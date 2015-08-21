«Из комфорта на стадионе – грязные стульчики». Как «Енисей» стал одной из самых скандальных команд ФНЛ

<p><em>Красноярский «Енисей серьезно штормит на старте ФНЛ. О проблемах клуба «Бомбардир» пообщался с одним из главных болельщиков команды и создателем громыхнувшего на всю Россию твиттера красноярцев Станиславом Меркисом. Он рассказал, что за неразбериха творится в команде, в чем причины невыразительной игры и что исправит тренерская рокировка.</em></p> <p><strong>- В семи турах «Енисей» одержал минимальную победу над КАМАЗом и «Факелом» – дебютантами лиги, спас ничью с «Балтикой» и четырежды проиграл. При не самом сложном календаре такое начало можно назвать катастрофой?</strong></p> <p>- Если хорошо укомплектованная команда со стабильным финансированием находится в зоне вылета, а впереди нее коллективы с подбором игроков уровня ПФЛ – это, конечно, не очень хорошо.</p> <p>Более того, очки были набраны с КАМАЗом и «Балтикой». Этим командам урезали бюджет и зарплаты, взяли игроков из молодежек и команд второго дивизиона. Челнинцам нужно было забивать больше, а с «Балтикой» вообще «отскочили». Что касается «Факела», то там отдельная история. Благо, у нас есть Лешонок и его супер-удары.</p> <p>На сборах команда ни разу не проиграла, тренер вселял надежду, мол, все будет хорошо, у нас есть стратегия, по которой мы идем. На деле нет ничего. Ни игры, ни моментов, ни взаимопониманий.</p> <p><strong>- В России принято во всем винить тренера. В случае с Алексеем Иваховым какова его доля в бедах клуба?</strong></p> <p>- В нынешних – процентов 60, остальные 40 – на руководстве.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440160969_Безымянный,,.png" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><strong>- Теперь Ивахов по состоянию здоровья покинул пост главного тренера. Неужели вместе с ним уйдут и неудачи?</strong></p> <p>- На недавней встрече с болельщиками был озвучен такой тезис, что «рыба гниет с головы». Так вот, уход Ивахова еще ничего не гарантирует. На мой взгляд, нужно, чтобы произошли перемены и в руководстве.</p> <p><strong>- Ивахову нет и 40 лет. Назначение столь молодого специалиста, за плечами которого нет большого тренерского опыта, априори не казалось авантюрой?</strong></p> <p>- Много случаев известно, когда молодые наставники «выстреливали». Так и здесь. Алексей Евгеньевич в структуре клуба очень много лет. Начинал детским тренером, потом был помощником, сейчас стал главным. И кредит доверия он получил после трех важных побед в качестве исполняющего обязанности. Тогда команда написала просьбу руководству, чтобы его назначили главным тренером.</p> <p>Ну а сейчас все изменилось. Он стал другим. Будто поработал с европейскими грандами и вернулся домой с пятью лигочемпионскими трофеями за плечами.</p> <p><strong>- Какое послевкусие Алексей Евгеньевич оставил своей работой? Найдутся ли какие-то положительные моменты в работе специалиста?</strong></p> <p>- В первую очередь отмечу тренерский подход. Нельзя собрать команду и добиваться положительного результата при диктаторских, если можно так выразиться, мерах. Человек, который видит и слышит только себя, ни к чему хорошему не придет. Сначала он выгнал лидера Харитонова, который сейчас тащит «Сибирь». Потом расстался еще с группой игроков и массажистом. Чисто из-за того, что они выразили свою позицию. И сейчас похожая ситуация. Считаешь, что я не прав? На замену! Есть вопросы? На замену! Будут еще? Уйдешь вслед за Харитоновым. Команда должна строиться на взаимопонимании и уважении!</p> <p>Из положительных моментов – 7 очков, если только. Могли с такой игрой и 0 набрать.