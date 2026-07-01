01.07.2026, среда, 04:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Мексика
Мексика
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
18
Обед Варгас
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
26
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
14
Алан Минда
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
2
Санчес
6
Лира
7
Ромо
19
Мора
25
Альварадо
16
Киньонес
9
Хименес
3-1-2-2-2
1
Галиндес
4
Ордоньес
6
Пачо
3
Хинкапе
23
Кайседо
15
Вите
21
Франко
19
Плата
9
Йебоа
20
Ангуло
13
Валенсия
25
Альварадо
15
Рейес
15
Рейес
25
Альварадо
7
Ромо
18
Варгас
18
Варгас
7
Ромо
19
Мора
26
Гутьеррес
26
Гутьеррес
19
Мора
16
Киньонес
17
Пинеда
17
Пинеда
16
Киньонес
9
Хименес
11
Хименес
11
Хименес
9
Хименес
21
Франко
26
Медина
26
Медина
21
Франко
4
Ордоньес
17
Пресиадо
17
Пресиадо
4
Ордоньес
20
Ангуло
10
Паес
10
Паес
20
Ангуло
9
Йебоа
16
Кайседо
16
Кайседо
9
Йебоа
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
Остались в запасе
Мексика
Эквадор
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
14
Алан Минда
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
14
Алан Минда
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Мексика - Эквадор
1
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
319
407
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Смотреть прямую трансляцию Мексика против Эквадора, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика – Эквадор
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»