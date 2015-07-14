Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»

Из тех развлечений, на которые нужно смотреть, самые популярные − это футбол и кино. "Бомбардир" продолжает сравнивать положение дел в российских клубах перед стартом нового сезона с сюжетами известных фильмов.





"Зенит"



Фильм: "Крестный отец" (1972)



Сюжет. Культовая сага - это прежде всего кино не о мафии, а о семье и власти. И о людях, готовых ради своих близких подчинить себе весь мир. Старый Дон Корлеоне ведет свои дела жестко и уверенно, чем вызывает страх и уважение у тех, кто стоит у него на пути. У него есть свои люди в любой сфере общества, поэтому силы Дона порой даже выше, чем у государства.



Причем тут "Зенит"



Пока "Зенит" находится под крылом могущественной корпорации, ему не страшны ни финансовые кризисы, ни происки конкурентов. Единственный минус - приходится считаться с решениями своего Крестного отца. Вот Андре Виллаш-Боаш, например, открыто выражает недовольство введением лимита 6+5, тогда как председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер является одним из тех, кто этот самый лимит лоббирует.



Португалец просто еще молод и неопытен. Спросите у Дика Адвоката и Лучано Спаллетти: со временем ты привыкаешь к правилам этой игры и умело под них подстраиваешься. Потому что велик соблазн получить взамен огромную власть. Перенести ключевой матч с "Уфой" и Суперкубок в Санкт-Петербург, забрать себе самого обсуждаемого российского форварда, оперативно заявить второй состав в ФНЛ - в "Зените" умеют делать предложения, "от которых ты не сможешь отказаться".



Не нужно считать питерцев олицетворением зла. Просто у них есть сила за пределами поля, и они ею пользуются. И в год, когда разные обстоятельства будут раскачивать лодки вообще всех клубов РФПЛ, корабль "Зенита" останется самым стойким в целом море и чуть ли не единственным, кто сможет не затонуть в еврокубковом океане.







Бюджет



"Крестный отец" - 6 млн долларов



"Зенит" - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)



Дзюба, Юсупов и Михаил Кержаков пришли в клуб бесплатно и как напоминание, что с новым лимитом легионеров в самом сильном клубе страны будет становиться все меньше.



Кассовые сборы



"Крестный отец" - 245 млн долларов



"Зенит" - 0 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)



Питерцы этим летом попрощались с заслуженными ветеранами и пристроили в "Ростов" Павла Могилевца.

Из тех развлечений, на которые нужно смотреть, самые популярные − это футбол и кино. "Бомбардир" продолжает сравнивать положение дел в российских клубах перед стартом нового сезона с сюжетами известных фильмов.Культовая сага - это прежде всего кино не о мафии, а о семье и власти. И о людях, готовых ради своих близких подчинить себе весь мир. Старый Дон Корлеоне ведет свои дела жестко и уверенно, чем вызывает страх и уважение у тех, кто стоит у него на пути. У него есть свои люди в любой сфере общества, поэтому силы Дона порой даже выше, чем у государства.Пока "Зенит" находится под крылом могущественной корпорации, ему не страшны ни финансовые кризисы, ни происки конкурентов. Единственный минус - приходится считаться с решениями своего Крестного отца. Вот Андре Виллаш-Боаш, например, открыто выражает недовольство введением лимита 6+5, тогда как председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер является одним из тех, кто этот самый лимит лоббирует.Португалец просто еще молод и неопытен. Спросите у Дика Адвоката и Лучано Спаллетти: со временем ты привыкаешь к правилам этой игры и умело под них подстраиваешься. Потому что велик соблазн получить взамен огромную власть. Перенести ключевой матч с "Уфой" и Суперкубок в Санкт-Петербург, забрать себе самого обсуждаемого российского форварда, оперативно заявить второй состав в ФНЛ - в "Зените" умеют делать предложения, "от которых ты не сможешь отказаться".Не нужно считать питерцев олицетворением зла. Просто у них есть сила за пределами поля, и они ею пользуются. И в год, когда разные обстоятельства будут раскачивать лодки вообще всех клубов РФПЛ, корабль "Зенита" останется самым стойким в целом море и чуть ли не единственным, кто сможет не затонуть в еврокубковом океане.Дзюба, Юсупов и Михаил Кержаков пришли в клуб бесплатно и как напоминание, что с новым лимитом легионеров в самом сильном клубе страны будет становиться все меньше.- 245 млн долларов- 0 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)Питерцы этим летом попрощались с заслуженными ветеранами и пристроили в "Ростов" Павла Могилевца.

