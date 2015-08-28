Таблица летних трансферов Лиги 1. Лукас Силва отправился в аренду в «Марсель»

"Бомбардир" представляет таблицу всех официальных летних переходов в клубах чемпионата Франции (будет обновляться по мере появления новых трансферов).







ПСЖ (Париж)



Пришли: з. Орье (Тулуза, выкуп прав), з. Сабали (Эвиан, из аренды), в. Трапп (Айнтрахт, Германия), пз. Стамбули (Тоттенхэм, Англия), пз. Ди Мария (Манчестер Юнайтед, Англия), з. Курзава (Монако)



Ушли: в. Ареола (Вильярреал, Испания, в аренду), з. Камара (закончил карьеру), пз. Кабай (Кристал Пэлас, Англия), н. Баэбек (Сент-Этьен, аренда), з. Динь (Рома, Италия, в аренду)



Лион



Пришли: з. Морель (Марсель, свободный агент), н. Бовю (Генгам), з. Рафаэл (Манчестер Юнайтед, Англия), пз. Вальбуэна (Динамо).



Ушли: п. Балули (Монако), пз. Гуркюфф (свободный агент), з. Дабо (свободный агент), пз. С. Коне (свободный агент), н. Яттара (Стандард, Бельгия), з. Зеффани (Ренн)









Монако



Пришли: з. Фабиньо (Риу Аве, Португалия, выкуп прав), н. Каррилльо (Эстудиантес де Ла Плата, Аргентина), пз. Лемар (Кан), пз. Балули (Лион), пз. Пашалич (Челси, Англия, в аренду), н. Жан (Труа), пз. Оббади (Верона, Италия, из аренды), пз. Эль-Шаарави (Милан, Италия), пз. Кавалейро (Бенфика, Португалия), пз. Траоре (Лилль), н. Кошта (Бенфика, Португалия, в аренду)



Ушли: пз. Кондогбиа (Интер, Италия). пз. Окампос (Марсель, выкуп прав), з. Изимат-Мирин (ПСВ, Голландия, выкуп прав), н. Фалькао (Челси, Англия, в аренду), в. Стекеленбург (Фулхэм, Англия, из аренды), в. Кайллар (Клермон, Франция, свободный агент), н. Бербатов (свободный агент), з. Диалло (Зюльте-Варегем, Бельгия, в аренду), А. Траоре (Лорьян, из аренды), п. Феррейра-Караско (Атлетико, Испания), н. Жон (Трой), пз. Ндинга (Локомотив, Россия, в аренду), н. Жермен (Ницца, в аренду), з. Курзава (ПСЖ), з. Абденнур (Валенсия, Испания)









Марсель



Пришли: в. Й. Пеле (Сошо, свободный агент), пз. Нкуду (Нант), з. Рекик (Манчестер Сити, Англия), пз. Окампос (Монако, выкуп прав), пз. Сарр (Метц), з. Дориа (Сан-Паулу, Бразилия, из аренды), пз. Сугу (Эвиан, из аренды), пз. Диарра (свободный агент), пз. Диаби (свободный агент), з. Манкильо (Атлетико, Испания, аренда), пз. Кабелла (Ньюкасл, Англия, в аренду), пз. Лукас Силва (Реал Мадрид, Испания, в аренду)



Ушли: пз. А. Айю (Суонси, свободный агент), н Жиньяк (Тигрес, Мексика, свободный агент), з. Морель (Лион, свободный агент), з. Фанни, пз. Бангура (оба - свободные агенты), пз. Кадир (Бетис, Испания, выкуп прав), пз. Имбула (Порту, Португалия), пз. Пайет (Вест Хэм, Англия), г. Самба (Нанси, свободный агент), пз. Товен (Ньюкасл, Англия)









Сент-Этьен



Пришли: пз. Пажо (Ренн), з. Теофиль-Катрин (Кардифф Сити, Англия, выкуп прав), з. Ассу-Экотто (свободный агент), н. Ру (Лилль), н. Баэбек (ПСЖ, аренда)



Ушли: з. Табану (Суонси, Англия), пз. НʼГуэмо (свободный агент), н. ван Вольфсвинкель (Норвич, Англия, из аренды), в. Валетт (Эксельсьор, Голландия), н. Эрдинч (Ганновер, Германия), пз. Молло (Крылья Советов, Россия, в аренду)









Бордо



Пришли: з. Гажич (ОФК Белград, Сербия), пз. Лаборд (Брест, из аренды)



Ушли: з. Планю (закончил карьеру), з. Илори (Ливерпуль, Англия, из аренды), з. Фобер, пз. Бадин (оба - свободные агенты), пз. Кабуни (Ред Стар, в аренду), з. Мариано (Севилья, Испания), н. Сала (Нант)



Монпелье



Пришли : з. Реми (Брест, свободный агент), н. Бадебуз (Бастия), з. Бенсебаини (ФК Параду, Алжир, в аренду), з. Руссилльон (Сошо, из аренды)



Ушли: з. Тьене, пз. Аит-Фана (оба - свободные агенты), н Барриос (Спартак, Россия, из аренды), з. Джеббур (свободный агент)









Лилль



Пришли: з. Кивелли (Бурсаспор, Турция, свободный агент), пз. Ботеак (Ницца), з. Канон (Ден Хааг, Голландия), н. Гайрасси (Лаваль, Франция), н. Тальо (Рома, Италия)



Ушли: н. Диаби (Брюгге), з. Розегнал (Оостенде, Бельгия, свободный агент), з. Кьяр (Фенербахче, Турция), пз. Делаплас (Кан), пз. Рони Лопес (Манчестер Сити, Англия, конец аренды), н Ориги (Ливерпуль, Англия, конец аренды), н. Траоре (Монако), пз. Гуйе (Астон Вилла, Англия), н. Ру (Сент-Этьен), з. Делаплас (Кан)







