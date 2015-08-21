Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Из комфорта на стадионе – грязные стульчики». Как «Енисей» стал одной из самых скандальных команд ФНЛ

«Из комфорта на стадионе – грязные стульчики». Как «Енисей» стал одной из самых скандальных команд ФНЛ

<p><em>Красноярский «Енисей серьезно штормит на старте ФНЛ. О проблемах клуба «Бомбардир» пообщался с одним из главных болельщиков команды и создателем громыхнувшего на всю Россию твиттера красноярцев Станиславом Меркисом. Он рассказал, что за неразбериха творится в команде, в чем причины невыразительной игры и что исправит тренерская рокировка.</em></p> <p><strong>- В семи турах «Енисей» одержал минимальную победу над КАМАЗом и «Факелом» – дебютантами лиги, спас ничью с «Балтикой» и четырежды проиграл. При не самом сложном календаре такое начало можно назвать катастрофой?</strong></p> <p>- Если хорошо укомплектованная команда со стабильным финансированием находится в зоне вылета, а впереди нее коллективы с подбором игроков уровня ПФЛ – это, конечно, не очень хорошо.</p> <p>Более того, очки были набраны с КАМАЗом и «Балтикой». Этим командам урезали бюджет и зарплаты, взяли игроков из молодежек и команд второго дивизиона. Челнинцам нужно было забивать больше, а с «Балтикой» вообще «отскочили». Что касается «Факела», то там отдельная история. Благо, у нас есть Лешонок и его супер-удары.</p> <p>На сборах команда ни разу не проиграла, тренер вселял надежду, мол, все будет хорошо, у нас есть стратегия, по которой мы идем. На деле нет ничего. Ни игры, ни моментов, ни взаимопониманий.</p> <p><strong>- В России принято во всем винить тренера. В случае с Алексеем Иваховым какова его доля в бедах клуба?</strong></p> <p>- В нынешних – процентов 60, остальные 40 – на руководстве.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440160969_Безымянный,,.png" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><strong>- Теперь Ивахов по состоянию здоровья покинул пост главного тренера. Неужели вместе с ним уйдут и неудачи?</strong></p> <p>- На недавней встрече с болельщиками был озвучен такой тезис, что «рыба гниет с головы». Так вот, уход Ивахова еще ничего не гарантирует. На мой взгляд, нужно, чтобы произошли перемены и в руководстве.</p> <p><strong>- Ивахову нет и 40 лет. Назначение столь молодого специалиста, за плечами которого нет большого тренерского опыта, априори не казалось авантюрой?</strong></p> <p>- Много случаев известно, когда молодые наставники «выстреливали». Так и здесь. Алексей Евгеньевич в структуре клуба очень много лет. Начинал детским тренером, потом был помощником, сейчас стал главным. И кредит доверия он получил после трех важных побед в качестве исполняющего обязанности. Тогда команда написала просьбу руководству, чтобы его назначили главным тренером.</p> <p>Ну а сейчас все изменилось. Он стал другим. Будто поработал с европейскими грандами и вернулся домой с пятью лигочемпионскими трофеями за плечами.</p> <p><strong>- Какое послевкусие Алексей Евгеньевич оставил своей работой? Найдутся ли какие-то положительные моменты в работе специалиста?</strong></p> <p>- В первую очередь отмечу тренерский подход. Нельзя собрать команду и добиваться положительного результата при диктаторских, если можно так выразиться, мерах. Человек, который видит и слышит только себя, ни к чему хорошему не придет. Сначала он выгнал лидера Харитонова, который сейчас тащит «Сибирь». Потом расстался еще с группой игроков и массажистом. Чисто из-за того, что они выразили свою позицию. И сейчас похожая ситуация. Считаешь, что я не прав? На замену! Есть вопросы? На замену! Будут еще? Уйдешь вслед за Харитоновым. Команда должна строиться на взаимопонимании и уважении!</p> <p>Из положительных моментов – 7 очков, если только. Могли с такой игрой и 0 набрать.</p> <p><strong>- Исполняющим обязанности назначен опытный Владимир Ежуров. На ваш взгляд, это тот человек, который сможет вернуть «Енисею» лицо? Или же команде нужен наставник совершенно иного тренерского склада?