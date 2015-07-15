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  • Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Локомотив», «Краснодар», «Уфа», «Урал»

Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Локомотив», «Краснодар», «Уфа», «Урал»

<div style="text-align: justify;"><em> В новой части сравнений кино и футбола "Бомбардир" объясняет, почему "Уфа" похожа на популярный российский сериал, Ольга Смородская - это Маргарет Тэтчер, а Сергея Галицкого мог бы сыграть Уилл Смит.</em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> "Локомотив" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Фильм: "Железная леди" (2011)</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сюжет:</strong></span></span> Кинобиография Маргарэт Тэтчер − одного из самых знаменитых политиков XX века. Одни считали ее несгибаемым лидером, другие − люто ненавидели. Но все задавали один и тот же вопрос: как женщина смогла стать руководителем ведущей мировой державы? </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Причем здесь "Локомотив" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Прошло уже столько лет, а болельщики красно-зеленых до сих пор не привыкли. Ольга Смородская каждый год получает больше проклятий и оскорблений, чем мы прочитали поздравлений с днем рождения за всю свою жизнь. Фанаты, как мантру, повторяют одну и ту же фразу "Увольняйте бабу из клуба" в надежде, что когда-нибудь ее все же услышат там, где надо.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Но Ольга Юрьевна не собирается поддаваться мнению толпы и упорно борется за свою власть. Пробовала напрямую прессинговать недовольных, но поняла, что лучший способ это все-таки результат. И тут ей здорово повезло. Вряд ли кто-то знал, что экстренный вариант с назначением Игоря Черевченко окажется таким полезным: "Локомотив" не только заиграл в нормальный футбол, но и взял трофей. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> В новый сезон клуб вступает в хорошем настроении. Смородская выиграла очередной раунд, однако до очередной победы ей еще очень далеко. Хотя сам факт того, что президент воюет с собственными фанатами, уже можно считать поражением. </div> <div><br /> <img width="580" height="425" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/orig (1).jpg" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Железная леди"</strong></em> - 13 млн долларов </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Локомотив"</strong></em> -  0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Как и большинство клубов РФПЛ, "Локо" предпочел бесплатный шопинг. В качестве свободных агентов были подписаны Александр Коломейцев и Антон Коченков, а также взят в аренду у "Монако" таинственный опорник Дельвин Ндинга. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Кассовые сборы</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Железная леди"</strong></em> - 114 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Локомотив"</strong></em> - 490 000 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Минус Ткачев и Беляев - потери "Локомотива" кажутся незначительными, однако в подобных случаях теперь всегда важно вспоминать о лимите.    </div> <div> </div> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/sUCU44dseVs"></iframe> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Краснодар" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Фильм: "В погоне за счастьем" (2006)</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сюжет:</strong></span></span>. Крис Гарднер - отец-одиночка. Ему приходиться самому воспитывать своего сына и постоянно искать средства на выживание. Путь к успеху труден и долог, но он живет идет по нему с правилом, которое сам когда-то рассказал своему сыну: "Никому не позволяй говорить, что ты чего-то не можешь. Если есть мечта - оберегай ее. И точка". </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Причем здесь "Краснодар" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Сергей Галицкий продолжает успешно тянуть свой собственный проект на вершину российского футбола. "Краснодар" играет в Премьер-лиге уже несколько лет, и пока не было ни одного сезона, в котором "быки" не показали бы положительной динамики. В чемпионате 2014/2015 они добрались до первых в своей истории медалей, так что теперь по идее должны оказаться в зоне Лиги чемпионов. Готовящийся к открытию стадион, наигранный состав, толковый тренер, своя армия болельщиков, шикарная академия - у краснодарцев есть все, чтобы расти бесконечно.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Если самым страшным противником Криса Гарднера была бедность, то главный враг "Краснодара" - российский футбол. Точнее та его часть, где принимаются абсурдные решения, то есть бОльшая часть. Когда кто-то постоянно хочет забрать у тебя главного тренера, повесить на шею лимит или отобрать проведение чемпионата мира, выстоять очень тяжело. Но "Краснодар" должен держаться. Хотя бы ради всех нас. </div> <div><br /> <img width="580" height="374" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/dsc_7229.jpg" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"В погоне за счастьем"</strong></em> - 55 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Краснодар"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Быки" попали под финансовые санкции УЕФА, поэтому работали только со свободными агентами. Но и так улов на рынке получился неплохим: перспективный норвежец Стефан Страндберг, опытный Дмитрий Торбинский и Федор Смолов, который может помочь команде либо на поле, либо в медиапространстве. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Кассовые сборы</strong></span></span> </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><span style="font-size: 13px;"><strong>"В погоне за счастьем"</strong></span></em></span> - 305 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><em>"Краснодар"</em></strong></span> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Клуб буднично раздал в аренды несколько ненужных игроков. Отдавать же своих звезд здесь просто так не будут.</div> <div><br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/Q-W2L9nyJTY"></iframe>  </div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Урал" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Фильм: "Джанго освобожденный" (2012)</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Сюжет:</strong></span></span> Джанго предали и обманули. Он сбежал и теперь хочет вернуться и отомстить всем своим обидчикам. В этом ему поможет один своеобразный господин. