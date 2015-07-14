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    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»


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    Голосов: 0
    14.07.2015 14:04
    Из тех развлечений, на которые нужно смотреть, самые популярные − это футбол и кино. "Бомбардир" продолжает сравнивать положение дел в российских клубах перед стартом нового сезона с сюжетами известных фильмов.
    Из тех развлечений, на которые нужно смотреть, самые популярные − это футбол и кино. "Бомбардир" продолжает сравнивать положение дел в российских клубах перед стартом нового сезона с сюжетами известных фильмов.

    "Зенит"

    Фильм: "Крестный отец" (1972)

    Сюжет. Культовая сага - это прежде всего кино не о мафии, а о семье и власти. И о людях, готовых ради своих близких подчинить себе весь мир. Старый Дон Корлеоне ведет свои дела жестко и уверенно, чем вызывает страх и уважение у тех, кто стоит у него на пути. У него есть свои люди в любой сфере общества, поэтому силы Дона порой даже выше, чем у государства.

    Причем тут "Зенит"

    Пока "Зенит" находится под крылом могущественной корпорации, ему не страшны ни финансовые кризисы, ни происки конкурентов. Единственный минус - приходится считаться с решениями своего Крестного отца. Вот Андре Виллаш-Боаш, например, открыто выражает недовольство введением лимита 6+5, тогда как председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер является одним из тех, кто этот самый лимит лоббирует.

    Португалец просто еще молод и неопытен. Спросите у Дика Адвоката и Лучано Спаллетти: со временем ты привыкаешь к правилам этой игры и умело под них подстраиваешься. Потому что велик соблазн получить взамен огромную власть. Перенести ключевой матч с "Уфой" и Суперкубок в Санкт-Петербург, забрать себе самого обсуждаемого российского форварда, оперативно заявить второй состав в ФНЛ - в "Зените" умеют делать предложения, "от которых ты не сможешь отказаться".

    Не нужно считать питерцев олицетворением зла. Просто у них есть сила за пределами поля, и они ею пользуются. И в год, когда разные обстоятельства будут раскачивать лодки вообще всех клубов РФПЛ, корабль "Зенита" останется самым стойким в целом море и чуть ли не единственным, кто сможет не затонуть в еврокубковом океане.



    Бюджет

    "Крестный отец" - 6 млн долларов

    "Зенит"     - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)

    Дзюба, Юсупов и Михаил Кержаков пришли в клуб бесплатно и как напоминание, что с новым лимитом легионеров в самом сильном клубе страны будет становиться все меньше.

    Кассовые сборы

    "Крестный отец" - 245 млн долларов

    "Зенит" - 0 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)

    Питерцы этим летом попрощались с заслуженными ветеранами и пристроили в "Ростов" Павла Могилевца.



    "Терек"

    Фильм: "Ежик в тумане" (1975)

    Сюжет. По вечерам Ежик приходил в гости к Медвежонку, чтобы посчитать звезды. Они накрывали стол и поднимали глаза на ночное небо. Однажды в один из таких вечеров, Ежик оказался в сильном тумане, где все было очень странным и запутанным.

    Причем тут "Терек"

    Туман - это нечто таинственное и непонятное. Совсем как проблемы, мешающие "Тереку" реализовать свой потенциал. У команды есть достойное финансирование, один из лучших в стране стадионов и готовый на многое президент. Однако серьезного результата все это до сих пор не приносит. В прошлом сезоне на определенном этапе казалось, что "Терек" созрел для реальной борьбы за еврокубки, но затем команда просела и заняла свое привычное место в середине таблицы.

    Рашид Рахимов вместе с Рамзаном Кадыровым не раз любовался звездным небом, на котором сияют лучшие клубы России, и наверняка думал, почему бы и "Тереку" не быть в их числе. Но выбраться из тумана клуб пока не может. Или не хочет.



    Бюджет

    "Ежик в тумане" - неизвестно

    "Терек"- неизвестно

    Грозненцы сделали только одно усиление - защитник грузинского клуба "Самтредиа" Тедоре Григалашвили. О том, что это за игрок и сколько стоит его контракт, вне клуба не знает никто.

    Кассовые сборы

    "Ежик в тумане" - неизвестно

    "Терек" - 2,20 млн евро

    Жереми Бокила и Аилтон захотели экзотики. Первый уехал в Китай, второй - в Саудовскую Аравию. При этом извлечь небольшой доход клуб смог только от перехода конголезского голландца.




    "Кубань"

    Фильм: "Рокки Бальбоа" ("Рокки 6") (2006)

    Сюжет. Когда-то он был чемпионом. Сейчас те года прошли. Сегодня Рокки стар и давно завязал с большим боксом. Но когда у него появляется возможность вновь выйти на профессиональный ринг, он ее использует. Чтобы доказать себе и другим, что наш конец зависит только от нас самих.

    Причем тут "Кубань"

    Андрей Аршавин мирно дремал на скамейке "Зенита". До тех пор, пока его не разбудили и не сказали, что контракт закончился. Дальше настал момент выбирать: либо переходить в ФНЛ к "Зениту-2" в качестве живого талисмана, либо закончить карьеру и получить непыльную работу в структуре клуба, либо найти себе новую команду и еще поиграть. Андрей выбрал последний вариант и очень обрадовал своих поклонников, к которым на самом деле относятся все те, кто во время Евро-2008 не спал. То есть вся страна.