</strong></p> <p>- Насколько мне известно, Владимир Раимович своих идей команде не прививал, хоть и формально был целый сезон в роли главного тренера. Тогда всем руководил Ивахов. Сейчас же Ежуров получит все бразды правления в свои руки, но перспективы, на мой взгляд, сомнительные. Этому «Енисею» нужен уже состоявшийся тренер.</p> <p><strong>- Тогда кто из свободных специалистов мог бы принести «Енисею» пользу?</strong></p> <p>- В идеале – Александр Генрихович Бородюк. Опыта этому тренеру не занимать. Свои возможности он уже продемонстрировал с «Торпедо», когда, подхватив «автозаводцев» по ходу сезона в плачевном состоянии, вывел их в Премьер-лигу.</p> <p><strong>- Тем, как клуб провел кадровую политику в межсезонье, довольны? </strong></p> <p>- После семи туров уже можно сделать какие-то выводы. Первое впечатление – новые игроки команду не усилили. Самый главный вопрос в том, что несколько игроков сразу приехали на готовый контракт. Я не имею в виду, что они слабые. Дело в другом: в ФНЛ, не посмотрев игрока на сборах, сразу предложить контракт – глупо. Если только это не Ткачук, например.</p> <p><strong>- Руководство «Енисея» со скандалом простилось с 32-летним Харитоновым и заявило, что клуб идет по пути «омоложения состава». При этом был подписан 34-летний Низамутдинов. Как это можно расценить?  </strong></p> <p>- «Омоложение» – это пустая отмазка. Как я уже говорил, ни тренер, ни руководство не любят игроков, которые могут выразить свою позицию. Александр как раз из таких. Более того, у Харитонова авторитет в команде был выше, чем у тренера... Подписание 34-летнего игрока еще больше дискредитировало руководство в глазах болельщиков.</p> <p>Кроме того, Харитонов – красноярец. Руководство и министерство спорта края не раз говорили, что у нас должны играть местные воспитанники. В итоге Харитонова выгнали. Зато была возможность подписать Комкова и Базанова, но ей не воспользовались. Недавно, когда «Енисей» играл на выезде с «Байкалом», у соперников на поле было больше красноярцев, чем у нас – два против нуля. Делайте выводы сами…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440160999_Безымянный5.png" style="height:468px; width:720px" /></p> <p><strong>- Чтобы побеждать, нужно, в первую очередь, забивать. Имея в составе Лешонка, Лескано, Низамутдинова, «Енисей» за семь игр праздновал голы лишь трижды. Это невезение или же какая-то закономерность?</strong></p> <p>- Никогда не понимал людей, которые относили Лескано к лидерам «Енисея». Если человек приехал с родины Месси (Аргентина – прим. автора), воспитывался «Ливерпулем» и «Реалом» – это еще ничего не говорит.</p> <p>А о результатах – это закономерность. Только перемены в тренерском штабе и руководстве приведут к положительному исходу. Первый шаг к этому сделан – посмотрим, что произойдет.</p> <p><strong>- Нехватка лучшего игрока «Енисея» прошлого сезона (по версии болельщиков) Александра Харитонова, а также других лидеров – Плотникова и Гарбуза – серьезно сказывается? </strong></p> <p>- Александра Плотникова достойно заменил Гиорги Шелия, а вот на место Гарбуза и Харитонова достойных сменщиков пока нет. В обороне пробуется Климов, но он уступает своему предшественнику. Нет такой поддержки атак и подач с флангов, которые организовывал Константин. А про полузащиту – на место Харитонова пробуются разные игроки, которые в силу возраста и малого опыта также уступают Александру.</p> <p><strong>- Кого из игроков нынешнего состава отметите по персоналиям?</strong></p> <p>- Выигрывает и проигрывает всегда команда. Поэтому можно отметить Гультяева, Низамутдинова и Лешонка, чьи голы принесли команде очки, а также Иванова и Качана, с чьих передач они были забиты. Ну и вратарь Шелия выручал несколько раз.</p> <p><strong>- Действительно ли в игре команда выглядит настолько удручающе, что фанатские массы собирают подписи под петицией, которую потом направят лично губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому? </strong></p> <p>- Да. Такая тема есть. В этой петиции недовольство больше выражается в адрес управления клубом.</p> <hr /> <p><strong>Текст петиции:</strong></p> <p><em>Уважаемый Виктор Александрович!