14.06.2026, воскресенье, 20:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
13
Тайриз Нослин
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Кевин Фелида
ОП
6
Годфрид Ремерато
ОП
16
Джирл Маргарита
ЦП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
14
Кенжи Горре
ЦФ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
18
Браун
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
10
Мусиала
17
Вирц
19
Сане
7
Хаверц
23
Нмеча
4-3-1-2
1
Ром
5
Флоранус
24
Фонвилле
8
Комененсия
18
Обиспо
23
Базур
7
Бакуна
10
Бакуна
21
Чон
12
Хансен
9
Локадия
18
Браун
22
Раум
22
Раум
18
Браун
4
Та
2
Рюдигер
2
Рюдигер
4
Та
6
Киммих
3
Антон
3
Антон
6
Киммих
15
Шлоттербек
8
Горецка
8
Горецка
15
Шлоттербек
10
Мусиала
26
Ундав
26
Ундав
10
Мусиала
9
Локадия
16
Маргарита
16
Маргарита
9
Локадия
12
Хансен
11
Антонисс
11
Антонисс
12
Хансен
21
Чон
19
Кастанер
19
Кастанер
21
Чон
Остались в запасе
Германия
Кюрасао
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
13
Тайриз Нослин
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Кевин Фелида
ОП
6
Годфрид Ремерато
ОП
14
Кенжи Горре
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
13
Тайриз Нослин
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Кевин Фелида
ОП
6
Годфрид Ремерато
ОП
14
Кенжи Горре
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Германия - Кюрасао
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
18
11
Офсайды
0
1
Количество передач
637
343
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
21
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
4.22
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.76
-1.76
Смотреть прямую трансляцию Германия против Кюрасао, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Кюрасао
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»