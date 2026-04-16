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  • «АЗ Алкмаар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«АЗ Алкмаар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 18:35
АЗ Алкмаар
16.04.2026, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Шахтер
73' И. Йенсен 80' M. Sin
58' Алиссон 83' Л. Мейреллес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
(К) ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
18
R. Ichihara
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
14
Исаке
АП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
46
Mathijs Menu
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
26
Кес Смит
ЦП
56
Rio Robbemond
ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
17
Исак Йенсен
ЛВ
24
A. Oufkir
ЦФ
45
Bendegúz Kovács
ЦФ
9
Трой Пэррот
ЦФ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
4-2-1-2-1
41
Зут
4
Деккер
23
18
2
Майкума
20
Чавес
20
Богард
33
7
Патати
11
Садик
35
Мердинк
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
29
Назарина
30
Алиссон
27
Очеретко
11
Невертон
9
Элиас
14
Исаке
7
Патати
46
46
7
Патати
23
56
56
23
20
Чавес
17
Йенсен
17
Йенсен
20
Чавес
2
Майкума
24
24
2
Майкума
35
Мердинк
45
45
35
Мердинк
11
Невертон
37
Феррейра
37
Феррейра
11
Невертон
27
Очеретко
21
Бондаренко
21
Бондаренко
27
Очеретко
30
Алиссон
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
30
Алиссон
9
Элиас
49
Мейреллес
49
Мейреллес
9
Элиас
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Шахтер
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
9
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча АЗ Алкмаар - Шахтер
4
4
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
17
Офсайды
2
7
Количество передач
372
330
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «АЗ Алкмаар» против «Шахтера», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Шахтер»

«АЗ Алкмаар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шахтер АЗ Алкмаар
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