"Терек"



Фильм: "Ежик в тумане" (1975)



Сюжет. По вечерам Ежик приходил в гости к Медвежонку, чтобы посчитать звезды. Они накрывали стол и поднимали глаза на ночное небо. Однажды в один из таких вечеров, Ежик оказался в сильном тумане, где все было очень странным и запутанным.



Причем тут "Терек"



Туман - это нечто таинственное и непонятное. Совсем как проблемы, мешающие "Тереку" реализовать свой потенциал. У команды есть достойное финансирование, один из лучших в стране стадионов и готовый на многое президент. Однако серьезного результата все это до сих пор не приносит. В прошлом сезоне на определенном этапе казалось, что "Терек" созрел для реальной борьбы за еврокубки, но затем команда просела и заняла свое привычное место в середине таблицы.



Рашид Рахимов вместе с Рамзаном Кадыровым не раз любовался звездным небом, на котором сияют лучшие клубы России, и наверняка думал, почему бы и "Тереку" не быть в их числе. Но выбраться из тумана клуб пока не может. Или не хочет.







Бюджет



"Ежик в тумане" - неизвестно



"Терек"- неизвестно



Грозненцы сделали только одно усиление - защитник грузинского клуба "Самтредиа" Тедоре Григалашвили. О том, что это за игрок и сколько стоит его контракт, вне клуба не знает никто.



Кассовые сборы



"Ежик в тумане" - неизвестно



"Терек" - 2,20 млн евро



Жереми Бокила и Аилтон захотели экзотики. Первый уехал в Китай, второй - в Саудовскую Аравию. При этом извлечь небольшой доход клуб смог только от перехода конголезского голландца. По вечерам Ежик приходил в гости к Медвежонку, чтобы посчитать звезды. Они накрывали стол и поднимали глаза на ночное небо. Однажды в один из таких вечеров, Ежик оказался в сильном тумане, где все было очень странным и запутанным.Туман - это нечто таинственное и непонятное. Совсем как проблемы, мешающие "Тереку" реализовать свой потенциал. У команды есть достойное финансирование, один из лучших в стране стадионов и готовый на многое президент. Однако серьезного результата все это до сих пор не приносит. В прошлом сезоне на определенном этапе казалось, что "Терек" созрел для реальной борьбы за еврокубки, но затем команда просела и заняла свое привычное место в середине таблицы.Рашид Рахимов вместе с Рамзаном Кадыровым не раз любовался звездным небом, на котором сияют лучшие клубы России, и наверняка думал, почему бы и "Тереку" не быть в их числе. Но выбраться из тумана клуб пока не может. Или не хочет.- неизвестно- неизвестноГрозненцы сделали только одно усиление - защитник грузинского клуба "Самтредиа" Тедоре Григалашвили. О том, что это за игрок и сколько стоит его контракт, вне клуба не знает никто.- неизвестно- 2,20 млн евроЖереми Бокила и Аилтон захотели экзотики. Первый уехал в Китай, второй - в Саудовскую Аравию. При этом извлечь небольшой доход клуб смог только от перехода конголезского голландца.

"Кубань"



Фильм: "Рокки Бальбоа" ("Рокки 6") (2006)



Сюжет. Когда-то он был чемпионом. Сейчас те года прошли. Сегодня Рокки стар и давно завязал с большим боксом. Но когда у него появляется возможность вновь выйти на профессиональный ринг, он ее использует. Чтобы доказать себе и другим, что наш конец зависит только от нас самих.



