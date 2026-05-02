  «Арсенал» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Арсенал» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 18:13
Арсенал
02.05.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
9' В. Дьекереш 40' Б. Сака 45+4' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
(К) ЦП
20
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
31
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Арсенал
Точно не сыграют
Мартин Эдегор
АП
Кай Хаверц
ЦФ
Микель Мерино
ЦП
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Фулхэм
Точно не сыграют
Алекс Ивоби
ЛВ
Кевин
ЛВ
Райан Сессеньон
ЛЗ
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
12
Офсайды
7
0
Количество передач
511
433
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.23
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Фулхэма», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Фулхэм»

Источник: «Бомбардир»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Арсенал
