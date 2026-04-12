12.04.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-3-1
23
Чакир
23
Санчес
14
Бартакжи
93
Боэ
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
14
Якобс
21
Йилмаз
7
Салаи
19
Сане
3-2-2-1-2
83
2
Дейкстел
22
Огуз
6
Смольчич
20
Сусохо
14
Шоу
8
Кейта
98
Нонге
99
Ривас
7
Агьей
19
Дурсун
93
Боэ
90
Синго
90
Синго
93
Боэ
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
20
Гюндоган
19
Акгюн
19
Акгюн
20
Гюндоган
7
Салаи
77
Ланг
77
Ланг
7
Салаи
8
Сара
9
Икарди
9
Икарди
8
Сара
98
Нонге
21
Айдара
21
Айдара
98
Нонге
20
Сусохо
75
Бингель
75
Бингель
20
Сусохо
99
Ривас
70
Келеш
70
Келеш
99
Ривас
7
Агьей
17
Чурлинов
17
Чурлинов
7
Агьей
19
Дурсун
9
Петкович
9
Петкович
19
Дурсун
Остались в запасе
Галатасарай
Коджаэлиспор
12
Батухан Шен
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
10
Карол Линетти
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
10
Карол Линетти
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сельчук Инан
Галатасарай
Точно не сыграют
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
Статистика матча Галатасарай - Коджаэлиспор
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
13
Офсайды
0
4
Количество передач
609
292
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Коджаэлиспора», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Коджаэлиспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»