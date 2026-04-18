18.04.2026, суббота, 13:30
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Статистика матча Сокол - Урал
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Урала», 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Урал»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»