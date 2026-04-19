19.04.2026, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-5-1
25
Доннарумма
3
О'Райли
6
Гехи
2
Хусанов
27
Нуньес
10
Шерки
11
Семеньо
16
Родри
10
Силва
11
Доку
9
Холанд
4-3-3
1
Райя
3
Москера
17
Салиба
3
Габриэль
3
Хинкапе
10
Эдегор
4
Райс
36
Субименди
7
Хаверц
10
Эзе
20
Мадуэке
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
11
Семеньо
15
Аке
15
Аке
11
Семеньо
10
Шерки
47
Фоден
47
Фоден
10
Шерки
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
20
Мадуэке
2
Мартинелли
2
Мартинелли
20
Мадуэке
10
Эзе
10
Троссард
10
Троссард
10
Эзе
36
Субименди
17
Дьекереш
17
Дьекереш
36
Субименди
3
Москера
4
Уайт
4
Уайт
3
Москера
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Джеймс Траффорд
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
15
Райан Айт Нури
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
9
Габриэль Жезус
ЦФ
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
15
Райан Айт Нури
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
9
Габриэль Жезус
ЦФ
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
5
12
Офсайды
0
4
Количество передач
498
348
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Арсенала», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»