</p> <p><strong>- Исполняющим обязанности назначен опытный Владимир Ежуров. На ваш взгляд, это тот человек, который сможет вернуть «Енисею» лицо? Или же команде нужен наставник совершенно иного тренерского склада?</strong></p> <p>- Насколько мне известно, Владимир Раимович своих идей команде не прививал, хоть и формально был целый сезон в роли главного тренера. Тогда всем руководил Ивахов. Сейчас же Ежуров получит все бразды правления в свои руки, но перспективы, на мой взгляд, сомнительные. Этому «Енисею» нужен уже состоявшийся тренер.</p> <p><strong>- Тогда кто из свободных специалистов мог бы принести «Енисею» пользу?</strong></p> <p>- В идеале – Александр Генрихович Бородюк. Опыта этому тренеру не занимать. Свои возможности он уже продемонстрировал с «Торпедо», когда, подхватив «автозаводцев» по ходу сезона в плачевном состоянии, вывел их в Премьер-лигу.</p> <p><strong>- Тем, как клуб провел кадровую политику в межсезонье, довольны? </strong></p> <p>- После семи туров уже можно сделать какие-то выводы. Первое впечатление – новые игроки команду не усилили. Самый главный вопрос в том, что несколько игроков сразу приехали на готовый контракт. Я не имею в виду, что они слабые. Дело в другом: в ФНЛ, не посмотрев игрока на сборах, сразу предложить контракт – глупо. Если только это не Ткачук, например.</p> <p><strong>- Руководство «Енисея» со скандалом простилось с 32-летним Харитоновым и заявило, что клуб идет по пути «омоложения состава». При этом был подписан 34-летний Низамутдинов. Как это можно расценить? </strong></p> <p>- «Омоложение» – это пустая отмазка. Как я уже говорил, ни тренер, ни руководство не любят игроков, которые могут выразить свою позицию. Александр как раз из таких. Более того, у Харитонова авторитет в команде был выше, чем у тренера... Подписание 34-летнего игрока еще больше дискредитировало руководство в глазах болельщиков.</p> <p>Кроме того, Харитонов – красноярец. Руководство и министерство спорта края не раз говорили, что у нас должны играть местные воспитанники. В итоге Харитонова выгнали. Зато была возможность подписать Комкова и Базанова, но ей не воспользовались. Недавно, когда «Енисей» играл на выезде с «Байкалом», у соперников на поле было больше красноярцев, чем у нас – два против нуля. Делайте выводы сами…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440160999_Безымянный5.png" style="height:468px; width:720px" /></p> <p><strong>- Чтобы побеждать, нужно, в первую очередь, забивать. Имея в составе Лешонка, Лескано, Низамутдинова, «Енисей» за семь игр праздновал голы лишь трижды. Это невезение или же какая-то закономерность?</strong></p> <p>- Никогда не понимал людей, которые относили Лескано к лидерам «Енисея». Если человек приехал с родины Месси (Аргентина – прим. автора), воспитывался «Ливерпулем» и «Реалом» – это еще ничего не говорит.</p> <p>А о результатах – это закономерность. Только перемены в тренерском штабе и руководстве приведут к положительному исходу. Первый шаг к этому сделан – посмотрим, что произойдет.</p> <p><strong>- Нехватка лучшего игрока «Енисея» прошлого сезона (по версии болельщиков) Александра Харитонова, а также других лидеров – Плотникова и Гарбуза – серьезно сказывается? </strong></p> <p>- Александра Плотникова достойно заменил Гиорги Шелия, а вот на место Гарбуза и Харитонова достойных сменщиков пока нет. В обороне пробуется Климов, но он уступает своему предшественнику. Нет такой поддержки атак и подач с флангов, которые организовывал Константин. А про полузащиту – на место Харитонова пробуются разные игроки, которые в силу возраста и малого опыта также уступают Александру.</p> <p><strong>- Кого из игроков нынешнего состава отметите по персоналиям?