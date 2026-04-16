16.04.2026, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
4-2-1-2-1
41
Зут
4
Деккер
23
18
2
Майкума
20
Чавес
20
Богард
33
7
Патати
11
Садик
35
Мердинк
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
29
Назарина
30
Алиссон
27
Очеретко
11
Невертон
9
Элиас
14
Исаке
7
Патати
46
46
7
Патати
23
56
56
23
20
Чавес
17
Йенсен
17
Йенсен
20
Чавес
2
Майкума
24
24
2
Майкума
35
Мердинк
45
45
35
Мердинк
11
Невертон
37
Феррейра
37
Феррейра
11
Невертон
27
Очеретко
21
Бондаренко
21
Бондаренко
27
Очеретко
30
Алиссон
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
30
Алиссон
9
Элиас
49
Мейреллес
49
Мейреллес
9
Элиас
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Шахтер
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
9
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча АЗ Алкмаар - Шахтер
4
4
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
17
Офсайды
2
7
Количество передач
372
330
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «АЗ Алкмаар» против «Шахтера», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»