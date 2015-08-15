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    «Кубань» - «Рубин» - 0:1, «Боруссия» Д – «Боруссия» М – 4:0. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    15.08.2015 14:33
    «Краснодар» в гостях уверенно разобрался с «Зенитом» в рамках пятого тура Премьер-лиги, «Рубин» добился первой победы в сезоне, команда Томаса Тухель без проблем разобралась с «Боруссией». «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня.

    «Краснодар» в гостях уверенно разобрался с «Зенитом» в рамках пятого тура Премьер-лиги, «Рубин» добился первой победы в сезоне, команда Томаса Тухель без проблем разобралась с «Боруссией». «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня.

    23:22 Ну вот и все – поединок в Краснодаре закончился и «Рубин» одерживает первую победу в текущем сезоне чемпионата России.

    22:45 Видео дебютного мяча подопечных Рината Билялетдинова в текущем чемпионате России.

    22:26 Статистика первого тайма «Кубани» и «Рубина».

    22:02 «Рубин» смог распечатать ворота «Кубани», забив первый мяч в текущем чемпионате России.

    21:30 Последний матч Премьер-лиги этой субботы стартовал!

    21:25 Матч в Краснодаре вот-вот начнется, так что предлагаем переместиться в наш онлайн. Также сообщаем, что Дортмунд в итоге одержал уверенную победу – 4:0.

    20:56 Тренерский состав «Кубани» тоже определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут. «Кубань»: Беленов, Шунич, Бугаев, Мельгарехо, Шандао, Армаш, Павлюченко, Игнатьев, Ткачев, Тлисов, Рабиу.

    20:53 Ринат Билялетдинов выставил боевой состав против краснодарцев.

    20:21 Так выглядит раздевалка казанского «Рубина» перед игрой с «Кубанью». Уже все готово к матчу.

    20:04 Мхитарян доводит счет до крупного. Да, Менхенгладбах провалился просто. 3:0

    19:55 Вот это дружина Томаса Тухеля. Бродрое начало первого тайма и они уже ведут со счетом 2:0.

    19:45 «Шмели» здорово начали, Марко Ройс выводит Дортмунд вперед. 1:0

    19:32 Приглашаем в нашу текстовую трансляцию матча двух «Боруссий» .

    18:53 В Бундеслиге завершился ряд матчей. Их результаты можно увидеть тут.

    18:40 Представляем вашему вниманию небольшое превью матча краснодарской «Кубани» и казанского «Рубина».

    18:34 Фанаты «Зенит» почтили память Виктора Цоя в день 25-летия гибели артиста

    18:22 Вот и все! «Краснодар», не смотря на все прогнозы, смог уверенно обыграть на выезде петербургский «Зенит».

    17:50 Вот и мячик Лаборде. Рикардо просто прошил сине-бело-голубых.

    17:35 Лаборде удваивает счет. «Зенит», что ты делаешь?!

    17:17 В матче «Зенита» и «Краснодара» перерыв, а это шанс прочитать интересное интервью Александра Точилина о ситуации в «Динамо».

    17:05 Рагнар шикарно сыграл головой, оставив не у дел Лодыгина.

    16:57 Пламенный привет Петербургу от Сигурдссона и «быки» повели.

    16:35 В Петербурге матч уже начался, так что приглашаем вас в наш онлайн.

    16:15 Более 61 процента читателей «Бомбардира» верят в то, что «Зенит» добудет три очка, на успех «Краснодара» рассчитывают почти 24 процента.

    16:10 На «Петровском» уже все готово к началу матча.

    16:00 А вот и «Краснодар» объявился. Быстров и Смолов с первых минут начнут встречу.

    15:35 «Зенит» уже объявил состав на матч с «Краснодаром». В стартовый состав вернулся Данни.

    15:32 «Эвертон» после первого тайма уверенно обыгрывает «Саутгемптон». Лукаку оформил дубль. Онлайн встречи можно увидеть тут.

    15:00 Добрый день! Суббота предстоит весьма насыщенной. Помимо двух матчей РФПЛ – «Зенит» - «Краснодар» и «Кубань» - «Рубин» - будет еще много интересного в Англии, Германии и Франции. Пока же советуем просмотреть битву прогнозов, где вызов известному агенту Алексею Сафонову просил выпускающий редактор «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Зенит
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +193

      westerose 15 августа 2015, 18:51

      Бомжи сразу приутихли)

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > westerose 15 августа 2015, 19:46

      сидят ждут следующего тура !!!! в этом уже всё сказано !!!

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      Рейтинг: +7878

      Томик 15 августа 2015, 18:39

      Ну, Дзюбо, давай - доминируй, унижай.

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      Рейтинг: +649

      Sanches65 15 августа 2015, 18:24

      Молодцы магнит...а чего там обезьяна на судью наезжает.

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      Рейтинг: +52

      MK-42 15 августа 2015, 18:23

      халк опять после свистка пошёл плакать к арбитру.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 августа 2015, 17:46

      лодыгин-ноль!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 августа 2015, 17:42

      Эту лаборду нужно было ещё в первом тайме за грубость выгнать. А вообще настоящие серебряные, повторяю - настоящие, а не липовые как ЦСКа, медалисты ФК Краснодар молодцы! Подтверждают своё второе место в прошедшем чемпионате, которое Галицкого заставили отдать в пользу конскую.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Зенит 2015 15 августа 2015, 18:14

      вообще надо было сразу техническое поражение дать краснадару, а ...дыгина в реал или барсу продать за миллиард евро.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Зенит 2015 15 августа 2015, 19:11

      чё ты здесь сопли распустил ???? порвали вас как грелку !!!! вот и угомонись !!!!

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      Рейтинг: +12

      objekt iff > бомбардирушка 15 августа 2015, 20:57

      кого там "порвали"? гол из чистого оффсайда и ляп воротчика - это имеешь в виду?=)

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