p><strong>19:30 </strong>"<strong>Лион" сыграет с "Зенитом" и "Валенсией".</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440693049_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-30-16.220.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:29 "Бенфика", "Атлетико" и "Галатасарай". </strong></p> <p><strong>19:28 "Шахтер" </strong>сыграет вместе с <strong>"Реалом"</strong> и <strong>"ПСЖ"</strong>. Ой плохо для донецкого клуба!</p> <p><strong>19:27 "Динамо Киев"</strong> вместе с <strong>"Челси" и "Порту"! </strong></p> <p><strong>19:26 "Севилья" </strong>отправляется в группу к <strong>"МС" и "Ювентусу". </strong></p> <p><strong>19:25 ЦСКА попадает в группу к ПСВ и "Манчестер Юнайтед"! НЕПЛОХОЙ ЖРЕБИЙ!</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440692797_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-26-16.409.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:23 "Олимпиакос" </strong>сыграет вместе с "Арсеналом" и "Баварией"! <strong> </strong></p> <p><strong>19:22 Карлес Пуйоль</strong> вытянет команды из третьей корзины! Ждем ЦСКА.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440692608_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-23-10.261.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>19:21 "Байеру" </strong>повезло меньше всех. В группу к <strong>"Барселоне"</strong> отправляются немцы.</p> <p><strong>19:21 А "Манчестер Сити" </strong>отправляется в группу<strong> к "Ювентусу"</strong></p> <p><strong>19:20 "Валенсия" сыграет с "Зенитом"! </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440692434_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-20-12.766.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:20 "Реал Мадрид" и "ПСЖ". Противостояние с приставкой "супер"! </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440692517_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-19-55.484.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:18 "Порту" отправляется в группу к "Челси"! </strong></p> <p><strong>19:16 "Манчестер Юнайтед" и ПСВ! </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440692291_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-17-47.255.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><strong>19:15 "Арсенал" </strong>сыграет в одной группе<strong> с "Баварией"! </strong></p> <p><strong>19:14 "Атлетико"</strong> в групппу к <strong>"Бенфике"</strong>!</p> <p><strong>19:13 </strong>Следующим гостем будет <strong>Жулиано Беллетти.</strong> Именно он определит соперника <strong>"Зенита"</strong> и других грандов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440692081_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-14-17.90.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>19:11</strong> <strong>ПСВ</strong> будет в группе "B", <strong>"ПСЖ"</strong> - в группе "А"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440691973_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-12-31.982.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>19:10 "ЗЕНИТ" отправляется в группу "H"</strong></p> <p><strong>19:09 "Ювентус"</strong> выступит в группе "D"</p> <p><strong>19:08 "Челси"</strong> в группе "G"</p> <p><strong>19:07 "Бавария" </strong>отправляется в группу "F"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440691715_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-8-11.494.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>19:06 "Бенфика" </strong>- группа "С"</p> <p><strong>19:06 "Барселона" </strong>в группу "Е"</p> <p><strong>19:05 </strong>Главное действо вот-вот начнется.</p> <p><strong>19:03 </strong>Команды из России и Украины не сыграют друг с другом на групповом этапе.</p> <p><strong>19:02 </strong>Долго говорит Инфантино.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440691410_Сохраненное изображение 2015-8-27_19-3-6.95.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>19:01 </strong>Средняя аудитория матча Лиги чемпионов - 145 миллионов телезрителей. Неплохо!</p> <p><strong>19:00 "Астана" - </strong>первая команда из Казахстана, пробившаяся в групповой этап Лиги чемпионов!</p> <p><strong>18:59 </strong>Инфантино говорит свою речь.</p> <p><strong>18:56 </strong>Легенды!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440691105_Сохраненное изображение 2015-8-27_18-57-57.682.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>18:56 </strong>Мальдини и Дзанетти поднимаются на сцену. Финал Лиги чемпионов же в Милане пройдет!</p> <p>1<strong>8:55 </strong>Джанни Инфантино на сцене. Скоро все начнется!</p> <p><strong>18:54 </strong>Петр Шмейхель приглашает на сцену Андони Субисаррету, выигрывавшего Лигу чемпионов с "Барселоной" в 1992 году.</p> <p><strong>18:53 </strong>Андреас Иньеста на сцене.