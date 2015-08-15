«Кубань» - «Рубин» - 0:1, «Боруссия» Д – «Боруссия» М – 4:0. Онлайн событий дня

«Краснодар» в гостях уверенно разобрался с «Зенитом» в рамках пятого тура Премьер-лиги, «Рубин» добился первой победы в сезоне, команда Томаса Тухель без проблем разобралась с «Боруссией». «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня.

«Краснодар» в гостях уверенно разобрался с «Зенитом» в рамках пятого тура Премьер-лиги, «Рубин» добился первой победы в сезоне, команда Томаса Тухель без проблем разобралась с «Боруссией». «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня.

23:22 Ну вот и все – поединок в Краснодаре закончился и «Рубин» одерживает первую победу в текущем сезоне чемпионата России.

22:45 Видео дебютного мяча подопечных Рината Билялетдинова в текущем чемпионате России.

22:26 Статистика первого тайма «Кубани» и «Рубина».

22:02 «Рубин» смог распечатать ворота «Кубани», забив первый мяч в текущем чемпионате России.

21:30 Последний матч Премьер-лиги этой субботы стартовал!

21:25 Матч в Краснодаре вот-вот начнется, так что предлагаем переместиться в наш онлайн. Также сообщаем, что Дортмунд в итоге одержал уверенную победу – 4:0.

20:56 Тренерский состав «Кубани» тоже определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут. «Кубань»: Беленов, Шунич, Бугаев, Мельгарехо, Шандао, Армаш, Павлюченко, Игнатьев, Ткачев, Тлисов, Рабиу.

20:53 Ринат Билялетдинов выставил боевой состав против краснодарцев.

20:21 Так выглядит раздевалка казанского «Рубина» перед игрой с «Кубанью». Уже все готово к матчу.

20:04 Мхитарян доводит счет до крупного. Да, Менхенгладбах провалился просто. 3:0

19:55 Вот это дружина Томаса Тухеля. Бродрое начало первого тайма и они уже ведут со счетом 2:0.

19:45 «Шмели» здорово начали, Марко Ройс выводит Дортмунд вперед. 1:0

19:32 Приглашаем в нашу текстовую трансляцию матча двух «Боруссий» .

18:53 В Бундеслиге завершился ряд матчей. Их результаты можно увидеть тут.

18:40 Представляем вашему вниманию небольшое превью матча краснодарской «Кубани» и казанского «Рубина».

18:34 Фанаты «Зенит» почтили память Виктора Цоя в день 25-летия гибели артиста

18:22 Вот и все! «Краснодар», не смотря на все прогнозы, смог уверенно обыграть на выезде петербургский «Зенит».

17:50 Вот и мячик Лаборде. Рикардо просто прошил сине-бело-голубых.

17:35 Лаборде удваивает счет. «Зенит», что ты делаешь?!

17:17 В матче «Зенита» и «Краснодара» перерыв, а это шанс прочитать интересное интервью Александра Точилина о ситуации в «Динамо».

17:05 Рагнар шикарно сыграл головой, оставив не у дел Лодыгина.

16:57 Пламенный привет Петербургу от Сигурдссона и «быки» повели.

16:35 В Петербурге матч уже начался, так что приглашаем вас в наш онлайн.

16:15 Более 61 процента читателей «Бомбардира» верят в то, что «Зенит» добудет три очка, на успех «Краснодара» рассчитывают почти 24 процента.

16:10 На «Петровском» уже все готово к началу матча.

16:00 А вот и «Краснодар» объявился. Быстров и Смолов с первых минут начнут встречу.

15:35 «Зенит» уже объявил состав на матч с «Краснодаром». В стартовый состав вернулся Данни.

15:32 «Эвертон» после первого тайма уверенно обыгрывает «Саутгемптон». Лукаку оформил дубль. Онлайн встречи можно увидеть тут.

15:00 Добрый день! Суббота предстоит весьма насыщенной. Помимо двух матчей РФПЛ – «Зенит» - «Краснодар» и «Кубань» - «Рубин» - будет еще много интересного в Англии, Германии и Франции. Пока же советуем просмотреть битву прогнозов, где вызов известному агенту Алексею Сафонову просил выпускающий редактор «Бомбардира» Александр Плеханов.