Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 17:20
Манчестер Сити
19.04.2026, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
16' Р. Шерки 65' Э. Холанд
18' К. Хаверц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Нико О'Райли
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ПЗ
11
Жереми Доку
ЦП
10
Райан Шерки
ЦП
11
Антуан Семеньо
ЦП
16
Родри
ЦП
10
Бернарду Силва
(К) ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ПЗ
10
Мартин Эдегор
(К) ЦП
4
Деклан Райс
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
20
Нони Мадуэке
ЦФ
10
Эберечи Эзе
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
26
Савиньо
ПВ
1
Джеймс Траффорд
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Райан Айт Нури
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
47
Фил Фоден
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
Арсенал
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЛВ
13
Кепа
ВР
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
ЦП
4-5-1
25
Доннарумма
3
О'Райли
6
Гехи
2
Хусанов
27
Нуньес
10
Шерки
11
Семеньо
16
Родри
10
Силва
11
Доку
9
Холанд
4-3-3
1
Райя
3
Москера
17
Салиба
3
Габриэль
3
Хинкапе
10
Эдегор
4
Райс
36
Субименди
7
Хаверц
10
Эзе
20
Мадуэке
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
11
Семеньо
15
Аке
15
Аке
11
Семеньо
10
Шерки
47
Фоден
47
Фоден
10
Шерки
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
20
Мадуэке
2
Мартинелли
2
Мартинелли
20
Мадуэке
10
Эзе
10
Троссард
10
Троссард
10
Эзе
36
Субименди
17
Дьекереш
17
Дьекереш
36
Субименди
3
Москера
4
Уайт
4
Уайт
3
Москера
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Джеймс Траффорд
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
15
Райан Айт Нури
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
9
Габриэль Жезус
ЦФ
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
15
Райан Айт Нури
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
9
Габриэль Жезус
ЦФ
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Рубен Диаш
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Арсенал
Точно не сыграют
Риккардо Калафьори
ЛЗ
Букайо Сака
ПВ
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Микель Мерино
ЦП
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
5
12
Офсайды
0
4
Количество передач
498
348
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Арсенала», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Арсенал»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»
30 июля
«Реал» продаст молодого игрока в «Фулхэм» за 70 миллионов
30 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+