    "Кубань" - не самое спокойное место для ветерана спорта. Скандалы и перевороты случаются здесь неприлично часто. Но тут Аршавину будут давать играть и приходить смотреть краснодарские болельщики. К нему вновь будет приковано серьезное внимание, и это должно помочь ему взбодриться и найти в себе мотивацию. Во всяком случае на такой вариант развития событий рассчитывает новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов. Для него это первый в тренерской карьере клуб из РФПЛ.

    Хохлов начинает, Аршавин заканчивает. И между ними всего 5 лет разницы. Новую часть "Кубани" определенно стоит посмотреть.



    Бюджет

    "Рокки Бальбоа" - 24 млн долларов

    "Кубань" - 700 000 евро

    Помимо Аршавина клуб добавил в свою обойму Сергея Ткачева, не сумевшего закрепиться в "Локомотиве", и Константина Базелюка, не сумевшего закрепиться вообще нигде.

    Кассовые сборы

    "Рокки Бальбоа" - 155,7 млн долларов

    "Кубань" - 6 млн евро

    В период жесткой экономии "Кубань" показала одну из лучших трансферных кампаний в РФПЛ по соотношению потраченного и полученного. Все 6 млн краснодарцам перевел "Спартак" за трансфер Ивелина Попова. Соснин и Угу Алмейда ушли из клуба бесплатно.


    "Анжи"

    Фильм: "Доктор Кто" (2005 - н.в.)

    Сюжет. Культовый сериал, который несколько раз перезапускали и восстанавливали, рассказывает о приключениях путешественника во времени - последнего уцелевшего представителя своей расы.

    Причем здесь "Анжи"

    К Юрию Семину вопрос "Кто" не применим - все мы прекрасно знаем этого человека. В остальном он точно может считаться прототипом мистического Доктора. Юрий Палыч остался последним представителем тренеров-чемпионов прошлого века. Романцев давно на пенсии, Ярцев, мелькнувший в прошлом году в Молдавии, тоже, Газзаев ударился в политику. И лишь Семин неутомимо путешествует по разным странам и эпохам. "Динамо" Киев, Азербайджан, "Мордовия", теперь вот "Анжи".

    Махачкалинцы тоже совершили перемещение во времени. Вернувшись из воспитательной ссылки в ФНЛ, клуб, кажется, готов для новой попытки построить в Дагестане серьезный футбольный проект. Научившись на ошибках прошлого, "Анжи" больше не будет пугать народ сумасшедшими сделками и планирует все сделать плавно и тихо. И именно для этого ему нужен Семин - тренер, который даже из новичка с ресурсами "Мордовии" за год сделал крепкого середняка.



    Бюджет

    "Доктор Кто" - неизвестно

    "Анжи" - 150 000 евро

    Махачкалинцы собрали очень разнообразную компанию из свободных агентов: нигериец Аруна, португалец Угу Алмейда, голландец Эбесилио, россиянин Хадарцев, армянин Мкртчан, белорус Маевский и серб Лазич - внушительный ответ лимиту.

    Кассовые сборы

    "Доктор Кто" - сериал принадлежит компании BBC, которая и занимается реализацией его прав и извлечением прибыли из просмотров

    "Анжи" - 1,5 млн евро

    Клуб пристроил в лиссабонский "Спортинг" защитника Эвертона и расстался с целой группой футболистов, которые помогали команде в первом дивизионе.



    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fc-zenit.ru,1fnl.ru, fc-terek.ru, fckuban.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 13:54

      И что так про все команды будет?

      0
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      Рейтинг: +630

      tiss 15 июля 2015, 13:01

      Дзюба,себе,уже подружку нашёл в Зените.

      1
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      Рейтинг: +202

      Chilahim > tiss 15 июля 2015, 17:34

      Да не ревнуй тыт так, подумаешь помотросил и бросил, а нашел себе аргентинца, в масквабаде ещё много таких осталось, вон в днище кокорин, скучающий без ласки мамаева, дерзай!)))

      0
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      Рейтинг: +630

      tiss > Chilahim 15 июля 2015, 21:33

      Ну и ты к ним присоединяйся?Мамаев и Кокорин тебя утешат.Мне,то какое ,до них дело?И ещё!У меня,например, столица моей Родины Москва.Масквабад мне не интересен.Мои предки воевали за Москву.Твои за масквабад.Гастарбайтер?

      0
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      Рейтинг: +202

      Chilahim > tiss 16 июля 2015, 09:14

      Ой не надо меня в эти ваши столичные извраты вовлекать!))
      А твои предки может и воевали за Москву, когда это была Москва - русский город. А теперь это масквабад)))

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 11:04

      Отличная статья

      0
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 15 июля 2015, 10:42

      Похоже.

      0
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 14 июля 2015, 23:07

      Отличная работа! Ждём продолжения.

      0
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      Рейтинг: +794

      Miaf > Файдаэн_Шаз 14 июля 2015, 23:12

      Антон Сергеев?

      3
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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 14 июля 2015, 22:31

      Полный бред, к сожалению надо искать новый ресурс, а то тут только тухлятиной несет от авторов

      2
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      Рейтинг: +15

      просто_так 14 июля 2015, 22:12

      У бомбардира ни 1 адекватного автора нету, как будто набрали по объявлениям в метро...надеюсь что вернется старый добрый соккер, нет так придется найти другой портал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      nmo1 > просто_так 15 июля 2015, 22:35

      Соккер вернется 1-го августа.

      1
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 19:12

      Автору больше не наливать.

      3
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 18:47

      автор не зря потратил время

      2
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      Рейтинг: +254

      Vector 14 июля 2015, 18:42

      Букеровская премия))

      2
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