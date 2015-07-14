Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»

"Зенит"
Фильм: "Крестный отец" (1972)
Сюжет. Культовая сага - это прежде всего кино не о мафии, а о семье и власти. И о людях, готовых ради своих близких подчинить себе весь мир. Старый Дон Корлеоне ведет свои дела жестко и уверенно, чем вызывает страх и уважение у тех, кто стоит у него на пути. У него есть свои люди в любой сфере общества, поэтому силы Дона порой даже выше, чем у государства.
Причем тут "Зенит"
Пока "Зенит" находится под крылом могущественной корпорации, ему не страшны ни финансовые кризисы, ни происки конкурентов. Единственный минус - приходится считаться с решениями своего Крестного отца. Вот Андре Виллаш-Боаш, например, открыто выражает недовольство введением лимита 6+5, тогда как председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер является одним из тех, кто этот самый лимит лоббирует.
Португалец просто еще молод и неопытен. Спросите у Дика Адвоката и Лучано Спаллетти: со временем ты привыкаешь к правилам этой игры и умело под них подстраиваешься. Потому что велик соблазн получить взамен огромную власть. Перенести ключевой матч с "Уфой" и Суперкубок в Санкт-Петербург, забрать себе самого обсуждаемого российского форварда, оперативно заявить второй состав в ФНЛ - в "Зените" умеют делать предложения, "от которых ты не сможешь отказаться".
Не нужно считать питерцев олицетворением зла. Просто у них есть сила за пределами поля, и они ею пользуются. И в год, когда разные обстоятельства будут раскачивать лодки вообще всех клубов РФПЛ, корабль "Зенита" останется самым стойким в целом море и чуть ли не единственным, кто сможет не затонуть в еврокубковом океане.
Бюджет
"Крестный отец" - 6 млн долларов
"Зенит" - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)
Дзюба, Юсупов и Михаил Кержаков пришли в клуб бесплатно и как напоминание, что с новым лимитом легионеров в самом сильном клубе страны будет становиться все меньше.
Кассовые сборы
"Крестный отец" - 245 млн долларов
"Зенит" - 0 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)
Питерцы этим летом попрощались с заслуженными ветеранами и пристроили в "Ростов" Павла Могилевца.
Фильм: "Ежик в тумане" (1975)
Сюжет. По вечерам Ежик приходил в гости к Медвежонку, чтобы посчитать звезды. Они накрывали стол и поднимали глаза на ночное небо. Однажды в один из таких вечеров, Ежик оказался в сильном тумане, где все было очень странным и запутанным.
Причем тут "Терек"
Туман - это нечто таинственное и непонятное. Совсем как проблемы, мешающие "Тереку" реализовать свой потенциал. У команды есть достойное финансирование, один из лучших в стране стадионов и готовый на многое президент. Однако серьезного результата все это до сих пор не приносит. В прошлом сезоне на определенном этапе казалось, что "Терек" созрел для реальной борьбы за еврокубки, но затем команда просела и заняла свое привычное место в середине таблицы.
Рашид Рахимов вместе с Рамзаном Кадыровым не раз любовался звездным небом, на котором сияют лучшие клубы России, и наверняка думал, почему бы и "Тереку" не быть в их числе. Но выбраться из тумана клуб пока не может. Или не хочет.
Бюджет
"Ежик в тумане" - неизвестно
"Терек"- неизвестно
Грозненцы сделали только одно усиление - защитник грузинского клуба "Самтредиа" Тедоре Григалашвили. О том, что это за игрок и сколько стоит его контракт, вне клуба не знает никто.
Кассовые сборы
"Ежик в тумане" - неизвестно
"Терек" - 2,20 млн евро
Жереми Бокила и Аилтон захотели экзотики. Первый уехал в Китай, второй - в Саудовскую Аравию. При этом извлечь небольшой доход клуб смог только от перехода конголезского голландца.
Фильм: "Рокки Бальбоа" ("Рокки 6") (2006)
Сюжет. Когда-то он был чемпионом. Сейчас те года прошли. Сегодня Рокки стар и давно завязал с большим боксом. Но когда у него появляется возможность вновь выйти на профессиональный ринг, он ее использует. Чтобы доказать себе и другим, что наш конец зависит только от нас самих.