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Причем здесь "Урал"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> История с увольнением Виктора Гончаренко из "Кубани" вызвала бурю возмущения у всей страны. Тренер строил в Краснодаре симпатичный проект и уже давал первые результаты, но в дело вмешались интриги клубного руководства, которые нашли неразгаданные до сих пор мотивы увольнения белоруса. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Когда-нибудь Гончаренко расскажет всю правду, ну а пока он просто хочет работать и расти как специалист. И "Урал" такую возможность ему предоставит. В прошлом сезоне "шмели" доказали, что являются не просто клубом-середняком и в потенциале могут выделиться чем-то большим, чем оранжевой формой и собственным манежем. При этом задачи "Урала" довольно скромны - не вылететь. Гончаренко обыгрывал в Лиге чемпионов "Баварию", так что справиться с условными "Крыльям" он сможет. А там можно будет подумать и о более высоких местах. Главное, чтобы руководство также было заинтересовано в движении вперед. </div> <div><br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/ural_rostov_011_1000_0.jpg" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Джанго освобожденный"</strong></em> - 100 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>"Урал"</em></strong> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Клуб предпочитал брать игроком оптом в одном месте. С утонувшего "Торпедо" спасли Юрия Жевнова и Ивана Князева, в закромах "Краснодара" арендовали Никиту Бурмистрова и Александра Мартыновича.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Кассовые сборы</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Джанго освобожденный"</strong></em> - 424 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Урал"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Еще один печальный факт - маленькие российские клубы не умеют зарабатывать на трансферах. Вот "Урал", например, раздал игроков на полкоманды. Бесплатно.</div> <div><br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/4McenUEna3E"></iframe>  </div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Уфа"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Фильм: "Реальные пацаны" (2010 - н.в.)</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Сюжет:</strong></span></span> Сериал о жизни и приключениях простых пацанов из провинции, каждый шаг которых фиксируется на любительскую видеокамеру. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Причем здесь "Уфа" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Российские клубы в последние два года всерьез взялись за работу над собственными видеосюжетами. Оригинальные превью, необычные рекламы - приятно посмотреть, что почти все команды РФПЛ поняли необходимость вести активную жизнь в интернете. Но дальше всех пошли игроки "Уфы". Простая, дружная команда самого обычного российского клуба периодически снимает милые и веселые видео о своей жизни. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Значительно добавил идеи популярности приезд в Уфу Эммануэля Фримпонга. Безбашенный и задорный англичанин не смог построить карьеру в лондонском "Арсенале", зато смог стать звездой ютуба. Новогодний ролик "Уфы", где футболисты показали свою версию "Иронии Судьбы", взорвал общественность и влюбил в башкортостанский коллектив тысячи людей. Современный футбол - это шоу, и пока уфимцы продолжат его делать, всем будет плевать, какое у них место и где они проводят домашние матчи. </div> <div><br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I2V6840_0.JPG" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>"Реальные пацаны"</em></strong> - неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Уфа"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> 7 футболистов на все позиции кроме центрфорварда. Сумма: 0,00. Кажется, звание королей экономии пора присуждать "Уфе".</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Кассовые сборы</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>"Реальные сборы"</em></strong> - права на фильм принадлежат телеканалу ТНТ, который и реализует его продажу.</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Уфа"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Чемпионат России окончательно покинул последний японский легионер - Такафуми Акахоши. Хотя многие вообще не знали, что он был. </div> <div><br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/lkQolNYZj5E"></iframe> <br /> <strong><a style="font-size: 16px;" target="_blank" href="https:///articles/435582.shtml"><br /> </a></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><a style="font-size: 16px;" target="_blank" href="https:///articles/435582.shtml">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"</a><br /> <br /> <a style="font-size: 16px;" target="_blank" href="https:///articles/435654.shtml">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Зенит", "Терек", "Кубань", "Анжи"</a><br style="font-size: 16px;" /> <br /> </strong><em><span style="font-size: 13px;">Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. 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Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Уфа Урал Фримпонг Эммануэль Гончаренко Виктор Галицкий Сергей Смородская Ольга
Комментарии (20)
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1436962251
в это окно похоже никто практически не покупал игроков, кризис конкретно вдарил(=
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LOKOfanatik19
1436962476
Такая чушь, если честно!!
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Ololoev
1436963158
Интересно, бомбардир читает вообще отзывы своих пользователей? Или клал болт на них, судя по тому, что подобная ахинея вновь выходит. Скорее бы уже 1-ое августа, чтоб эти горе-писаки свалили на свой убогий ресурс.
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Ba2
1436963342
В последние годы я думал, что у соккера качество статей стало низким. Но теперь я увидел статьи на бомбардире и понял, что никогда ещё так не ошибался.
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severnyj84
1436964831
НИ ЛОКОМОТИВ, НИ КРАСНОДАР НИКОГДА КОМАНДАМИ СТОЯЩИМИ НЕ БУДУТ.
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Parick
1436966338
Ну,прямо,Никита Михалков-сам пишет,сам снимает,сам снимается,всех своих детей снимает,к тому же своих собак,лошадей...но никто не смотрит!?
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ren888888
1436973066
Кто эти уродливые люди на фото?
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АлександрАВ
1436974895
А планирует ли Soccer.кг дробь Бомбардир освещение Кубка России? Сегодня уже 1-256 финала, как-никак...
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KarmA
1436995954
Что за цирк на соккере пошел?? Статья ни о чем...
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Спартач из Питера
1437026039
Урал вылетит 90%
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