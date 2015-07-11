Молодая поросль. Как сборная России удивляет на юношеском Евро

<div style="text-align: justify;"><em>В Греции проходит юношеское Евро-2015, где выступают футболисты в возрасте до 19-ти лет. Впервые за восемь лет там оказалась сборная России, уже во втором матче турнира неожиданно обыгравшая команду Испании (3:1). <a href="https://" target="_blank">"Бомбардир"</a> рассказывает и показывает, что представляет из себя команда Дмитрия Хомухи.<br /> <br /> </em>Сборная России попала на Евро-2015 в группу, где проходимых соперников просто нет. Нашей команде противостоят коллективы из Голландии, Германии и Испании. В каждой из этих стран существует отработанная система подготовки футболистов, поэтому уже сейчас в юношеских сборных зажигают известные большому футбольному миру личности. К примеру, Германии приехали помочь Тимо Вернер и Лерой Зане. Полузащитник "Штуттгарта" считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, проведя в Бундеслиге уже не один сезон. Лерой Зане свой путь в футбольном мире только начинает, но при этом уже успел отметиться за "Шальке<em>"</em> голом в ворота мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". В сборной Испании главной звездой является Марко Асенсио. Он известен российскому болельщику игрой в "Мальорке" под руководством Валерия Карпина. Мадридский "Реал" позаботился о будущем и забрал талантливого парня себе. В голландской команде явно выделяется нападающий Пелле Ван Амерсфорт, уже успевший поиграть за основу "Херенвена". Появление в Европе нового Ван Нистелроя не за горами!<em><br /> <br /> <img width="580" height="328" src="http://soccer.ru/images/upload/Хомуха 1.jpg" alt="" /><br /> <br /> </em><strong>Дмитрий Хомуха</strong> тоже привез на Евро сильный по российским меркам состав, собранный из академий лучших футбольных клубов страны. Под руководством Хомухи в 2013 году наша команда выигрывала европейский чемпионат в возрасте до 17-ти лет. На многих из победителей того первенства главный тренер юношеской сборной России опирается и сейчас.<br /> <br /> <img width="580" height="327" src="http://soccer.ru/images/upload/Чернов 2.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>Никита Чернов</strong> еще не играл за ЦСКА в Премьер-лиге, однако успел дебютировать в составе основной сборной России. Игру с Австрией центральный защитник провел нервно, но и соперники там были куда опытнее и мастеровитее. Юношеское Евро – другое дело. Тут Чернову противостоят его ровесники, с которыми главная звезда российской обороны почти всегда справляется.<br /> <br /> <img width="580" height="327" src="http://soccer.ru/images/upload/Головин 3.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="325" src="http://soccer.ru/images/upload/Шейдаев 4.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="325" src="http://soccer.ru/images/upload/Зуев 5.jpg" alt="" /><br /> <br /> Свой путь на юношеском Евро россияне начали встречей с командой Голландии. Матч изобиловал борьбой и столкновениями, а россияне вполне могли и победить. Однако наша команда все-таки стартовала на групповом этапе с поражения (0:1). <strong>Александр</strong> <strong>Головин</strong>, <strong>Рамиль Шейдаев</strong> и <strong>Александр Зуев</strong> пока не являются "большими" футболистами, о которых много говорят. Если Головин активно привлекается к матчам за ЦСКА и даже сыграл за основную сборную России в товарищеском матче с белорусами, то два других игрока больше заявляют о себе во вторых командах "Зенита" и "Спартака". Сейчас оба коллектива будут выступать в ФНЛ, где у Шейдаева и Зуева появится лишняя возможность прогрессировать и шанс показать свои лучшие качества. <br /> <br /> <img width="580" height="338" src="http://soccer.ru/images/upload/6(1643).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/7(1115).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/8(744).jpg" alt="" /><br /> <br /> Полноценно реабилитироваться за поражение в первом раунде турнира сборная России смогла во встрече с Испанией. Счет открыли футболисты "Красной фурии", после чего нашу команду просто прорвало. Спартаковец <strong>Аяз Гулиев</strong> был одним из незаметных героев, не забивавших голов, но зачастую оставлявших испанцев не у дел.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/e_3EsU1igZ8"></iframe><br /> <br /> Солировали же в этот вечер <strong>Дмитрий Баринов </strong>и <strong>Алексей Гасилин</strong>. Гол Баринова положил начало победе сборной России, а игроки сборной Испании были вынуждены падать на колени от бессилия.<br /> <br /> Сборная России посрамила критиков и победила Испанию со счетом 3:1, значительно поправив свое турнирное положение. Расклад в группе таков, что после двух встреч все команды имеют в активе по три очка. Россияне пока на втором месте, но впереди команду Хомухи ждет решающий матч против сборной Германии - действующего победителя турнира. Игра состоится 13 июля.<br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em></div>