Причем тут "Кубань"



Андрей Аршавин мирно дремал на скамейке "Зенита". До тех пор, пока его не разбудили и не сказали, что контракт закончился. Дальше настал момент выбирать: либо переходить в ФНЛ к "Зениту-2" в качестве живого талисмана, либо закончить карьеру и получить непыльную работу в структуре клуба, либо найти себе новую команду и еще поиграть. Андрей выбрал последний вариант и очень обрадовал своих поклонников, к которым на самом деле относятся все те, кто во время Евро-2008 не спал. То есть вся страна.



"Кубань" - не самое спокойное место для ветерана спорта. Скандалы и перевороты случаются здесь неприлично часто. Но тут Аршавину будут давать играть и приходить смотреть краснодарские болельщики. К нему вновь будет приковано серьезное внимание, и это должно помочь ему взбодриться и найти в себе мотивацию. Во всяком случае на такой вариант развития событий рассчитывает новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов. Для него это первый в тренерской карьере клуб из РФПЛ.



Хохлов начинает, Аршавин заканчивает. И между ними всего 5 лет разницы. Новую часть "Кубани" определенно стоит посмотреть.







Бюджет



"Рокки Бальбоа" - 24 млн долларов



"Кубань" - 700 000 евро



Помимо Аршавина клуб добавил в свою обойму Сергея Ткачева, не сумевшего закрепиться в "Локомотиве", и Константина Базелюка, не сумевшего закрепиться вообще нигде.



Кассовые сборы



"Рокки Бальбоа" - 155,7 млн долларов



"Кубань" - 6 млн евро



В период жесткой экономии "Кубань" показала одну из лучших трансферных кампаний в РФПЛ по соотношению потраченного и полученного. Все 6 млн краснодарцам перевел "Спартак" за трансфер Ивелина Попова. Соснин и Угу Алмейда ушли из клуба бесплатно.

"Рокки Бальбоа" ("Рокки 6") (2006)Когда-то он был чемпионом. Сейчас те года прошли. Сегодня Рокки стар и давно завязал с большим боксом. Но когда у него появляется возможность вновь выйти на профессиональный ринг, он ее использует. Чтобы доказать себе и другим, что наш конец зависит только от нас самих.Андрей Аршавин мирно дремал на скамейке "Зенита". До тех пор, пока его не разбудили и не сказали, что контракт закончился. Дальше настал момент выбирать: либо переходить в ФНЛ к "Зениту-2" в качестве живого талисмана, либо закончить карьеру и получить непыльную работу в структуре клуба, либо найти себе новую команду и еще поиграть. Андрей выбрал последний вариант и очень обрадовал своих поклонников, к которым на самом деле относятся все те, кто во время Евро-2008 не спал. То есть вся страна."Кубань" - не самое спокойное место для ветерана спорта. Скандалы и перевороты случаются здесь неприлично часто. Но тут Аршавину будут давать играть и приходить смотреть краснодарские болельщики. К нему вновь будет приковано серьезное внимание, и это должно помочь ему взбодриться и найти в себе мотивацию. Во всяком случае на такой вариант развития событий рассчитывает новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов. Для него это первый в тренерской карьере клуб из РФПЛ.Хохлов начинает, Аршавин заканчивает. И между ними всего 5 лет разницы. Новую часть "Кубани" определенно стоит посмотреть.- 24 млн долларов- 700 000 евроПомимо Аршавина клуб добавил в свою обойму Сергея Ткачева, не сумевшего закрепиться в "Локомотиве", и Константина Базелюка, не сумевшего закрепиться вообще нигде.- 155,7 млн долларов- 6 млн евроВ период жесткой экономии "Кубань" показала одну из лучших трансферных кампаний в РФПЛ по соотношению потраченного и полученного. Все 6 млн краснодарцам перевел "Спартак" за трансфер Ивелина Попова. Соснин и Угу Алмейда ушли из клуба бесплатно.

