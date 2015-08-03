«Спартак» - «Рубин» - 1:0. Фоторепортаж

«Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.









Болельщикам "Спартака" в прямом эфире рассказывают, как сыграло "Торпедо" Валерия Карпина.







Юная фанатка уверена, что не опоздала на концерт и все-таки встретила участника группы Muse.







Игроки "Спартака" и без напоминания от ВКонтакте помнят, когда и у кого день рождения.







Кирилл Комбаров до сих пор не может поверить, что играет в основе не из-за схожести с братом.







Дмитрий Аленичев элегантно нарушил летний дресс-код клуба.







Болельщиков попросили убавить огонь...







... и они добавили дым.







Сергей Рыжиков знает, где прятать мяч, чтобы его не заметил соперник, - на самом видном месте.







Зе Луиш в России меньше месяца, а уже окрылен спартаковским духом.







Артем Ребров готов отбивать любые мячи: и простые, и невидимые.







Магомед Оздоев не понимает: его-то за что...







... ведь жестко играл Кузьмин.







Болельщики "Спартака" признали Попова лучшим игроком июля, и теперь болгарину надо соответствовать.







Судя по лицу, у Дениса Глушакова был очень тяжелый день.







Еще пара победных голов, и Юра Мовсисян будет так же крут, как и Джейсон Стетхэм. Тем более что внешне они уже похожи.







Вратарю иногда приходилось отдуваться за двоих.







Детям Комбаровых медведя уже мало.







Фанаты готовы аленить в своего нового главного тренера. «Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы . «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.Болельщикам "Спартака" в прямом эфире рассказывают, как сыграло "Торпедо" Валерия Карпина.Юная фанатка уверена, что не опоздала на концерт и все-таки встретила участника группы Muse.Игроки "Спартака" и без напоминания от ВКонтакте помнят, когда и у кого день рождения.Кирилл Комбаров до сих пор не может поверить, что играет в основе не из-за схожести с братом.Дмитрий Аленичев элегантно нарушил летний дресс-код клуба.Болельщиков попросили убавить огонь...... и они добавили дым.Сергей Рыжиков знает, где прятать мяч, чтобы его не заметил соперник, - на самом видном месте.Зе Луиш в России меньше месяца, а уже окрылен спартаковским духом.Артем Ребров готов отбивать любые мячи: и простые, и невидимые.Магомед Оздоев не понимает: его-то за что...... ведь жестко играл Кузьмин.Болельщики "Спартака" признали Попова лучшим игроком июля, и теперь болгарину надо соответствовать.Судя по лицу, у Дениса Глушакова был очень тяжелый день.Еще пара победных голов, и Юра Мовсисян будет так же крут, как и Джейсон Стетхэм. Тем более что внешне они уже похожи.Вратарю иногда приходилось отдуваться за двоих.Детям Комбаровых медведя уже мало.Фанаты готовы аленить в своего нового главного тренера.