</strong></p> <p>- Выигрывает и проигрывает всегда команда. Поэтому можно отметить Гультяева, Низамутдинова и Лешонка, чьи голы принесли команде очки, а также Иванова и Качана, с чьих передач они были забиты. Ну и вратарь Шелия выручал несколько раз.</p> <p><strong>- Действительно ли в игре команда выглядит настолько удручающе, что фанатские массы собирают подписи под петицией, которую потом направят лично губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому? </strong></p> <p>- Да. Такая тема есть. В этой петиции недовольство больше выражается в адрес управления клубом.</p> <hr /> <p><strong>Текст петиции:</strong></p> <p><em>Уважаемый Виктор Александрович!</em></p> <p><em>Мы, красноярцы и болельщики футбольного «Енисея», возмущены работой нашего клуба. Все проекты (связь с болельщиками, привлечение молодежи на стадион, сохранение местных воспитанников) ведутся для галочки. В команде есть целая группа игроков, которая просто получает зарплату, не выходя на поле, что на водит на мысль – куда уходят бюджетные деньги?</em></p> <p><em>Просим Вас разобраться в ситуации и принять кардинальные решения в этом вопросе. Министерство спорта, которое должно вмешиваться в деятельность команды, стоит в стороне... Наверное, уже пора президента клуба Виктора Кардашова и директора Владимира Евтушенко отправить на пенсию. К работе необходимо привлечь молодых патриотов города и края, способных вернуть у красноярцев интерес к игре миллионов, тем более, что в нашей стране через три года будет проходить чемпионат мира по футболу.</em></p> <hr /> <p><strong>- Вам, как болельщику, ради такой игры хочется идти на стадион? </strong></p> <p>- Я пойду и буду ходить в дальнейшем. Болеть именно за команду, за ребят. Но таких «енисеефилов» мало. Обычные болельщики еще долго не придут на игры «Енисея» после избиения от «Спартака-2».</p> <p><strong>- «Енисей» и впрямь не радует заполняемостью трибун. Президент же клуба Виктор Кардашов говорит о том, что ударом по посещаемости стал запрет пива на стадионах. При ужасной игре это не кажется абсурдом?</strong></p> <p>- Он имел в виду, что пиво – один из стимуляторов похода на стадион. А так – нужно просто начать работать с болельщиками, зазывать на матчи, активней использовать социальные сети.</p> <p><strong>- Устраивает ли вас то, как руководство проводит работу с болельщиками? Все-таки людей, помимо игры, заботит также условия и комфорт на стадионе, а они на «Центральном» далеки от идеала. </strong></p> <p>- Работа с болельщиками идет для галочки. Традиционный выезд в соседний город – раз-два в год, а из комфорта на стадионе – грязные стульчики.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440174972_aWDfGxBT7Os.jpg" style="height:449px; width:720px" /></p> <p><strong>- Что говорят на трибунах? </strong></p> <p>- Ничего хорошего. Люди специально несут газеты на матчи, чтобы не замараться.</p> <p><strong>- Разделяете ли вы точку зрения о том, что лучше бы «Енисей» был командой-лифтом, нежели унылым середняком?</strong></p> <p>- Если лифтом, то только между РФПЛ и ФНЛ. А так лучше быть середняком ФНЛ, чем метаться от второго дивизиона к первому.</p> <p><strong>- Болельщики московского «Динамо» в свое время обстреляли игроков и тренеров команды из пейнтбольного оружия. У красноярских фанатов таких мыслей нет?</strong></p> <p>- Активных фанатов у нас мало. Если «Енисей» был бы «Динамо», то, думаю, уже бы обстреляли.</p> <p><strong>- Недавно спикер законодательного собрания Красноярского края Александр Усс заявил, что «Енисей» должен играть в Премьер-лиге. Способна ли команда при нынешнем руководстве достичь таких высот?</strong></p> <p>- Нет.</p> <p><strong>- А способна ли повторить успех прошлого сезона – восьмое место ФНЛ?</strong></p> <p>- При выше озвученных изменениях и возвращении в состав некоторых игроков – да.</p>