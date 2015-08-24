Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 6-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В шестом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор портала Антон Сергеев.</em></p> <p><a href="https:///online/80956"><strong>«Терек» - «Динамо» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Терек» выступает дома и просто обязан брать три очка, ведь бело-голубые после смены вектора развития играют больше молодыми футболистами.</p> <p><strong>Антон Сергеев.</strong> <em>Прогноз: 0:0</em>. «Терек» до сих пор не выиграл в новом сезоне ни одного матча, но и проиграл всего один. «Динамо» же, хоть и набрало хороший ход, пока не настолько сильно, чтобы обыгрывать всех подряд на классе. Поэтому фактор домашнего поля и не очень уверенная игра бело-голубых в атаке даст нам ничью.</p> <p><a href="https:///online/80961"><strong>«Амкар» - «Спартак» - 1:3</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Поле в Перми будет для «Спартака» не совсем привычным, надо к нему будет еще приноровиться. Зато «Амкару» будет лишний плюс. Да и дома они обычно стабильнее выступают. Работа Аленичева вызывает симпатии, но ему будет тяжеловато на старте текущего сезона.</p> <p><strong>Ант. С.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. У «Спартака» сейчас все хорошо с атмосферой внутри коллектива. А когда у команды правильное отношение к делу, то поражение в дерби должно мотивировать на новые победы. На этом фоне «Амкар» не сможет ответить гостям ничего серьезным и попробует отделаться наименьшими потерями.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439731"><strong>Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80954"><strong>ЦСКА - «Ростов» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. У команды Слуцкого будет не так много времени на восстановление, но они постараются реабилитироваться за осечку в Лиссабоне. Красно-синие победят с минимальным счетом, ибо команды Бердыева всегда славятся сильной обороной.</p> <p><strong>Ант. С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Какая-то из двух серий должна прерваться: либо ЦСКА потеряет очки, либо «Ростов» впервые проиграет. Поставлю на первое, потому что головы у армейцев сейчас заняты Лигой чемпионов. А «Ростов» при Бердыеве достаточно наглый, чтобы этим воспользоваться.</p> <p><a href="https:///online/80960"><strong>«Анжи» - «Урал» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Анжи» Семина загнал себя в ситуацию, когда дальше ошибаться уже нельзя. Родные стены будут гнать махачкалинцев вперед, и они должны набрать три очка.</p> <p><strong>Ант. С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Непонятно, почему Юрию Семину пока не удалось создать крепкую команду. В борьбе против дисциплинированного и старательного «Урала» не на что рассчитывать без достойного ответа.</p> <p><a href="https:///online/80957"><strong>«Уфа» - «Локомотив» - 0:3</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Верю, что железнодорожники смогут взять три очка, ведь данный коллектив под подбору исполнителей выше своего предстоящего конкурента.</p> <p><strong>Ант. С</strong>. <em>Прогноз: 0:1</em>. «Локомотив» хорошо идет по дистанции, команда и тренер понимают друг друга, нет серьезных травм и дисквалификаций. Можно ехать к «Уфе» и без лишнего шума забирать у нее дежурные три очка.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440147569_322352_1700x1100.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/80958"><strong>«Краснодар» - «Мордовия» - 0:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. «Быки» явно мастеровитее своего соперника и должны побеждать. А еврокубковый матч на неделе не станет большой помехой, так как запас прочности у коллектива имеется.</p> <p><strong>Ант. С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Историческая победа над «Зенитом» и игра в любимой краснодарцами Лиге Европы должна вывести «быков» на нужное настроение. «Мордовия» сейчас слишком вялая команда, чтобы помешать «Краснодару» одержать рядовую победу на классе.</p> <p><a href="https:///online/80955"><strong>«Крылья Советов» - «Кубань» - 3:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. У краснодарского клуба сейчас некие финансовые проблемы, которые не позволяют полностью сконцентрироваться на игре. «Крылья» этим воспользуются и смогут набрать три очка.</p> <p><strong>Ант. С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Кубани» мешают играть в футбол сторонние проблемы. Слишком тяжелое испытание для молодого Дмитрия Хохлова. У «Крылышек» есть самарские болельщики, дружный состав и желание прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.</p> <p><a href="https:///online/80959"><strong>«Рубин» - «Зенит» - 1:3</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Рубин» стартовал в текущем сезоне хуже некуда, и теперь ему просто необходимо исправляться, а значит - брать хотя бы очко у чемпиона.</p> <p><strong>Ант. С.</strong> <em>Прогноз: 1:3</em>. Полтора года назад петербуржцы забили казанцам шесть мячей. В этот раз их будет поменьше, но Рыжикову легче не будет. Оборона «Рубина» пропустила три от «Ростова» и два от «Амкара» - как после такого можно удержать Халка, Шатова и даже Дзюбу? Кстати, считаю, что в этой игре Артем должен забить...</p> <p><strong><u>6-й тур:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 7:14</strong></p> <p><strong><u>Итоговый счет:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов – «Бомбардир» - 21:31</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438841"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ​</strong></a></p>