</em></p> <p><em>Мы, красноярцы и болельщики футбольного «Енисея», возмущены работой нашего клуба. Все проекты (связь с болельщиками, привлечение молодежи на стадион, сохранение местных воспитанников) ведутся для галочки. В команде есть целая группа игроков, которая просто получает зарплату, не выходя на поле, что на водит на мысль – куда уходят бюджетные деньги?</em></p> <p><em>Просим Вас разобраться в ситуации и принять кардинальные решения в этом вопросе. Министерство спорта, которое должно вмешиваться в деятельность команды, стоит в стороне... Наверное, уже пора президента клуба Виктора Кардашова и директора Владимира Евтушенко отправить на пенсию. К работе необходимо привлечь молодых патриотов города и края, способных вернуть у красноярцев интерес к игре миллионов, тем более, что в нашей стране через три года будет проходить чемпионат мира по футболу.</em></p> <hr /> <p><strong>- Вам, как болельщику, ради такой игры хочется идти на стадион? </strong></p> <p>- Я пойду и буду ходить в дальнейшем. Болеть именно за команду, за ребят. Но таких «енисеефилов» мало. Обычные болельщики еще долго не придут на игры «Енисея» после избиения от «Спартака-2».</p> <p><strong>- «Енисей» и впрямь не радует заполняемостью трибун. Президент же клуба Виктор Кардашов говорит о том, что ударом по посещаемости стал запрет пива на стадионах. При ужасной игре это не кажется абсурдом?</strong></p> <p>- Он имел в виду, что пиво – один из стимуляторов похода на стадион. А так – нужно просто начать работать с болельщиками, зазывать на матчи, активней использовать социальные сети.</p> <p><strong>- Устраивает ли вас то, как руководство проводит работу с болельщиками? Все-таки людей, помимо игры, заботит также условия и комфорт на стадионе, а они на «Центральном» далеки от идеала. </strong></p> <p>- Работа с болельщиками идет для галочки. Традиционный выезд в соседний город – раз-два в год, а из комфорта на стадионе – грязные стульчики.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440174972_aWDfGxBT7Os.jpg" style="height:449px; width:720px" /></p> <p><strong>- Что говорят на трибунах?      </strong></p> <p>- Ничего хорошего. Люди специально несут газеты на матчи, чтобы не замараться.</p> <p><strong>- Разделяете ли вы точку зрения о том, что лучше бы «Енисей» был командой-лифтом, нежели унылым середняком?</strong></p> <p>- Если лифтом, то только между РФПЛ и ФНЛ. А так лучше быть середняком ФНЛ, чем метаться от второго дивизиона к первому.</p> <p><strong>- Болельщики московского «Динамо» в свое время обстреляли игроков и тренеров команды из пейнтбольного оружия. У красноярских фанатов таких мыслей нет?</strong></p> <p>- Активных фанатов у нас мало. Если «Енисей» был бы «Динамо», то, думаю, уже бы обстреляли.</p> <p><strong>- Недавно спикер законодательного собрания Красноярского края Александр Усс заявил, что «Енисей» должен играть в Премьер-лиге. Способна ли команда при нынешнем руководстве достичь таких высот?</strong></p> <p>- Нет.</p> <p><strong>- А способна ли повторить успех прошлого сезона – восьмое место ФНЛ?</strong></p> <p>- При выше озвученных изменениях и возвращении в состав некоторых игроков – да.</p>

Россия. ФНЛ ФНЛ Енисей Спартак-2 Низамутдинов Эльдар Харитонов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НскМужик
1440172491
Я бы не сказал, что Харитонов прям тащит Сибирь, но игрок действительно хороший. Жаль, что старый уже.
Ответить
xxxl8484
1440172700
Да уж
Ответить
Сну Смумрик
1448977444
Насколько популярен Стас? Его популярность основана на способности бросать навоз на вентилятор. Подросток с неустоявшимися взглядами на жизнь, пихает свое сугубо предвзятое мнение. Причем начинающий и далеко не опытный блогер (простите журналистом назвать не могу) выбрал далеко не верный путь. Идти по пути негативного и опровергая бездоказательно все и вся - не самая популярная идея. Говоря простым языком мальчишка "хапнул звездочку". В его интервью не более чем набор штампов и показушности.
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
45
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+