"Анжи"



Фильм: "Доктор Кто" (2005 - н.в.)



Сюжет. Культовый сериал, который несколько раз перезапускали и восстанавливали, рассказывает о приключениях путешественника во времени - последнего уцелевшего представителя своей расы.



Причем здесь "Анжи"



К Юрию Семину вопрос "Кто" не применим - все мы прекрасно знаем этого человека. В остальном он точно может считаться прототипом мистического Доктора. Юрий Палыч остался последним представителем тренеров-чемпионов прошлого века. Романцев давно на пенсии, Ярцев, мелькнувший в прошлом году в Молдавии, тоже, Газзаев ударился в политику. И лишь Семин неутомимо путешествует по разным странам и эпохам. "Динамо" Киев, Азербайджан, "Мордовия", теперь вот "Анжи".



Махачкалинцы тоже совершили перемещение во времени. Вернувшись из воспитательной ссылки в ФНЛ, клуб, кажется, готов для новой попытки построить в Дагестане серьезный футбольный проект. Научившись на ошибках прошлого, "Анжи" больше не будет пугать народ сумасшедшими сделками и планирует все сделать плавно и тихо. И именно для этого ему нужен Семин - тренер, который даже из новичка с ресурсами "Мордовии" за год сделал крепкого середняка.







Бюджет



"Доктор Кто" - неизвестно



"Анжи" - 150 000 евро



Махачкалинцы собрали очень разнообразную компанию из свободных агентов: нигериец Аруна, португалец Угу Алмейда, голландец Эбесилио, россиянин Хадарцев, армянин Мкртчан, белорус Маевский и серб Лазич - внушительный ответ лимиту.



Кассовые сборы



"Доктор Кто" - сериал принадлежит компании BBC, которая и занимается реализацией его прав и извлечением прибыли из просмотров



"Анжи" - 1,5 млн евро



Клуб пристроил в лиссабонский "Спортинг" защитника Эвертона и расстался с целой группой футболистов, которые помогали команде в первом дивизионе. "Доктор Кто" (2005 - н.в.)Культовый сериал, который несколько раз перезапускали и восстанавливали, рассказывает о приключениях путешественника во времени - последнего уцелевшего представителя своей расы.К Юрию Семину вопрос "Кто" не применим - все мы прекрасно знаем этого человека. В остальном он точно может считаться прототипом мистического Доктора. Юрий Палыч остался последним представителем тренеров-чемпионов прошлого века. Романцев давно на пенсии, Ярцев, мелькнувший в прошлом году в Молдавии, тоже, Газзаев ударился в политику. И лишь Семин неутомимо путешествует по разным странам и эпохам. "Динамо" Киев, Азербайджан, "Мордовия", теперь вот "Анжи".Махачкалинцы тоже совершили перемещение во времени. Вернувшись из воспитательной ссылки в ФНЛ, клуб, кажется, готов для новой попытки построить в Дагестане серьезный футбольный проект. Научившись на ошибках прошлого, "Анжи" больше не будет пугать народ сумасшедшими сделками и планирует все сделать плавно и тихо. И именно для этого ему нужен Семин - тренер, который даже из новичка с ресурсами "Мордовии" за год сделал крепкого середняка.- неизвестно- 150 000 евроМахачкалинцы собрали очень разнообразную компанию из свободных агентов: нигериец Аруна, португалец Угу Алмейда, голландец Эбесилио, россиянин Хадарцев, армянин Мкртчан, белорус Маевский и серб Лазич - внушительный ответ лимиту.- сериал принадлежит компании BBC, которая и занимается реализацией его прав и извлечением прибыли из просмотров- 1,5 млн евроКлуб пристроил в лиссабонский "Спортинг" защитника Эвертона и расстался с целой группой футболистов, которые помогали команде в первом дивизионе.