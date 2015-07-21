Язык жестов. Каким был 1-й тур РФПЛ

<div style="text-align: left;"><em>Сезон 2015/16 официально стартовал! Первый тур РФПЛ включил в себя рекордно низкую результативность, расистский скандал с привлечением ФИФА и даже аномальные магнитные бури, охватившие голкиперов «Мордовии» и «Амкара». Об этом и многом другом – в обзоре тура от «Бомбардира».</em></div> <div>.</div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Матч тура. «Зенит» 2:1 «Динамо»</strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Всего за сутки до центрального матча на Петербург обрушилось наводнение. Затопленными оказались целые кварталы, из-за чего приехавшим заранее динамовским фанатам было нелегко прогуливаться по городу. Случайные прохожие, спешащие по делам, не обращали внимания на лужи и громыхали по ним ногами. Хмурые беспросветные облака и слякоть создавали унылый осенний антураж, от которого в день матча не осталось и следа. Аккурат к его началу в Питер прорвалось долгожданное лето.</div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Первые минуты матча были под стать субботней погоде. В действиях команд было слишком много «воды» и мало конкретики. «Зенит» предсказуемо владел территорией, «Динамо» же уповало на контратаки, первая же из которых принесла им успех. Алексей Ионов отыскал свободную зону на правом фланге и сделал пас на оторвавшегося от защитников Кокорина – 0:1! <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/337446_1700x1100.jpg" width="580" height="401" alt="" /></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">«Наш план на игру работал безупречно» - признался после матча наставник «Динамо» Андрей Кобелев – «Ровно до тех пор, пока не случилось пенальти и удаления». На 44-й минуте Томаш Губочан сфолил в своей штрафной на форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. К 11-метровой отметке подошел Халк и сравнял счет. Дожать оставшееся вдесятером «Динамо» зенитовцам труда не составило. Олег Шатов получил пас в штрафной от Халка, навел прицел и послал мяч в дальний от Габулова угол – 2:1!<br /> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Персона тура. Дмитрий Аленичев</span></strong></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">На предсезонных сборах «Спартак» под руководством нового тренера творил чудеса: команда встряхнулась после прошлогоднего провала; временами стали получаться элементы старого-доброго «спартаковского» футбола, а полулюбительские клубы получали в свои ворота по 12 мячей. Все с нетерпением ждали первого официального матча «Спартака» в новом сезоне. Соперник подобрался как нельзя лучше – «Уфа» не мечтает ни о чем, кроме сохранения прописки в РФПЛ.</div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Проверку официальным матчем с профессиональным клубом Аленичев выдержал с трудом. Игра «Спартака» смотрелась как всегда натужно, возвращая болельщиков к временам Якина. Центральные защитники вновь проявляли преступную безответственность; впереди наивно выпущенный тренером Юра Мовсисян мучительно искал самого себя. Не угадал Аленичев и с Хурадо. Ну угадал настолько, что отчаявшийся от собственного бессилия испанец собрал чемоданы и уехал в английский «Уотфорд». </div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Работы у Дмитрия Анатольевича – непочатый край. И пока нет никаких гарантий, что она сложится лучше, чем у его предшественника из Швейцарии.<br /> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Скандал тура. «Спартак» - «Уфа». Удаление Эммануэля Фримпонга</span></strong></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">«Когда судья остановил игру, спартаковские болельщики стали кричать мне: «Fuck, monkey, fuck!» - пожаловался после матча обиженный Фримпонг. Полузащитник «Уфы» был удален с поля на 30 минуте матча за продемонстрированный трибунам средний палец. Кричавшего нецензурщину фаната третий день безуспешно пытаются вычислить с камеры наблюдения. Помочь РФС в этом деле уже вызвалась ФИФА, начавшая собственное расследование. Пока эти организации проводят проверку, хавбек «Уфы» Николай Сафрониди призвал Фримпонга мягче реагировать на хулиганство. «Может, Эммануэлю средний палец отрезать, чтоб не показывал?» - предложил Сафрониди.</div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///articles/?id=435949" target="_blank">«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Как это было (ФОТО)</a><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V8845_0.JPG" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> </span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Игрок тура. Зе Луиш («Спартак»)</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Не каждый игрок может выйти на замену в концовке и заставить говорить о себе всю неделю. Новичок «Спартака» Зе Луиш – смог. Его выход на поле стал настоящим лучиком в и без того ярком царстве матча с «Уфой». Уже через 15 минут после выхода на поле форвард из Кабо-Верде поймал отскочивший от земли мяч на колено (!), чем удивил голкипера «Уфы» Давида Юрченко – 2:2. У Зе Луиша было две возможности принести «Спартаку» победу, которые он, однако, не использовал. Отдельно игру новичка отметил Ивелин Попов. «Ты просто молодец! Забьешь еще 20 и уедешь в «Челси»! – сразу после матча болгарин подошел к Зе Луишу и не удержался от искрометной похвалы.