Статистика матча США - Бельгия
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
527
414
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию США против Бельгии, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июля в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Бельгия
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Источник: «Бомбардир»