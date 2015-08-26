Анри Хагуш: «Постараемся привезти в Тулу Кубок России»

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш в преддверии матча 1/32 финала Кубка России с "Тамбовом" в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о различиях в тренировочном процессе Виктора Булатова и Дмитрия Аленичева, а также о задачах на сезон.

– Хотелось бы поздравить клуб с неплохим стартом в первенстве ФНЛ. Всего одно поражение в восьми турах.

– Я думаю, что мы, конечно же, могли начать сезон еще лучше. Взять хотя бы то поражение, оно ведь в родных стенах случилось. Можно было бы его избежать.

– Отставание от лидеров всего три очка – это ведь неплохо, так?

– Не буду оценивать выступление тех, кто выше нас в турнирной таблице. От себя добавлю, что "Арсенал" дома мог бы и получше результаты показывать, а то две ничьи и поражение. Выездные игры нам больше удаются. В родных стенах хочется забить, порадовать болельщиков, а наши соперники стараются как можно сильнее закрыться. Даже взять игры с "Волгарем", они чуть ли не всем составом находились в своей штрафной.

– В противостоянии с астраханским коллективом "Арсенал" был ближе к победе или же ничья – это объективный результат?

– Не стал бы делать акцент на данной встрече, впереди еще 30 туров, и весь расклад поменяется не один раз. Надеюсь, что "Арсенал" и дальше будет показывать свой футбол и набирать очки. Верю, что мы добьемся своей цели – выхода в премьер-лигу.

– Именно такую задачу поставило руководство?

– Конечно. По составу и по игре мы достойны путевки в элиту. Верю, что в итоге мы пробьемся в РФПЛ. Но все надо еще на деле доказать.

– После выступления в премьер-лиге с "канонирами", которое завершилось вылетом, не было ли у вас предложений от других команд?

– Если честно, то не знаю, был ли ко мне какой-то интерес вообще. У меня агента нет, ко мне никто не обращался.

– То есть вас все устраивает в Туле и ничего менять не хотели?

– Не то, чтобы не хотел, но я не планировал искать новый клуб. Был бы интерес, тогда можно что-то и обсудить. Но если честно, в плане футбола в Туле все идеально: руководство региона хорошо относится к клубу, болельщики ходят. Я давно такого не видел. Очень хочется добиться поставленных на сезон целей.

– В прошлом году вы работали под руководством Дмитрия Аленичева, сейчас же командой руководит Виктор Булатов. Насколько различаются подходы к подготовке у этих двух специалистов?

– У них кардинально различаются взгляды на построение игры. У Булатова больше идет акцент на удержание мяча, у Аленичева – на атаку.

– Контроль мяча? Некое подобие "Барселоны"?

– Можно сказать, что и так (смеется).

– Ближайшим соперником в ФНЛ для вас станет красноярский "Енисей". Что-то уже разбирали в его игре?

– Пока даже не разбирали, ибо у нас в среду матч Кубка России против "Тамбова". Пока все мысли лишь об этой игре. Только потом наши мысли будут о "Енисее".

– А задачи на Кубок какие-то поставлены?

– Они будут появляться от игры к игре. А там уже посмотрим, как выйдет. Это ведь непредсказуемый турнир и можно спокойно проходить лидера Премьер-лиги, но оступиться на середнячке из ПФЛ.

– По афише и не скажешь, что "Тамбов" столь трудный соперник.

– Да, не столь грозный соперник, но сейчас все команды умеют играть футбол. В том году же мы "Зенит" в Кубке России прошли, хотя все говорили, что петербургский коллектив нам не по зубам. А потом уступили дома Оренбургу…. Так что легко не будет.

– Я так понимаю, что в команде все хотят привезти в Тулу трофей. Кубок России – это более реально, чем медали в Премьер-лиге.

– Конечно, если выиграем Кубок – для города это будет незабываемый праздник. Тут люди, повторюсь, очень сильно любят футбол. Постараемся их не разочаровать.