Составы команд
Бельгия
Бельгия
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
16
Мехди Тораби
ЦП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
4
Мехеле
25
Нгой
15
Менье
5
Де Куйпер
23
Раскин
8
Тилеманс
10
Троссард
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
9
Лукаку
3-2-1-2-1
1
Бейранванд
13
Канаани
4
Хализаде
19
Немати
23
Резаэян
3
Хаджусафи
6
Эзатолахи
8
Мохеби
14
Годдос
9
Тареми
9
Лукаку
3
Теате
3
Теате
9
Лукаку
15
Менье
21
Кастань
21
Кастань
15
Менье
23
Раскин
20
Ванакен
20
Ванакен
23
Раскин
7
Де Брюйне
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
14
Лукебакио
14
Лукебакио
22
Салемакерс
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
8
Мохеби
16
Тораби
16
Тораби
8
Мохеби
6
Эзатолахи
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
6
Эзатолахи
2
Ардани
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
2
Ардани
14
Годдос
20
Моганлу
20
Моганлу
14
Годдос
Остались в запасе
Бельгия
Иран
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Бельгия - Иран
1
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
9
Офсайды
3
4
Количество передач
621
270
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49
Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Ирана, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Иран
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»