Ренн



Пришли: з. Бааль (Ланс, свободный агент), з. Педро Мендеш (Парма, свободный агент), н. Сьо (Базель, Швейцария), пз. Силла (Астон Вилла), з. Зеффани (Лион)



Ушли: пз. Пажо (Сент-Этьен, свободный агент), н. Хозинер (Кельн, Германия, в аренду), в. Дило (Дижон, свободный агент), пз. Жан Макун (свободный агент), пз. Дьялло (Бастия)







Генгам



Пришли: н. Приват (Гент, Бельгия, в аренду), пз. де По (Локерен, Бельгия), пз. Бенезет (Эвиан), пз. Кейта (ФК Париж, из аренды), н. Дембеле (Нанси, из аренды), н. Бриан (Ганновер, Германия)



Ушли: н. Дуньяма, в. Гишар, н. Манданн (все - свободные агенты), н. Алиули (Лаваль, в аренду), н. Бовю (Лион), пз. Марво (Ньюскасл, Англия, из аренды), пз. Пье (Ницца, из аренды), пз. Ятабаре (Олимпиакос, Греция, из аренды)





Ницца



Пришли: пз. Сери (Пасуш де Феррейра, Португалия), пз. Бен Арфа (свободный агент), з. Ле Маршан (Гавр), пз. Пье (Генгам, из аренды), н. Жермен (Монако, в аренду)



Ушли: пз. Дигар, пз. Кастеллан, з. Диавара, з. Палюн, н. Пентекот, н. Остье (все - свободные агенты), пз. Ботеак (Лилль), пз. Карлос Эдуардо (Порту, Португалия, из аренды), з. Амави (Астон Вилла, Англия), н. Босетти (Тур, аренда)









Бастия



Пришли: пз. Дьялло (Ренн), пз. Ба (Ньор, Франция, из аренды), з. Джеббур (свободный агент)



Ушли: н. Сиссе (Сент-Пьерруз, свободный агент), пз. Винсент (Аяччо, свободный агент), пз. Бадебуз (Монпелье), з. Диаките, з. Ачилли (оба - свободные агенты), н. Талло (Рома, Италия, конец аренды), пз. Жилле (Андерлехт, Бельгия, конец аренды), н. Сьо (Базель, Швейцария, конец аренды), в. Ареола (ПСЖ, конец аренды)







Кан



Пришли: н. Дело (Уиган, Англия), пз. Делаплас (Лилль), н. Дюамель (Эвиан, из аренды), пз. Бессат (Нант, свободный агент), н. Нкололо (Клермон, свободный агент), з. Бен Йоссеф (Астра, Румыния, свободный агент), з. Ле Жонкур (Конкарнью, Франция, свободный агент), з. Юссеф (свободный агент), з.Делаплас (Лилль)



Ушли: пз. Соз. з. Саад, пз. Койта, з. Мусаву-Кинг (все - свободные агенты), пз. Лемар (Монако), н. Сала (Бордо, из аренды), пз. Бенезет (Эвиан, из аренды), н. Приват (Гент, Бельгия, из аренды), пз. Нголо (Лестер, Англия)







Нант



Пришли: пз. Томассон (Эвиан), з. Маймбе (Брест, свободный агент), пз. Адриан (Фламенго, Бразилия, в аренду), н. Сигторссон (Аякс, Голландия), н. Сала (Бордо)



Ушли: пз. Гакпе (Дженоа, Италия, свободный агент), з. Хансен (Мидтъюлланд, Дания), Бессат (Кан, свободный агент), в. Желязны (Аверьон, свободный агент), пз. Нкуду (Марсель). в. Бадри (свободный агент), з. Сиссоко (Дженоа, Италия)







Реймс



Пришли: з. Атила Туран (Касымпаша, Турция, из аренды), н. Булот (Стандарт, Бельгия)



Ушли: н. Куртье (Осер), з. Гломбар (ФК Париж, в аренду), з. Мавинга (Рубин, Россия, из аренды), з. Валентен Роберж (Сандерленд, Англия, из аренды)

Лорьян



Пришли: з. Пайе (Дижон, свободный агент), пз. Траоре (Монако, из аренды), пз. Мулумба (Осер, из аренды), пз. Реле (Арль-Авьньон, из аренды)



Ушли: з Туре, пз. Кутадер, н. Робер (все - свободные агенты), в. Фабьен Одар (закончил карьеру), з. Педриньо (Риу Аве, Португалия, свободный агент), пз. Дьялло (Ренн, из аренды), н. Дж. Айю (Астон Вилла, Англия)

Тулуза



Пришли: в. Гойкоэчеа (Арука, Португалия), п. Сомалья (Ференцварош, Венгрия)



Ушли: з. Орье (ПСЖ, выкуп прав), в. Бушер (Осер), н. Сукуна, н. Давид, в. Мпаши (все - свободные агенты), з. Григор (Аль-Сайлья, Катар, в аренду)









Труа



Пришли: пз. Карабуэ (Нанси, свободный агент), н. Бекаменга (Лаваль), пз. Гопе-Фенепей (Булонь, из аренды), н. Жон (Монако, в аренду)



Ушли: пз. Жаржа (закончил карьеру), з Друин, пз. Камара (оба - свободные агенты), з. Силла (Осер, свободный агент), пз. Пи (Монако, из аренды), з. Кароле (Галатасарай, Турция)



Газелек Аяччо (Аяччо)



Пришли: з. Туре (Тур. свободный агент)



Ушли: з. Андреу (Анжер, свободный агент), пз. Фар (Ним, свободный агент), з. Фалл (Тулон)

