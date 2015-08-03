«Спартак» - «Рубин» - 1:0. Фоторепортаж

«Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.
«Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.
Болельщикам "Спартака" в прямом эфире рассказывают, как сыграло "Торпедо" Валерия Карпина.
Юная фанатка уверена, что не опоздала на концерт и все-таки встретила участника группы Muse.
Игроки "Спартака" и без напоминания от ВКонтакте помнят, когда и у кого день рождения.
Кирилл Комбаров до сих пор не может поверить, что играет в основе не из-за схожести с братом.
Дмитрий Аленичев элегантно нарушил летний дресс-код клуба.
Болельщиков попросили убавить огонь...
... и они добавили дым.
Сергей Рыжиков знает, где прятать мяч, чтобы его не заметил соперник, - на самом видном месте.
Зе Луиш в России меньше месяца, а уже окрылен спартаковским духом.
Артем Ребров готов отбивать любые мячи: и простые, и невидимые.
Магомед Оздоев не понимает: его-то за что...
... ведь жестко играл Кузьмин.
Болельщики "Спартака" признали Попова лучшим игроком июля, и теперь болгарину надо соответствовать.
Судя по лицу, у Дениса Глушакова был очень тяжелый день.
Еще пара победных голов, и Юра Мовсисян будет так же крут, как и Джейсон Стетхэм. Тем более что внешне они уже похожи.
Вратарю иногда приходилось отдуваться за двоих.
Детям Комбаровых медведя уже мало.
Фанаты готовы аленить в своего нового главного тренера.
Болельщикам "Спартака" в прямом эфире рассказывают, как сыграло "Торпедо" Валерия Карпина.
Юная фанатка уверена, что не опоздала на концерт и все-таки встретила участника группы Muse.
Игроки "Спартака" и без напоминания от ВКонтакте помнят, когда и у кого день рождения.
Кирилл Комбаров до сих пор не может поверить, что играет в основе не из-за схожести с братом.
Дмитрий Аленичев элегантно нарушил летний дресс-код клуба.
Болельщиков попросили убавить огонь...
... и они добавили дым.
Сергей Рыжиков знает, где прятать мяч, чтобы его не заметил соперник, - на самом видном месте.
Зе Луиш в России меньше месяца, а уже окрылен спартаковским духом.
Артем Ребров готов отбивать любые мячи: и простые, и невидимые.
Магомед Оздоев не понимает: его-то за что...
... ведь жестко играл Кузьмин.
Болельщики "Спартака" признали Попова лучшим игроком июля, и теперь болгарину надо соответствовать.
Судя по лицу, у Дениса Глушакова был очень тяжелый день.
Еще пара победных голов, и Юра Мовсисян будет так же крут, как и Джейсон Стетхэм. Тем более что внешне они уже похожи.
Вратарю иногда приходилось отдуваться за двоих.
Детям Комбаровых медведя уже мало.
Фанаты готовы аленить в своего нового главного тренера.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: "Бомбардир"