От Волги до Енисея. Почему нужно смотреть новый сезон ФНЛ

<div style="text-align: justify;"><em>Пока Премьер-Лига разбирается с количеством легионеров, ее младший брат готов выйти на старт уже в эту субботу. "Бомбардир" − о главных интригах ФНЛ в сезоне 2015/2016.</em></div> <div><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Новая жизнь "Арсенала"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Клуб-аутсайдер редко получает столько внимания и комплиментов, сколько было у туляков в прошлом сезоне. Мы удивлялись заполненному стадиону, не могли поверить, что местный губернатор не убивает футбол в регионе, и внимательно следили за жизнью Дмитрия Аленичева. Последний пункт − главная причина такой аудитории "Арсенала". Ни Роналду, ни Месси даже не догадывались, что один человек способен настолько сильно тянуть свой клуб на вершины медиа-рейтингов. </div> <div><br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/trenirovka.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Несколько лет назад "Арсенал" взял у московского "Спартака" займ в виде народного интереса. Этим летом настало время выплаты по кредитам. Проценты измерялись в виде развития профессионального уровня Аленичева, и в общем-то все положенные добавки туляки погасили успешно. Когда-то тренер должен был уйти, и это случилось в, возможно, самый правильный момент. Но проблема, как пережить его уход, от этого менее острой не стала. Причем, дело не только в том, что Аленичев был для футбольной Тулы Солнцем, вокруг которой крутилась вся их галактика. Но и в том, что командная игра во многом держалась именно на его управлении. <br /> <br /> Нового тренера канониры решили не искать на стороне, а просто взяли из молодежной команды Виктора Булатова. Его "Арсенал", в отличие от взрослой версии, закончил прошлый сезон на четвертом месте, так что опыт результата у 43-летнего тренера есть. Скорее всего, Булатов попробует поднять за собой и самых талантливых игроков, поэтому новый "Арсенал" должен стать еще моложе и еще перспективнее. Тулу покинула примерно половина всех людей Аленичева, но им на смену клуб уже привел Димидко, Айдова, Александра Денисова, Кота, Стеклова и других героев футбольной провинции. Не забыв и о почти обязательном трансфере из Черногории. В этот раз из Монтенегро приехал лучший бомбардир местного чемпионата Горан Вуйович. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Помешать Арсеналу вернуться наверх может только психология. До этого команда двигалась исключительно вперед, а теперь впервые узнает, что такое отступление. Главное убедить игроков и болельщиков, что шаг назад сделан лишь для лучшего разбега. </div> <div><br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/HxWoAlA11Lk.jpg" width="580" height="326" alt="" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Неожиданное возвращение Карпина</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Армавир − двухсоттысячный городок на востоке Краснодарского края, богатый на предприятия областного уровня и интересные памятники, среди которых особенно выделяются те, что посвящены Высоцкому и коту Бегемоту. А еще тут есть одна из многих команд с именем «Торпедо», выигравшая в прошлом сезоне зону "Юг" в ПФЛ, что стало ее лучшим достижением в российской истории.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Именно здесь состоится долгожданное возвращение любимца публики и самого обсуждаемого персонажа российского футбола Валерия Карпина. Пощекотав наши нервы слухами о приходе в "Локомотив" или отъезде в Казахстан, Символ веры на самом деле оказался куда проще, чем кажется, и не побрезговал даже первым дивизионом. Сложно представить, как остро реагирующий буквально на все Карпин сможет терпеть все ужасы ФНЛ. Но ради того, чтобы посмотреть на это, стоило скинуться всем ее участникам. Потому что один Валерий Карпин способен привлечь к лиге столько внимания, сколько не привлечет десяток таких клубов, как "Арсенал".</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Пока еще способен. Но пройдет всего пара лет, и эта тема замусолится, шутки перестанут считаться смешными, а все попытки продолжить в том же духе будут выглядит пошло и нелепо. Карпин-персонаж должен трансформироваться в Карпина-тренера, если хочет выжить. И что-то подсказывает, что Армавир − это его последняя попытка на такое превращение. </div> <div><br /> <a href="https:///articles/435228.shtml" target="_blank"><span style="font-size: 16px;">Полный комплект. Как "Торпедо" из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина<br /> <br /> </span></a></div> <div><img src="http://soccer.ru/images/upload/330586_1700x1100.jpg" width="580" height="411" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /> Дубли "Зенита" и "Спартака" </span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Вот мы и стали на шаг ближе к Испании. На Пиренеях очень развита система внедрения дублирующих составов в профессиональную жизнь, и на разных подэлитных уровнях, даже в Сегунде, можно встретить резервные копии больших и не очень команд Примеры. Не так давно у нас решили попробовать такую же схему, и сегодня она дает первые результаты. Нет, в клубах не стало появляться больше собственных воспитанников, однако дубли вполне научились жить успешной самостоятельной жизнью. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> В новом сезоне ФНЛ можно будет понаблюдать сразу за двумя командами с цифрой 2 в названии. Особенно интересно понять, в чем игроки и тренеры этих коллективов находят мотивацию, учитывая, что по регламенту дубли не могут выходить в Премьер-Лигу или участвовать в Кубке России. Могут только вылететь обратно в ПФЛ, но это проблема, от которой многие избавляются уже к середине турнира. Все остальное время им, видимо, придется заниматься своими прямыми обязанностями, то есть приучать молодых игроков к реалиям взрослой игры. Хотя некоторых футболистоа этому учить уже не надо. Так, в "Зените-2" точно можно будет встретить Константина Зырянова и, вероятно, кого-то из запасных первой команды, например, Вячеслава Малафеева. А за "Спартак-2" сыграют многие из тех, кого в прошлом сезоне показал нам Мурат Якин, включая "нового Месси" Дениса Давыдова. </div> <div><br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/DSC_8102.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">География</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Два раза в год в российском футболе совершается самый длинный перелет среди всех национальных федераций планеты. Калининград − Дальний Восток, и обратно: 7 356 км по прямой, около 130 часов на машине и около 11 часов на самолете. Те, кто регулярно летает по этому маршруту может измерить это расстояние в книжных страницах, просмотренных фильмах, прослушанных песнях, карточных партиях и душевных разговорах. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Пока Премьер-Лига сосредоточена в европейской части, а ПФЛ комфортно разбита на зоны, ФНЛ останется единственной лигой России, где через футбол можно полностью изучить свою страну. Москва, Санкт-Петербург, Тула, Иркутск, Владивосток, Нижний Новгород, Астрахань, Оренбург, Калининград, Красноярск, Набережные Челны, Новосибирск, Хабаровск, Саратов, Томск, Тосно, Воронеж, Армавир, Ярославль, Тюмень. Вот как минимум 20 причин обратить внимание на лигу, у которой нет больших денег, крутых легионеров и нормальных стадионов. Но у которой есть Россия.<br /> <br /> <a href="https:///russia/1div/games" target="_blank"><span style="font-size: 16px;">Календарь ФНЛ сезона-2015/2016</span></a><br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div> <div> </div>