Причем тут "Кубань"
Андрей Аршавин мирно дремал на скамейке "Зенита". До тех пор, пока его не разбудили и не сказали, что контракт закончился. Дальше настал момент выбирать: либо переходить в ФНЛ к "Зениту-2" в качестве живого талисмана, либо закончить карьеру и получить непыльную работу в структуре клуба, либо найти себе новую команду и еще поиграть. Андрей выбрал последний вариант и очень обрадовал своих поклонников, к которым на самом деле относятся все те, кто во время Евро-2008 не спал. То есть вся страна.
"Кубань" - не самое спокойное место для ветерана спорта. Скандалы и перевороты случаются здесь неприлично часто. Но тут Аршавину будут давать играть и приходить смотреть краснодарские болельщики. К нему вновь будет приковано серьезное внимание, и это должно помочь ему взбодриться и найти в себе мотивацию. Во всяком случае на такой вариант развития событий рассчитывает новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов. Для него это первый в тренерской карьере клуб из РФПЛ.
Хохлов начинает, Аршавин заканчивает. И между ними всего 5 лет разницы. Новую часть "Кубани" определенно стоит посмотреть.
Бюджет
"Рокки Бальбоа" - 24 млн долларов
"Кубань" - 700 000 евро
Помимо Аршавина клуб добавил в свою обойму Сергея Ткачева, не сумевшего закрепиться в "Локомотиве", и Константина Базелюка, не сумевшего закрепиться вообще нигде.
Кассовые сборы
"Рокки Бальбоа" - 155,7 млн долларов
"Кубань" - 6 млн евро
В период жесткой экономии "Кубань" показала одну из лучших трансферных кампаний в РФПЛ по соотношению потраченного и полученного. Все 6 млн краснодарцам перевел "Спартак" за трансфер Ивелина Попова. Соснин и Угу Алмейда ушли из клуба бесплатно.
Фильм: "Доктор Кто" (2005 - н.в.)
Сюжет. Культовый сериал, который несколько раз перезапускали и восстанавливали, рассказывает о приключениях путешественника во времени - последнего уцелевшего представителя своей расы.
Причем здесь "Анжи"
К Юрию Семину вопрос "Кто" не применим - все мы прекрасно знаем этого человека. В остальном он точно может считаться прототипом мистического Доктора. Юрий Палыч остался последним представителем тренеров-чемпионов прошлого века. Романцев давно на пенсии, Ярцев, мелькнувший в прошлом году в Молдавии, тоже, Газзаев ударился в политику. И лишь Семин неутомимо путешествует по разным странам и эпохам. "Динамо" Киев, Азербайджан, "Мордовия", теперь вот "Анжи".
Махачкалинцы тоже совершили перемещение во времени. Вернувшись из воспитательной ссылки в ФНЛ, клуб, кажется, готов для новой попытки построить в Дагестане серьезный футбольный проект. Научившись на ошибках прошлого, "Анжи" больше не будет пугать народ сумасшедшими сделками и планирует все сделать плавно и тихо. И именно для этого ему нужен Семин - тренер, который даже из новичка с ресурсами "Мордовии" за год сделал крепкого середняка.
Бюджет
"Доктор Кто" - неизвестно
"Анжи" - 150 000 евро
Махачкалинцы собрали очень разнообразную компанию из свободных агентов: нигериец Аруна, португалец Угу Алмейда, голландец Эбесилио, россиянин Хадарцев, армянин Мкртчан, белорус Маевский и серб Лазич - внушительный ответ лимиту.
Кассовые сборы
"Доктор Кто" - сериал принадлежит компании BBC, которая и занимается реализацией его прав и извлечением прибыли из просмотров
"Анжи" - 1,5 млн евро
Клуб пристроил в лиссабонский "Спортинг" защитника Эвертона и расстался с целой группой футболистов, которые помогали команде в первом дивизионе.
Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"
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