<br /> <br /> <a href="https:///old/articles/434801.shtml" target="_blank">Дело в «Браге». Какого игрока покупает «Спартак»</a><br /> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Разочарование тура. Нукри Ревишвили («Мордовия»), Роман Герус («Амкар»)</strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Гостевой матч с «Мордовией» для «Локо» счастливо катился к нулевой ничьей. За час игрового времени москвичи нанесли один удар по воротам – в восемь раз меньше скромных саранчан! «Мордовия» владела тотальным преимуществом, как на 60 минуте случилось необъяснимое. Семенивший по полю с растерянным видом Петар Шкулетич сместился в штрафную, где наконец дождался навесной подачи. Удар у форварда «Локо» получился сродни тычку. Мяч еле прикатывался к вратарю «Мордовии» и каким-то непостижимым образом нырнул в ворота. </div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Но совсем необъяснимый гол случился днем позже, в матче «Амкар» - «Краснодар». В концовке игры хавбек гостей Сергей Петров нанес прямолинейный удар в ближний гол. Вратарь пермяков Роман Герус увидел момент удара, сложился в струнку и… элементарно забыл протянуть руки к мячу. Наверное, самый странный гол в истории РФПЛ лишил «Амкар» заслуженной ничьи. </div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Нукри Ревишвили по ходу матча отразил пенальти. Роман Герус совершил ряд эффектных сейвов и буквально заражал партнеров уверенностью и даже наглостью. Но профессия вратаря беспощадна. Одна курьезнейшая ошибка будет стоить им недели порицаний и бессонных ночей.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/20150719dad.jpg" width="580" height="326" alt="" /></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Выручалочка тура. Каркас ворот «Крыльев Советов»</strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">Голкипер «Крыльев» Евгений Конюхов продолжает бить немыслимые вратарские рекорды. В последний раз он пропускал еще 14 марта, а продолжительности его сухой серии уже достигла 1240 минут. «Все просто: я не зацикливаюсь на этом достижении» - делится рецептом успеха вратарь самарцев. За него активно болеет семья, болельщики «Крыльев», а с некоторых пор - и штанги с перекладиной. Один хавбек «Анжи» Аруна Лукман дважды попадал в каркас ворот. </div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Возвращение тура</strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">В «Кубани» этим летом наплыв из любителей ностальгии. Сразу трех российских звезд из поколения «нулевых»краснодарцы заманили в свою команду. Дмитрий Хохлов стал главным тренером, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко − игроками. Старая гвардия не помогла краснодарцам, и «Урал», который теперь возглавляет обиженный «Кубанью» Виктор Гончаренко, добился уверенной победы. У Хохлова впереди очень много работы, и реально помогать ему, видимо, будет только Аршавин. Вышедший в этом матче на замену Павлюченко показал совсем вялую готовность играть в футбол. <br /> <br /> <a href="https:///old/articles/435612.shtml" target="_blank">Краснодарский шавинизм. Главные вопросы по переходу Андрея Аршавина в «Кубань»</a></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Результативность тура. Забито: 15 голов</strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;">В прошлогоднем стартовом туре команды сообща забили 34 гола. На сей раз любителей эстетики ждало тяжелое разочарование: почти все голы были выстраданы в неимоверных муках. Причем навевающим скуку форвардам порой откровенно помогали голкиперы. Почти треть забитых мячей пришлось на матч-открытие, где «Спартак» и «Уфа» сыграли 2:2. Если бы голкиперы «Мордовии» и «Амкара» не пропустили необъяснимые голы, а «Рубину» хватило терпения на все 90 минут – в туре было бы зафиксировано три нулевые ничьи!</div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Символическая сборная 1-го тура</strong></span></span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/p1mRe_srXwQ(1).jpg" width="341" height="437" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Все результаты 1-тура РФПЛ</strong></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80918" target="_blank">«Спартак» - «Уфа»</a> - <strong>2:2</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80916" target="_blank">ЦСКА – «Рубин»</a> - <strong>1:0</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80919" target="_blank">«Ростов» - «Терек» </a>- <strong>1:1</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80915" target="_blank">«Зенит» - «Динамо»</a> - <strong>2:1</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80921" target="_blank">«Мордовия» - «Локомотив» </a>- <strong>0:1</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80914" target="_blank">«Анжи» - «Крылья Советов»</a> - <strong>0:1</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80917" target="_blank">«Амкар» - «Краснодар»</a> - <strong>0:1</strong></div> <div style="text-align: left;"><a href="https:///online/80920" target="_blank">«Кубань» - «Урал»</a> - <strong>0:2</strong></div> <div style="text-align: left;"> </div> </div>