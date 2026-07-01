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Смотреть прямую трансляцию Мексика против Эквадора, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика – Эквадор