</p> <p><strong>18:51 </strong>Приятно было снова увидеть Андреа Пирло в футболке "Ювентуса". Такой игрок ушел покинул Италию...</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440690751_Сохраненное изображение 2015-8-27_18-51-29.235.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>18:48 </strong>Пока наслаждаемся красочными роликами от УЕФА.</p> <p><strong>18:45 </strong>Церемония начинается!</p> <p><strong>18:35 </strong>Жеребьевка начнется уже через 10 минут. Активизируемся! Оставляйте в комментариях свои прогнозы на состав групп.</p> <p><strong>15:10 </strong>Лучший гол сезона 2014/15 забил <strong>Лионель Месси</strong>! Тер-Штеген в матчах с "Баварией" тащил, а Месси красиво забивал и обеспечивал результат.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/7hjDINElwVc" width="720"></iframe></p> <p><strong>15:00 </strong>Стал известен лучший сейв европейского сезона-2014/15. Победителем признан <strong>Марк-Андре Тер-Штеген</strong>. После удара Роберта Левандовски голкипер "Барселоны" умудрился сначала погасить скорость полета мяча, а затем в падении вытащить его с ленточки!</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/ek748AKzhMI" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Новый формат</strong></span></p> <p>Впервые в истории Лиги чемпионов формирование корзин происходило по совершенно новому формату. Если раньше в первую корзину попадали клубы с наивысшим рейтингом, а, например, питерский «Зенит», будучи чемпионом России, мог оказаться в третьей, то теперь все будет происходить куда более честно. В первой корзине обязательно находится действующий победитель Лиги чемпионов («Барселона») и семь победителей чемпионатов наиболее сильнейших футбольных ассоциаций.</p> <p>Здесь отметим один немаловажный факт. Голландский ПСВ не должен был попасть при жеребьевке в первую корзину, но так как испанская «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, то ассоциация Нидерландов получила возможность делегировать свой клуб в корзину к сильнейшим. Остальные три корзины формируются при помощи клубного рейтинга, основанного на показателях команд в пяти последних розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.</p> <p>Юношеская Лига чемпионов будет проходить ровно по такому же формату, что и главный еврокубок. Молодежные команды распределятся по таким же группам и будут играть строго в той же очередности, что и их основные клубы.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Корзина 1: </strong></span>"Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "ПСЖ" (Франция), <strong>"Зенит" (Россия)</strong>, ПСВ (Нидерланды).</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Корзина 2:</strong></span> "Реал Мадрид" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Порту" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Байер" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Корзина 3:</strong></span> «Шахтер» (Украина), «Севилья» (Испания), «Лион» (Франция), «Динамо Киев" (Украина), «Олимпиакос» (Греция), <strong>ЦСКА (Россия)</strong>, «Галатасарай» (Турция), «Рома» (Италия).</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Корзина 4:</strong></span> БАТЭ (Белоруссия), «Боруссия Менхенгладбах" (Германия), «Вольфсбург» (Германия), «Динамо Загреб", «Маккаби" (Израиль), «Гент» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Астана» (Казахстан).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440675114_Роналдуууу.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лучший футболист Европы</strong></span></p> <p>Вся Европа ожидает сегодняшнюю церемонию не только из-за определения состава групп Лиги чемпионов. Этим вечером Лионель Месси, Криштиану Роналду или Луис Суарес добавят в свою копилку еще одну награду – титул лучшего футболиста Европы прошедшего сезона. Такой выбор кандидатов целиком и полностью на совести журналистов. В первую десятку попали также Буффон, Неймар, Азар, Пирло, Видаль, Тевес и Погба, которым совсем немного не хватило для попадания в финальное голосование.</p> <p>Фаворитами в этом противостоянии выглядят Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые и должны разыграть трофей. Аргентинец в прошедшем сезоне побил рекорд Тельмо Сарры по количеству голов в чемпионате Испании. Месси выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Роналду может ответить на это статусом лучшего бомбардира Примеры. Впервые в карьере португальцу удалось забить пять мячей в одном матче – пострадала «Гранада». Отметим, что оба футболиста делят первое место в списке самых результативных игроков Лиги чемпионов, имея в своем активе по 77 голов.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440430" target="_blank">Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси</a></p> <p><strong>В этом материале мы будем вести онлайн событий дня! Следите за обновлениями страницы. </strong></p>