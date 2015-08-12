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  • Трансферные слухи. Семин спасает Измайлова и Кержакова, Ева Карнейро близка к переходу в «МЮ»

Трансферные слухи. Семин спасает Измайлова и Кержакова, Ева Карнейро близка к переходу в «МЮ»

О спасении Измайлова и Кержакова, требовании Джуджака продать его в "Герту", заветной мечте Венгера и новой громкой сделке от "Лиона" - в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".

Россия

"Зенит" под давлением лимита принял решение полностью отказаться от покупки иностранцев. Основной целью питерского клуба является форвард "Динамо" Александр Кокорин; следом идет хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук.

Полузащитник Марат Измайлов склоняется к завершению карьеры. Спасти 32-летнего игрока от такого шага намерен наставник "Анжи" Юрий Семин, готовый приютить Измайлова в Махачкале. Также "Анжи" выразил заинтересованность в покупке Александра Кержакова.

Полузащитник "Динамо" Балаж Джуджак потребовал от руководства клуба продать его в "Герту". Эту информацию уже подтвердил сам игрок, выразив надежду, что москвичам хватит трех недель на достижение договора с берлинским клубом.
Наставник "Крыльев Советов" Франк Веркотерен является одним из главных кандидатов на пост наставника "Марселя". Возглавить провансальцев ему предложат только в случае отказов экс-тренера "Интера" Вальтера Маццарри и наставника сборной Чили Хорхе Сампаоли. Последний является кандидатом №1, поскольку имеет схожие взгляды на футбол с покинувшим "Марсель" Марсело Бьельсой.

По слухам, нападающий "Динамо" Александр Кокорин покинет команду с вероятностью в 99%. Чтобы уложиться в финансовых фейр-плей, москвичи были вынуждены предложить Кокорину существенное понижение зарплаты, на что тот ответил отказом. В данный момент нападающий сборной России открыт для заманчивых предложений.

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Англия

Врач "Челси" Ева Карнейро после скандала с Жозе Моуринью намерена сменить работу. По слухам, следующим клубом обворожительной Евы станет "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал", похоже, потерпел неудачу в переговорах с Каримом Бензема, несмотря на желание форварда переехать в Лондон. Бензема все ближе к "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 70 млн евро! Теперь "канониры" рассчитывают бросить все силы на покупку форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани. Но болельщики "Арсенала" уже слабо верят в возможность этой сделки.

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Испания

"Педро, не уходи!" - с таким заголовком на первой полосе вышла издание El Mundo Deportivo. Нападающий "Барсы" забил победный гол в матче Суперкубка Европы против "Севильи", чем влюбил в себя болельщиков каталонского клуба. Реальность для них куда суровее: Педро по-прежнему близок к переходу в "МЮ". Все идет к тому, что англичане заплатят за него 30 млн евро.

Форвард "Суонси" Мичу продолжает свое оглушительное падение. Главный тренер "лебедей" Гарри Монк разочарован его результатами на тренировках и намерен разорвать контракт с игроком. На данный момент у Мичу только одно предложение: от "Севильи". Ради перехода в андалусский клуб ему предстоит пойти на серьезное понижение зарплаты. Напомним, ранее Мичу выступал за "Наполи", где порой даже не попадал в заявку на матч.

Таблица летних трансферов Примеры

Италия

Нападающий "Коринтианса" Алешандре Пато может перебраться в "Болонью". Игрок уже давно мечтает о возвращении в Европу. Для реализации мечты ему нужно пойти на понижение зарплаты почти в 1 млн евро.

Экс-голкипер "Наполи" Мариано Андухар отклонил предложение "Миддлсбро". Судя по всему, его следующим клубом станет "Аталанта", которая видит в Андухаре сменщика Спортьелло. Также бергамаски готовы заплатить 2 млн евро за защитника "Милана" Габриэле Палетту.

Таблица летних трансферов Серии А

Франция

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс объявил о еще одной грандиозной покупке. Вслед за Матье Вальбуэна в стан "львов" должен перебраться защитник "Ромы" Мапу Янга-Мбива. Сумма трансфера составит около 10 млн евро.

Таблица летних трансферов Лиги 1

Россия. Премьер-лига Россия Анжи Барселона Зенит Арсенал Измайлов Марат Вальбуэна Матье Джуджак Балаж Кокорин Александр Педро Мичу Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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kasper1979
1439406102
джуджак закончит как и красич
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swot
1439407200
лолы
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mdu86
1439453544
Заколебал Зенит скупать лучших русских игроков!!! Лишь бы ослабить соперников!Сами не могут никого вырастить!С такими деньжищами питерский клуб должен выигрывать чемпионат с огромным преимуществом и как минимум выходить из группы ЛЧ!!! А они всё ноют,вернее АВБ,это не то,это не сё...
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sergey_andreich
1439465308
Ху# вам а не Миранчук, бомжи проклятые
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