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    «Спартак» - «Рубин» - 1:0. Фоторепортаж


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    Голосов: 0
    03.08.2015 23:53
    «Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.
    «Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.



    Болельщикам "Спартака" в прямом эфире рассказывают, как сыграло "Торпедо" Валерия Карпина.



    Юная фанатка уверена, что не опоздала на концерт и все-таки встретила участника группы Muse.



    Игроки "Спартака" и без напоминания от ВКонтакте помнят, когда и у кого день рождения.



    Кирилл Комбаров до сих пор не может поверить, что играет в основе не из-за схожести с братом.



    Дмитрий Аленичев элегантно нарушил летний дресс-код клуба.



    Болельщиков попросили убавить огонь...



    ... и они добавили дым.



    Сергей Рыжиков знает, где прятать мяч, чтобы его не заметил соперник, - на самом видном месте.



    Зе Луиш в России меньше месяца, а уже окрылен спартаковским духом.



    Артем Ребров готов отбивать любые мячи: и простые, и невидимые.



    Магомед Оздоев не понимает: его-то за что...



    ... ведь жестко играл Кузьмин.



    Болельщики "Спартака" признали Попова лучшим игроком июля, и теперь болгарину надо соответствовать.



    Судя по лицу, у Дениса Глушакова был очень тяжелый день.



    Еще пара победных голов, и Юра Мовсисян будет так же крут, как и Джейсон Стетхэм. Тем более что внешне они уже похожи.



    Вратарю иногда приходилось отдуваться за двоих.



    Детям Комбаровых медведя уже мало.



    Фанаты готовы аленить в своего нового главного тренера.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: "Бомбардир"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 августа 2015, 18:04

      (я так, из природного интереса)

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 августа 2015, 18:03

      а натальйя ктоэто вот эта девушка такая в тенеске с спартакским логотипом и нарисованым австрийским флагом?

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 20:19

      Скромно, но со вкусом

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      Рейтинг: +28

      Ira55927 4 августа 2015, 11:19

      Спартак красиво играл..могли делать 3-0

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 августа 2015, 09:45

      Да, у Рубина неплохой старт)

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 00:12

      Предпоследняя фотка - долго думал, что фотошоп))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 00:10

      К.Комбаров играет не из-за схожести с братом,а из-за лимита

      0
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      Рейтинг: +111

      orbit22rus > mdu86 4 августа 2015, 08:11

      А может из-за травмы Паршивлюка?

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 00:07

      Рубин три игры - ноль очков

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