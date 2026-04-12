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  • «Галатасарай» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Галатасарай» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 18:50
Галатасарай
12.04.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Коджаэлиспор
30' Л. Сане
72' Б. Петкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Коджаэлиспор
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Ахмет Огуз
(К) ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
14
Шоу
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
98
Жозеф Нонге
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
74
Renato Nhaga
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Коджаэлиспор
35
Gökhan Değirmenci
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
10
Карол Линетти
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
17
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
18
Furkan Gedik
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Чакир
23
Санчес
14
Бартакжи
93
Боэ
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
14
Якобс
21
Йилмаз
7
Салаи
19
Сане
3-2-2-1-2
83
2
Дейкстел
22
Огуз
6
Смольчич
20
Сусохо
14
Шоу
8
Кейта
98
Нонге
99
Ривас
7
Агьей
19
Дурсун
93
Боэ
90
Синго
90
Синго
93
Боэ
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
20
Гюндоган
19
Акгюн
19
Акгюн
20
Гюндоган
7
Салаи
77
Ланг
77
Ланг
7
Салаи
8
Сара
9
Икарди
9
Икарди
8
Сара
98
Нонге
21
Айдара
21
Айдара
98
Нонге
20
Сусохо
75
Бингель
75
Бингель
20
Сусохо
99
Ривас
70
Келеш
70
Келеш
99
Ривас
7
Агьей
17
Чурлинов
17
Чурлинов
7
Агьей
19
Дурсун
9
Петкович
9
Петкович
19
Дурсун
Остались в запасе
Галатасарай
Коджаэлиспор
12
Батухан Шен
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
10
Карол Линетти
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
10
Карол Линетти
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сельчук Инан
Галатасарай
Точно не сыграют
Ясер Асприлья
АП
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Гюнай Гювенк
ВР
Виктор Осимхен
ЦФ
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
Muharrem Cinan
ЦЗ
A. Jovanovic
ВР
Матеуш Ветеска
ЦЗ
Статистика матча Галатасарай - Коджаэлиспор
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
13
Офсайды
0
4
Количество передач
609
292
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Коджаэлиспора», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Коджаэлиспор»

«Галатасарай» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Галатасарай
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